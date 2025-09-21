ตั้งท่ายึดคืน!?ทรัมป์ขู่อัฟกัน'เจอเรื่องเลวร้าย' ถ้าไม่เปิดทางสหรัฐฯเข้าคุมฐานทัพอากาศบากรัม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันเสาร์(20ก.ย.) ขู่อัฟกานิสถานจะโดนลงโทษ แต่ไม่ระบุอย่างเจาะจง ถ้าประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตอลิบานแห่งนี้ ไม่ยอมมอบ "ฐานทัพอากาศบากรัม" คืนแก่อเมริกา
"ถ้าอัฟกานิสถานไม่มอบฐานทัพอากาศบากรัมคืนมาแก่คนที่สร้างมัน นั่นคือสหรัฐอเมริกา สิ่งเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้น!!" ผู้นำวัย 79 ปีเขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง
คำเตือนแบบคลุมเครือนี้มีขึ้นไม่กี่วัน หลังจาก ทรัมป์ หยิบยกความคิดที่สหรัฐฯจะทวงคืนการควบคุมฐานทัพอากาศแห่งนี้ ระหว่างเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรแบบรัฐพิธี
บากรัม ฐานทัพอากาศใหญ่ที่สุดในอัฟกานิสถาน ถือเป็นเสาหลักในสงครามที่นำโดยสหรัฐฯ ในความพยายามกำราบพวกตอลิบาน ทั้งนี้ระบอบการปกครองของตอลิบานเคยถูกวอชิงตันโค่นล้มตามหลังเหตุวินาศกรรมโจมตีอเมริกา 11 กันยายน 2001 ทว่านับตั้งแต่นั้นได้คืนชีพขึ้นมาและจู่โจมเข้าควบคุมอัฟกานิสถานในปี 2021 ท่ามกลางการถอนตัวด้วยความโกลาหลของอเมริกา
ฐานทัพอากาศที่ใหญ่โตกว้างขวางแห่งนี้ เคยถูกองค์การนิรโทษกรรมสากล, ฮิวแมนไรท์วอตช์และกลุ่มอื่นๆ ส่งเสียงกล่าวหาว่ากองกำลังสหรัฐฯละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆนานาอย่างเป็นระบบภายในฐานทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้ "สงครามต่อต้านก่อการร้าย" ของวอชิงตัน
ทรัมป์ คร่ำครวญบ่อยครั้งเกี่ยวกับการสูญเสียการเข้าถึงฐานทัพอากาศบากรัม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มันตั้งอยู่ไม่ไกลจากจีน อย่างไรก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดี(18ก.ย.) ถือเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดเผยกับสาธารณะว่ากำลังดำเนินการในเรื่องนี้
"เรากำลังพยายามให้ได้มันกลับมา มันอาจเป็นข่าวด่วนเล็กๆ เราพยายามให้ได้มันกลับมา เพราะว่าพวกเขาต้องการสิ่งต่างๆจากเรา" ทรัมป์กล่าวระหว่างแถลงข่าวร่วมกับ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร "เราต้องการได้ฐานทัพนี้คืน หนึ่งในหลายเหตุผลที่เราต้องการฐานทัพคือ ก็อย่างที่คุณทราบ มันอยู่ห่างจากสถานที่ที่จีนผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ไปเพียงราวๆ 1 ชั่วโมง"
ทหารสหรัฐฯและนาโต ถอนตัวด้วยความโกลาหลออกจากฐานทัพบากรัมในเดือนกรกฏาคม 2021 ส่วนหนึ่งในข้อตกลงสันติภาพที่มีทรัมป์เป็นคนกลาง ในขณะที่ตอลิบานที่คืนชีพขึ้นมาได้จู่โจมยึดพื้นที่อันกว้างขวางของอัฟกานสถาน ก่อนในท้ายที่สุดแล้วจะสามารถเข้าควบคุมได้ทั่วทั่วประเทศ
ทรัมป์ ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำๆต่อการสูญเสียฐานทัพแห่งนี้ นับตั้งแต่กลับเข้าสู่อำนาจอีกรอบ พร้อมโจมตีอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน ต่อแนวทางบริหารจัดการการถอนกำลังพลสหรัฐฯออกจากอัฟกานิสถาน นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังบ่นเกี่ยวกับอิทธิพลที่มากขึ้นเรื่อยๆของจีนในประเทศแห่งนี้
(ที่มา:เอเอฟพี)