ยุโรปอลหม่าน! โจมตีไซเบอร์ป่วนระบบเช็คอิน-ขึ้นเครื่อง 3 สนามบินใหญ่ 'ลอนดอน-เบอร์ลิน-บรัสเซลส์' ทำเที่ยวบินยกเลิก-ดีเลย์อื้อ

ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ต่อผู้ให้บริการระบบเช็คอินและขึ้นเครื่องส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบินหลักหลายแห่งในยุโรปวันนี้ (20 ก.ย.) รวมถึงสนามบินฮีทโธรว์ในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดในยุโรป โดยทำให้ให้เที่ยวบินล่าช้า และถูกยกเลิกเป็นจำนวนมาก
สนามบินฮีทโธรว์แถลงว่า คอลลินส์ แอโรสเปซ (Collins Aerospace) ซึ่งให้บริการระบบแก่สายการบินหลายแห่งทั่วโลก กำลังประสบปัญหาทางเทคนิค ซึ่งอาจทำให้ผู้โดยสารขาออกเกิดความล่าช้า
ด้านสนามบินกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียม และสนามบินกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี ก็ออกมาแถลงยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากการโจมตีนี้เช่นกัน
RTX บริษัทแม่ของ คอลลินส์ แอโรสเปซ ระบุว่า บริษัทได้รับทราบถึง "ความขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์" ที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ของบริษัทในสนามบินบางแห่ง แต่ไม่ระบุชื่อว่ามีที่ใดบ้าง
"ผลกระทบนี้จำกัดอยู่แค่การเช็คอินและการโหลดสัมภาระของลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถบรรเทาได้ด้วยการดำเนินการเช็คอินด้วยตนเอง" RTX ระบุในคำแถลงทางอีเมล พร้อมเสริมว่าบริษัทกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด
ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ระบุบนเว็บไซต์ว่า การโจมตีดังกล่าวทำให้ระบบเช็คอินอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ผู้โดยสารต้องดำเนินการเช็คอินและบอร์ดดิงด้วยตนเองเท่านั้น และเสริมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์ (19)
“เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตารางการบิน และจะทำให้เกิดความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบิน” ท่าอากาศยานระบุ
สนามบินบรัสเซลส์ระบุด้วยว่า มีเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้ว 10 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขาออกทั้งหมดจะล่าช้าออกไป 1 ชั่วโมงโดยประมาณ
ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในวันเสาร์ (20) ได้รับคำแนะนำจากสนามบินที่ได้รับผลกระทบให้ยืนยันการเดินทางกับสายการบิน ก่อนที่จะเดินทางไปยังสนามบิน
เทเรซา ปุลทาโรวา ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์กับบีบีซีนิวส์จากภายในสนามบินฮีทโธรว์ โดยเธอมีกำหนดบินไปอัมสเตอร์ดัมเวลา 6:30 น. เพื่อต่อเครื่องไปยังเคปทาวน์
“น่าเสียดายที่สายการบินที่ฉันใช้บริการ...ไม่มีเคาน์เตอร์บริการที่นี่ ดังนั้นเราจึงไม่ได้รับข้อมูลอะไรเลย” เธอกล่าว “เกิดความวุ่นวายอย่างมาก และค่อนข้างน่าหงุดหงิดสำหรับคนส่วนใหญ่ที่นี่”
สนามบินเบอร์ลินระบุบนเว็บไซต์ว่า ระยะเวลาการรอเช็คอินจะนานกว่าปกติ และสนามบินกำลังหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ขณะที่โฆษกของสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบ
EasyJet หนึ่งในสายการบินใหญ่ที่สุดของยุโรป ระบุว่ายังคงให้บริการเที่ยวบินตามปกติ และคาดว่าสถานการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินตลอดทั้งวัน ขณะที่ Ryan Air และ British Airways ยังไม่ออกมาตอบคำถามสื่อในประเด็นนี้
Delta Airlines สายการบินของสหรัฐฯ คาดว่าอาจจะมีผลกระทบน้อยมากต่อเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสนามบินทั้ง 3 แห่ง และยืนยันว่าบริษัทได้หาทางแก้ไขเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้โดยสารแล้ว
ด้าน คริสตอฟ กอว์โควสกี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกิจการดิจิทัลของโปแลน์ ระบุว่า ยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดภัยคุกคามใดๆ ขึ้นกับท่าอากาศยานในโปแลนด์
ที่มา: รอยเตอร์