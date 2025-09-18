จะเอาอะไรกิน!คนเขมรครวญรัฐบาลขึ้นค่าแรงแค่63บาทต่อเดือน ไม่เพียงพอสำหรับการอยู่รอด

แรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า รองเท้าและสินค้าสำหรับเดินทาง(Garment, Footwear, and Travel Goods - GFT) อันเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชา ส่งเสียงแสดงความผิดหวังเมื่อวันพุธ(17ก.ย.) ต่อกรณีที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต แถลงปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพียงแค่ 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 63 บาท)ต่อเดือน ในปีหน้า ห่างไกลจากข้อเรียกร้องของทางสภาพแรงงานอิสระทั้งหลาย ที่บอกว่ามีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำรงชีพที่แท้จริง
ฮุน มาเน็ต โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่าค่าแรงขั้นต่ำรายเดือน สำหรับปี 2026 จะถูกปรับเพิ่มเป็น 210 ดอลลาร์(ราว 6,666 บาท) จากระดับ 208 ดอลลาร์(ราว 6,603 บาท) ในปีนี้ คำแถลงนี้มีขึ้นตามหลังการพูดคุยเจรจากันมานานหลายสัปดาห์ ของสภาค่าแรงขั้นต่ำ อันประกอบด้วยตัวแทนจากสหภาพแรงงานและนายจ้าง รวมถึงกระทรวงแรงงาน ก่อนที่ตัวแทนของสหภาพแรงงานในสภาดังกล่าว ยอมถอนข้อเรียกร้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
พวกแรงงานส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายจ้างต่อกรณีที่ยืนกรานจะคงค่าแรงขั้นต่ำสำหรับปี 2026 ไว้ที่ 208 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อไป แม้เงินเฟ้อดีดตัวขึ้นเรื่อยๆ ก่อนสุดท้ายทางฮุน มาเน็ต จะแถลงปรับขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำรายเดือนสู่ระดับ 210 ดอลลาร์
เว็บไซต์ cambojanews สื่อมวลชนกัมพูชา อ้างสัมภาษณ์ของ Channy คนงานโรงงานเสื้อผ้า ในจังหวัดกันดาล ซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อเต็มเนื่องจากกลัวถูกนายจ้างแก้แค้น เรียกการเจรจาค่าแรงและการปรับขึ้นแค่ 2 ดอลลาร์ ว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพและไม่สำนึกบุญคุณแรงงาน "ด้วยการปรับขึ้นยากมากๆ ฉันมองว่ามันเป็นพฤติกรรมขาดการไตร่ตรองของพวกนายจ้าง พวกเขาทำกำไรมหาศาลจากการส่งออกสินค้าของพวกเขา แต่เรายังไม่อาจได้ค่าแรงที่ยุติธรรม"
Pech Phany แรงงานเสื้อผ้าในจังหวัดกำปงชนาง แสดงความรู้สึกผิดหวังแบบเดียวกัน "มันทำให้เราอยู่ในความทุกข์ยากต่อไป ค่าแรงใหม่ก็ยังไม่พอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน" เธอกล่าว
อ้างอิงผลสำรวจประจำปี 2024 ของ Asia Floor Wage Alliance พันธมิตรแรงงานและสังคมระดับโลก พบว่าแรงงานกัมพูชาใช้จ่ายเงินในค่าอาหารและสิ่งของจำเป็นเฉลี่ยแล้ว 408 ดอลลาร์(ราว 12,900 บาท) ต่อเดือน หรือเกือบ 2 เท่าของรายได้ทั่วไปของพวกเขาราว 205 ดอลลาร์(ประมาณ 7,900 บาท) ในนั้นนับรวมโอทีและผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแล้ว
ความแตกต่างระหว่างค่าครองชีพกับค่าแรง ผลักให้ราวๆ 76% ของแรงงาน GFT ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อความอยู่รอด
สหภาพแรงงานอิสระใน GFT หลายแห่ง ร้องขอค่าแรงขั้นต่ำ 232 ดอลลาร์(ราว 7,360 บาท) ต่อเดือน สำหรับปี 2026 ซึ่งพวกเขาและกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายระบุว่ามันเป็นระดับขั้นต่ำที่มีความจำเป็นเพื่อความอยู่รอด แม้ว่ามันก็ยังคงห่างไกลจากค่าครองชีพที่แท้จริงก็ตาม
ระหว่างการเจรจาขั้นท้ายของสภาค่าแรงขั้นต่ำ พวกนายจ้างอ้างอิงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนกับไทย, การไหลบ่ากลับประเทศของแรงงานในไทย และเพดานภาษีใหม่ของสหรัฐฯ เป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่อาจตกลงขึ้นค่าแรงได้
อย่างไรก็ตาม Ath Thorn รองประธานสหภาพแรงงานประชาธิปไตยคนงานเครื่องนุ่งห่มกัมพูชา บอกว่าการปรับขึ้นค่าแรง 2 ดอลลาร์นั้นไม่เพียงพอ เพาะเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับเหนือ 2% และวิพากษ์วิจารณ์ตัวแทนของสหภาพทำหน้าที่ได้อย่างอ่อนแอระหว่างการเจรจา "มันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของตัวแทนแรงงานในสหภาพต่างๆ ดังนั้นการปรับขึ้นค่าจ้าง หลักๆแล้วมันมาจากรัฐบาล"
ทั้งนี้กฎระเบียบค่าแรงขั้นต่ำมีเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรม GFT ซึ่งมีการจ้างงานเกือบ 1 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเป็นกระดูกสันหลังในภาคแรงงานของประเทศ ขณะที่แรงงานอื่นๆเกือบ 88% อยู่ในสถานะแรงงานนอกระบบ
(ที่มา:cambojanews)