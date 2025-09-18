ฮือฮา!! แรปเปอร์ไทย “ แบมแบม” ดังระดับโลกขึ้นโชว์ร่วม“นักร้องโอเปร่าอิตาลี อันเดร โบเชลลี - ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์”กลาง “วาติกัน” บนฟ้าโชว์โดรนบินของบ.น้องชาย “อีลอน มัสก์”แสดงภาพโป๊ปฟรานซิสเหนือจตุรัสเซนต์ปีเตอร์

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – เป็นที่ฮือฮาไปทั่วเมื่อแรปเปอร์ไทย ศิลปินวงเกาหลีใต้ Got7 แบมแบม ขึ้นแสดงบนเวทีกลางจตุรัสเซนต์ปีเตอร์วันเสาร์(13 ก.ย)ในนครรัฐวาติกันในคอนเสิร์ต Grace for the World เพื่อเฉลิมฉลองการจุติของพระเยซูเจ้าสู่โลกมนุษย์ในรอบ 2,025 ปีถือเป็นปีศักดิสิทธิ์ของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก แถมเปิดใจเป็นภาษาอังกฤษผ่านทีวีสหรัฐฯ เอบีซีนิวส์
พีเพิลของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(16 ก.ย)ว่า คอนเสิร์ตที่อลังการและตระการตาชื่อ Grace for the World เพื่อฉลองปีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกและยังเป็นการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ 2,000 ปีกลางจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ที่เก่าแก่ในนครรัฐวาติกัน
คอนเสิร์ตนี้อยู่ภายใต้การจัดของศิลปินระดับโลกชื่อดัง 2 คนคือ นักร้องโอเปร่า อันเดร โบเชลลี (Andrea Bocelli) และนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์ (Pharrell Williams)
การแสดงคอนเสิร์ตเกิดขึ้นในคืนวันเสาร์(13) ที่แสดงถึงการปิดการประชุมการประชุมสภาแห่งภราดรภาพมนุษยชาติ(World Meeting on Human Fraternity 2025)ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นฟรีคอนเสริตที่ทุกคนสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องเสียเงิน
พีเพิลรายงานว่า นอกเหนือจากการแสดงจากผู้จัด 2 คนแล้วยังมีศิลปินคนอื่นๆที่มีชื่อเสียงขึ้นแสดงได้แก่ เจนนิเฟอร์ ฮัดสัน (Jennifer Hudson) จอห์น เลเจนด์ (John Legend) แคโร จี(Karol G) เจลลี โรลล์ (Jelly Roll) เท็ดดี สวิมส์ (Teddy Swims) แอนเจลิค คิดโจ (Angélique Kidjo) วงประสานเสียง Diocese of Rome และ the Voices of Fire Gospel
และในค่ำคืนวันเสาร์(13)บนเวทีวาติกันยังมีแรปเปอร์ไทย ศิลปินวงเกาหลีใต้ Got7 แบมแบม หรือ BamBam ขึ้นแสดงซึ่งอยู่ในชุดสีดำอย่างเป็นทางการเหมือนเช่นศิลปินคนอื่นๆที่แสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้
ทั้งนี้พบว่าแบมแบมได้ร้องเพลง “Angel In Disguise” ที่เขาได้แต่งขึ้นเองแสดงกลางจตุรัสเซนต์ปีเตอร์
เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานว่า ศิลปินระดับ A-List ร่วมกันเพื่อคอนเสิร์ตของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 เพื่อเฉลิมฉลองมนุษยชาติและให้มีความปรองดองท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นทั่วโลก
ทั้งนี้ในรายการของเอบีซีนิวส์ยังได้แสดงการเปิดใจของศิลปิน K-pop แบมแบมที่กล่าวเป็นภาษาอังกฤษอย่างแคล่วคล่องว่า ซึ่งเขาเปิดใจว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่จะได้ขึ้นเวทีแสดงในนครรัฐวาติกันร่วมเวทีกับศิลปินระดับโลกที่มีชื่อเสียงเช่น นักร้องอเมริกัน ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์ และนักร้องโอเปร่าอิตาลี อันเดร โบเชลลี พร้อมกันนี้ยังกล่าวอีกว่าหวังว่าทุกนจะไม่พลาดและการแสดงสดจะถูกสตรีมไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มชื่อดัง เป็นต้นว่า ดิสนีย์พลัส HULU และอื่นๆเป็นต้น
CNN ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า การจัดซัมมิตะวันศุกร์(12)และวันเสาร์(13)ว่าด้วยมนษยชาตินี้เป็นการถกกับบรรดาผู้ชนะรางวัลโนเบลในปัญหาต่างๆตั้งแต่การเกษตรกรรมไปจนถึงเศรษฐกิจและการกีฬา
และในงานสัมมนายังมีการถกเถียงเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งการประชุมสัมนาที่วาติกันเพื่อเป็นทางออกสำหรับการระดมสมองทางด้าน AT เรียกร้องให้เหล่าผู้คนให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางต่อในสิ่งที่ดีต่อมนุษยชาติ ในประเด็นเทคโนโลยี AI กับมนุษย์ที่สามารถกลายเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมได้ เป็นต้น ว่า คลิปหรือภาพที่ AI เป็นผู้สร้างแพร่กระจายออกไปและสร้างปัญหาเช่น ภาพการล่วงละเมิดเด็ก หรือการใช้ AI ในสงครามให้เป็นผู้ควบคุมยุทโธปกรณ์ทหาร และหุ่นยนต์สุนัขที่ออกลาดตระเวนไปตามท้องถนน
สื่อสหรัฐฯชี้ว่าเป็นเวลาไม่กี่ปีวาติกันพยายามผลักดันจริยศาสตร์ด้าน AI ผ่านการประชุมสัมนากับบรรดาผู้นำของบริษัทไฮเทคทั่วโลกและโป๊ปฟรานซิสได้เรียกร้องในปี 2023 สำหรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ผูกพันเพื่อป้องกันการปฎิบัติที่ชั่วร้ายและสนับสนุนในสิ่งที่ดีงาม
ยูโรนิวส์รายงานว่า บนเวทีคอนเสิร์ตวันเสาร์(13) ยังมีสิ่งที่เป็นที่น่าทึ่งจากการที่ในระหว่างศิลปินชื่อดังกำลังโชว์อยู่นั้นเหนือโบสถ์น้อยซิสทีน( Sistine Chapel) กลางจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ยังปรากฎการแสดงโดรนเหนือท้องฟ้าให้เห็น
ที่มีการเรียงตัวภาพที่มีความหมายมากมายเป็นต้นว่า ภาพโป๊ปฟรานซิส ภาพมือที่กำลังจะประสานเข้าหากัน นกเขาแห่งสันติภาพ ภาพพระแม่มารี ด้วยโดรน 3,000 ตัวอย่างตื่นตาตื่นใจ โดยเป็นผลงานของ Nova Sky Stories บริษัทโดรน คิมบาล มัสก์ (Kimbal Musk) น้องชายอีลอน มัสก์
ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ต Grace For The World ยังบังเอิญเกิดขึ้น 1 วันก่อนวันครบรอบคล้ายวันเกิดของโป๊ปลีโอที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์(14) แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพระองค์ทรงเสด็จมาชมคอนเสิร์ตหรือไม่ แบมแบม ตามรายงานของ LiCAS News ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ที่วาติกันร่วมกับเหล่าศิลปิน A-Lister คนอื่นๆก่อนหน้าการแสดงคอนเสิร์ตและปรากฎตัวในภาพถ่ายร่วมกับโป๊ปที่ทรงต้อนรับเหล่าศิลปินอย่างอบอุ่นที่เป็นการแสดงในเชิงสัญลักษณ์การเป็นหนึ่งเดียวจับมือร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมและศาสนาที่หลายคนอาจไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้
LiCAS News รายงานว่า สำหรับประเทศไทย การได้รับเชิญให้เข้าร่วมของแบมแบมถือเป็นก้าวสำคัญแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นครั้งแรกที่มีศิลปินไทยขึ้นเล่นบนเวทีที่มีเกียรติเช่นนี้กลางวาติกันในรอบ 2,000 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งทีเดียว สื่อ LiCAS News ชี้ว่า การปรากฎตัวของเขาไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการฉายแสงที่โดดเด่นมากขึ้นในระดับโลกแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและอำนาจของศิลปินไทยในการผลักดันพรมแดนทางวัฒนธรรมและเป็นแรงบันดาลใจของคนทั่วโลกอีกด้วย