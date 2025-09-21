มากันเป็นฝูง!เครื่องบินรบนาโตรุดขึ้นท้องฟ้าปกป้องโปแลนด์ หลังรัสเซียโจมตียูเครนใกล้ชายแดน

เครื่องบินของโปแลนด์และพันธมิตรนาโต ถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในวันเสาร์(20ก.ย.) เพื่อรับประกันความปลอดภัยน่านฟ้าของโปแลนด์ หลังรัสเซียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล็งเป้าหมายเล่นงานทางตะวันตกของยูเครน ใกล้ชายแดนโปแลนด์
บรรดาชาติสมาชิกนาโตที่อยู่ทางปีกตะวันออก อยู่ในความระแวดระวังอย่างสูง หลังจากโปแลนด์สอยร่วงโดรนต้องสงสัยว่าเป็นของรัสเซียในน่านฟ้าของตนเองเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา และมีเครื่องบินทหารรัสเซีย 3 ลำ ล่วงละเมิดน่านฟ้าของเอสโตเนีย อีกชาติสมาชิกของนาโต เป็นเวลา 12 นาที ในวันศุกร์(19ก.ย.)
"อากาศยานของโปแลนด์และพันธมิตรปฏิบัติการในน่านฟ้าของเรา ในขณะที่ระบบป้องกันภัยทางกาาศบนภาคพื้นและรอบบเรดาร์สอดแนม ถูกปรับให้อยู่ในสถานะความพร้อมขั้นสูงสุด" กองบัญชาการปฏิบัติการแห่งกองทัพโปแลนด์โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์เปิดเผยต่อว่า ณ เวลา 03.40จีเอ็มที(10.40น.ตามเวลาไทย) เกือบทั่วยูเครนอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโจมตีทางอากาศ หลังกองทัพอากาศยูเครนแจ้งเตือนเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนโดยรัสเซีย และหลังจาก 05.00 จีเอ็มที(12.00น.ตามเวลาไทย) ไม่นาน ทางกองทัพอากาศโปแลนด์และพนธมิตรได้สิ้นสุดปฏิบัติการป้องกันไว้ก่อน หลังการโจมตีของรัสเซียที่เล่นงานยูเครนสิ้นสุดลง
ในถ้อยแถลงแยกกัน ทางกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักร ยืนยันว่าเครื่องบินรบของประเทศ ได้บินในบริบทป้องกันภัยทางอากาศของนาโตเป็นครั้งแรก เหนือน่านฟ้าโปแลนด์ ส่วนหนึ่งภารกิจ Eastern Sentry ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือแห่งนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่การป้องกันพันธมิตรตะวันตก ตามหลังถูกโดรนรัสเซียรุกรานเมื่อช่วงกลางเดือน
จอห์น ฮีลีย์ รัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักร ระบุว่าภารกิจดังกล่าว ซึ่งแถลงโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์(15ก.ย.) ทันทีที่เกิดเหตุโดรนล่วงล้ำน่านฟ้าโปแลนด์ เป็นการส่งสารอย่างชัดเจนว่า "น่านฟ้าของนาโตจะได้รับการปกป้อง"
เครื่องบินขับไล่ไทฟูนของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร ถูกส่งขึ้นบินจากฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของอังกฤษ ในค่ำคืนวันศุกร์(19ก.ย.) เพื่อลาดตระเวนท้องฟ้าโปแลนด์ ป้องปรามและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศจากรัสเซีย ในนั้นรวมถึงโดรน ถ้อยแถลงระบุ พร้อมบอกว่าพวกมันเดินทางกลับสู่สหราชอาณาจักรอย่างปลอดภัยในตอนเช้าวันเสาร์(20ก.ย.)
รัฐบาลสหราชอาณาจักรแถลงว่าพวกเขาตอบสนองต่อเหตุการณ์ล่วงละเมิดน่านฟ้านาโตครั้งสำคัญที่สุดโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย จนถึงตอนนี้ นับตั้งแต่ที่เขาทำสงครามเต็มรูปแบบในยูเครนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภารกิจของสหราชอาณาจักรเหนือโปแลนด์มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดขึ้นสูงในที่อื่นๆในยุโรป โดยเอสโตเนีย อีกชาติสมาชิกนาโต เปิดเผยในวันศุกร์(19ก.ย.) ว่าถูกเครื่องบินทหารของรัสเซียละเมิดน่านฟ้าเช่นกัน เป็นเวลา 12 นาที ในการล่วงล้ำอย่างหน้าด้านอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
(ที่มา:รอยเตอร์)