ตอลิบาน 'แบนอินเทอร์เน็ต' ในพื้นที่ตอนเหนือของอัฟกานิสถาน อ้างป้องกัน 'เรื่องผิดศีลธรรม'

รัฐบาลตอลิบานของอัฟกานิสถานประกาศห้ามการใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเมื่วันพุธ (17 ก.ย.) โดยอ้างว่า "เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดศีลธรรม" ตามคำแถลงของฝ่ายบริหารประจำจังหวัด
ผู้ปกครองอิสลามิสต์กลุ่มนี้เคยออกมาแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร และการเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงทางออนไลน์
นี่ถือเป็นการห้ามใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกนับตั้งแต่ตอลิบานกลับเข้ายึดครองอัฟกานิสถานอีกครั้งในปี 2021 แม้จะมีการประกาศมาตรการอื่นๆ รวมถึงการห้ามเด็กผู้หญิงเข้าเรียนมัธยมปลาย และห้ามผู้หญิงทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ มากมายก็ตาม
คำสั่งห้ามนี้จะมีผลบังคับใช้ใน 5 จังหวัดทางตอนเหนือ ได้แก่ คุนดุซ บาดัคชาน บักลัน ทาคาร์ และบัลค์ ซึ่งครอบคลุมศูนย์กลางประชากรของภูมิภาค
เจ้าหน้าที่ตอลิบานระบุว่า คำสั่งนี้จะจำกัดเฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเท่านั้น แต่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านข้อมูลโทรศัพท์มือถือจะยังคงใช้งานได้
คำแถลงของจังหวัดต่างๆ ยืนยันว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดถูกตัดแล้ว
“มาตรการนี้ถูกนำมาใช้ดำเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดศีลธรรม”คำแถลงระบุ พร้อมเสริมว่าจะมีการจัดหาทางเลือกอื่นๆ ที่จำเป็นให้แก่ประชาชน
การตัดขาดใยแก้วนำแสงทำให้สำนักงาน บ้านเรือน และธุรกิจอื่นๆ ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ซัลไม คาลิลซาด อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำอัฟกานิสถาน วิจารณ์มาตรการล่าสุดของตอลิบานว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
“หากสื่อลามกอนาจารเป็นปัญหาที่น่ากังวลจริงๆ เช่นเดียวกับในประเทศอิสลามหลายประเทศ มันก็สามารถถูกปิดกั้นได้ไม่ยาก หลายประเทศในโลกอิสลามก็ทำเช่นนั้น” เขากล่าว
ปลายปีที่แล้ว ตอลิบานได้บัญญัติกฎเกณฑ์ควบคุมศีลธรรมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่การบังคับให้ผู้หญิงต้องปกปิดใบหน้า และผู้ชายต้องไว้เครา ไปจนถึงการห้ามผู้ขับขี่รถยนต์เปิดเพลงฟังระหว่างทาง
ข้อจำกัดต่อผู้หญิงและเสรีภาพในการแสดงออกของกลุ่มตอลิบานถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลต่างชาติ
ที่มา. รอยเตอร์