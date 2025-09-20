สถานการณ์ร้อนใน‘ยุโรป’หลัง‘โดรนรัสเซีย’ถูก‘นาโต้’สอยร่วงเมื่อล่วงล้ำเข้าน่านฟ้า‘โปแลนด์’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2025/09/the-likely-upshots-of-russias-poland-drone-incursion/)
The likely upshots of Russia’s Poland drone incursion
by Andrew Korybko
12/09/2025
ขณะที่คอมเมนเตเตอร์บางคนเชื่อว่า เหตุการณ์นาโต้ยิงโดรนรัสเซียที่ล่วงล้ำน่านฟ้าโปแลนด์ร่วงลงมาเป็นครั้งแรกเมื่อไม่กี่วันก่อน เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจุดชนวนทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 แต่การตอบโต้ที่เกิดขึ้นจริงๆ น่าจะอยู่ในลักษณะสุขุมรอบคอบพอสมน้ำสมเนื้อเท่านั้น
กองกำลังอาวุธนาโต้ออกปฏิบัติการสกัดกั้นโดรนรัสเซียโดยตรงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การปฏิบัติการพิเศษทางทหาร [1] [2] ของแดนหมีขาวเริ่มตันขึ้นเมื่อต้นปี 2022 หลังจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา อากาศยานไร้คนขับเหล่านี้บางลำหันเหทิศทางล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าโปแลนด์ ซึ่งเป็นรัฐสมาชิกรายหนึ่งขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ โดยที่เหตุการณ์รุกล้ำอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนเช่นนี้ มีความเป็นไปได้ว่าอาจเนื่องมาจากการที่นาโต้เองดำเนินการรบกวนสัญญาณติดต่อสื่อสารของโดรนรัสเซียเหล่านี้ [3]
หลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมา นักให้ความคิดเห็นผ่านสื่อ (คอมเมนเตเตอร์) บางคนจากทั้งสองข้างบอกว่าเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 ทว่านั่นเป็นฉากทัศน์ที่ห่างไกลเกินไปมาก เนื่องจากไม่ได้เป็นที่คาดหมายกันหรอกว่า นาโต้จะตอบโต้ในลักษณะเหมือนเป็นเครื่องยนต์กลไก ด้วยการถล่มโจมตีใส่รัสเซีย (แม้กระทั่งแค่การถล่มใส่คาลินินกราด Kaliningrad ดินแดนริมทะเลบอลติกของรัสเซียที่มิได้อยู่ติดกับพื้นที่แผ่นดินใหญ่แดนหมีขาว) และ/หรือ เบลารุส ชาติเพื่อนบ้านและพันธมิตรสนิทสนมของรัสเซีย
ผลลัพธ์ 5 อย่างที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นมามากที่สุด น่าจะอยู่ในลักษณะดังนี้:
** “แนวเส้นป้องกันอียู” ถูกเสริมสมรรถนะให้กลายเป็น “แนวปราการป้องกันโดรน”
“แนวเส้นป้องกันบอลติก” (Baltic Defense Line) และ “โล่ป้องกันตะวันออก” (East Shield) ของโปแลนด์ [4] ซึ่งรวมๆ กันแล้วเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “แนวเส้นป้องกันอียู” (EU Defense Line) [5] โดยทำหน้าที่เป็นเสมือนม่านเหล็กผืนใหม่ (new Iron Curtain) ไว้คอยระวังป้องกันรัสเซีย ในอีกไม่ช้าไม่นานจากนี้ไปอาจจะได้รับการประกอบติดตั้งด้วยสมรรถนะการต่อสู้โดรนระดับเลิศล้ำไฮเทคชุดใหญ่ ตามที่ประธานคระกรรมาธิการยุโรป อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน เสนอแนะออกมา
เธอพูด [6] เรื่องเกี่ยวกับการสร้าง “ระบบเฝ้าตรวจตราทางปีกตะวันออก” (Eastern Flank Watch) ของอียู ซึ่งก็จะกลายเป็น “แนวกำแพงป้องกันโดรน” (drone wall) ไปด้วย เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พวกรัฐบอลติก ต้องการที่จะให้จัดสร้างขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แล้วมันยังสมเหตุสมผลที่จะขยายโปรแกรมนี้ให้ครอบคลุมกว้างขวางออกไปอีกทั้งในทิศทางสู่โปแลนด์และในทิศทางสู่ฟินแลนด์ [7]
(รัฐบอลติก Baltic states หมายถึง เอสโตเนีย, ลัตเวีย, และ ลิทัวเนีย 3 ประเทศริมทะเลบอลติกที่เป็นอดีตสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต และปัจจุบันต่างเป็นรัฐสมาชิกของนาโต้ และอียู ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_states)
โปแลนด์ขยายอิทธิพลทางทหารของตนเข้าไปในพวกรัฐบอลติก
ในฐานะที่เป็นอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งมีประชากรมากที่สุดและมั่งคั่งรุ่งเรืองที่สุดในยุโรปกลาง รวมทั้งยังสามารถสร้างกองทัพซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ในนาโต้ [8] ได้สำเร็จแล้วด้วย โปแลนด์จึงสามารถขยายอิทธิพลบารมีทางทหารของตนออกไปทั่วทั้งภูมิภาคได้อย่างง่ายดาย โดยอาศัยคำขวัญเปิดทางอย่าง “การพิทักษ์ปกป้องจากการรุกรานของรัสเซีย”
การอล นัฟรอตสกี ประธานาธิบดีคนใหม่ของโปแลนด์ แสดงท่าทีเป็นนัยๆ [9] ออกมาแล้วตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาว่า “แผนการริเริ่ม 3 ทะเล” (Three Seas Initiative) [10] จะเป็นเครื่องมือเพื่อใช้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ เขากระทั่งประกาศ [11] ระหว่างทริปเดินทางเยือนลิทัวเนียเที่ยวล่าสุดของเขาว่า “เรามีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคยุโรปกลางทั้งหมด รวมทั้งบรรดารัฐบอลติกด้วย”
(“แผนการริเริ่ม 3 ทะเล” Three Seas Initiative เป็นเวทีการรวมกลุ่มของ 13 รัฐในสหภาพยุโรปที่ตั้งอยู่ริมทะเลบอลติก ทางตอนเหนือ ลงมาถึงริมทะเลเอเดรียติก และริมทะเลดำ ในยุโรปกลางและยุโรปใต้ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Seas_Initiative)
สหรัฐฯขยายการปรากฏตัวทางทหารของตนในโปแลนด์
โปแลนด์ได้ร้องขอให้สหรัฐฯส่งกำลังทหารเพิ่มเข้าไปในประเทศของตนมาเป็นแรมปีแล้ว และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก็ดูเหมือนกำลังมีความยินดีที่จะตอบสนองคำขอนี้ เมื่อเขากล่าว [12] ระหว่างที่ นัฟรอตสกี ไปเยือนทำเนียบขาวในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า “เราจะส่งไปเพิ่มที่นั่นมากยิ่งขึ้นอีก ถ้าหากเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ”
แล้วนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเมื่อตอนที่เขาทวีต [13] ในวันพุธ (10 ก.ย.) ว่า “เรากำลังจะไปแล้ว!” อย่างที่ผู้เขียนได้เคยประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ในปีนี้ ในข้อเขียนเรื่อง “Poland Is Once Again Poised To Become The US’ Top Partner” [14] (โปแลนด์ตั้งท่าจะกลายเป็นหุ้นส่วนระดับท็อปของสหรัฐฯอีกคำรบหนึ่ง) และเรื่อง “Trump Is Unlikely To Pull All US Troops Out Of Central Europe Or Abandon NATO’s Article 5” [15] (ทรัมป์ไม่น่าที่จะถอนทหารสหรัฐฯทั้งหมดออกไปจากยุโรป หรือทอดทิ้งไม่ปฏิบัติตามความผูกพันในมาตรา 5 ของสนธิสัญญานาโต้) ดังนั้น เรื่องนี้จึงถือว่าอยู่ในปริมณฑลของความเป็นไปได้
โปแลนด์เป็นประเทศเจ้าบ้านรองรับส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนหนึ่งใน “โล่ป้องกันน่านฟ้าของนาโต้”…
สิ่งที่มีความเป็นไปได้น้อยลง ถึงแม้ว่ายังต้องถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน ก็คือว่า การที่โปแลนด์จะออกหน้าเป็นเจ้าบ้านรองรับส่วนประกอบต่างๆ ของการสถาปนาส่วนหนึ่งใน “โล่ป้องกันน่านฟ้าของนาโต้” (NATO Sky Shield) ขึ้นมา ไม่ว่าโล่ป้องกันที่ว่านี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพิทักษ์ปกป้องปีกด้านตะวันออกขององค์การพันธมิตรทางการทหารแห่งนี้ [16] และ/หรือ เพื่อเป็นการขยายร่มพิทักษ์ปกป้องนี้ให้ครอบคลุมเข้าไปถึงดินแดนซีกตะวันตกของยูเครนด้วย [17] โดยที่อย่างหลังนี้จะถือว่าอยู่ในแนวทางเดียวกันกับเรื่องการค้ำประกันความมั่นคงให้แก่ยูเครน [18] ซึ่งกำลังมีการเสนอกันอยู่ในเวลานี้
กำลังทหารสหรัฐฯ 10,000 คน [19] ซี่งประจำการในโปแลนด์อยู่แล้วในเวลานี้ อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้เพิ่มขึ้นว่า มันจะเป็นการป้องปรามรัสเซียไม่ให้พุ่งเป้าหมายมุ่งเล่นงานทรัพย์สินเหล่านี้อย่างจงใจ ทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการส่งทหารเข้ามาเพิ่มมากกว่านี้อีก อย่างไรก็ตาม มติมหาชน [20] อาจจะทำให้โล่ป้องกันนี้ต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่โปแลนด์ แทนที่จะแบ่งปันบางส่วนไปยังยูเครนด้วย
...ทว่านี่คืออย่างมากที่สุดที่โปแลนด์ยินดีจะตอบสนองแล้ว
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉากทัศน์ที่ได้กล่าวอ้างอิงเอาไว้ข้างต้น เรื่องที่แน่นอนก็คือว่า โปแลนด์จะไม่ต้องการก้าวไปให้ไกลเกินกว่านั้น ตัวอย่างเช่น ด้วยการจัดส่งกองทหารเข้าไปในยูเครน โดยที่เรื่องนี้ประธานาธิบดีนารัฟสกี ก็ได้แถลงออกมาเรียบร้อยแล้ว [21][22]
ถึงแม้มีเสียงคาดเดากะเก็ง [23] กันอยู่เป็นระยะๆ แต่โปแลนด์นั้นไม่ได้มีแผนการแบบพวกเรียกร้องต้องการดินแดนที่เคยอยู่ในปกครองของตนกลับคืน (revanchist) เนื่องจากโปแลนด์ไม่ต้องการกลายเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบชาวยูเครนชาตินิยมสุดขั้วจำนวนเป็นล้านๆ คน ผู้ซึ่งถ้าหากถูกโปแลนด์กลืนกินเข้าไปแล้ว ยังอาจที่จะเปิดฉากดำเนินการก่อความไม่สงบแบบผู้ก่อการร้ายเพื่อเล่นงานกองทหารโปแลนด์เสียด้วยซ้ำ ทั้งนี้โปแลนด์กำลังสำรวจหาลู่ทางความเป็นไปได้ในการเช่าดินแดนหรือเช่าพวกท่าเรือของยูเครน [24] เพื่อเป็นหนทางในการหาผลประโยชน์หรือกระทั่งผลกำไร [25] ตอบแทนกลับคืนความช่วยเหลือที่ได้ให้แก่ยูเครนไป โดยที่แนวทางเช่นนี้จะทำให้โปแลนด์ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องเข้าไปแบกรับความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น รวมไปถึงความเสี่ยงที่จะต้องเปิดสงครามร้อนแรงกับรัสเซียด้วย
(ดินแดนภาคตะวันตกของยูเครนปัจจุบัน จำนวนมากเคยอยู่ในการปกครองของโปแลนด์มาก่อน ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Ukraine)
กล่าวโดยสรุป หลังจากเกิดเหตุการณ์โดรนรัสเซียละเมิดน่านฟ้าในสัปดาห์ที่แล้ว เป็นที่คาดหมายกันได้ว่าโปแลนด์จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองตกลงสู่กับดักของการขยายขอบเขตภารกิจโดยไม่ตั้งใจ (trap of mission creep) สืบเนื่องได้ขบคิดพิจารณาจนมีข้อสรุปมาระยะหนึ่งแล้วว่า ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มขยายการพัวพันเกี่ยวข้องในการสู้รบขัดแย้งที่ยูเครน [26] ให้มากยิ่งกว่าที่ตนเองได้กระทำอยู่แล้วนั้น เป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยง
สิ่งที่อาจคาดหวังได้มากที่สุดจากโปแลนด์ก็คือ การตกลงเป็นเจ้าบ้านรองรับส่วนประกอบต่างๆ สำหรับส่วนหนึ่งของโล่ป้องกันน่านฟ้านาโต้ ทว่าการขยายโล่ป้องกันดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมถึงยูเครนด้วย ไม่ว่าในระหว่างที่กำลังมีการทำสงครามกับรัสเซียหรือภายหลังจากนั้น อาจจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐฯให้การรับประกันความมั่นคงแก่โปแลนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ทรัมป์ ดูเหมือนไม่มีความสนใจที่จะกระทำ
แอนดรูว์ โคริบโค เป็นนักวิเคราะห์การเมืองชาวอเมริกันที่ตั้งฐานอยู่ในกรุงมอสโก เขามีความชำนาญพิเศษในเรื่องการเปลี่ยนผ่านของระบบโลก ซึ่งเข้าสู่ระบบที่มีหลายขั้วอำนาจ
ข้อเขียนชิ้นนี้ปรากฏทีแรกสุดบนแพลตฟอร์ม Substack ของ Andrew Korybko
