อินโดฯ-เนปาลโมเดลเลยไหม!รัฐสภาติมอร์มีแผนเอาเงินภาษีซื้อรถแจกส.ส. เจอประท้วงเดือดจนต้องถอยกรูด

รัฐสภาติมอร์-เลสเต ยอมโอนอ่อนต่อแรงกดดันของประชาชนและยกเลิกแผนจัดซื้อรถเอสยูวีให้แก่บรรดาส.ส.ในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาติหนึ่ง ท่ามกลางการประท้วงต่อต้านด้วยความเดือดดาล อย่างไรก็ตามพวกผู้ชุมนุมยังเคลือบแคลงสงสัยและไม่วางใจ กลับมาลงถนนอีกรอบในวันพุธ(17ก.ย.)
การประท้วงที่นำโดยพวกนักศึกษาต่อต้านการซื้อรถยนต์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ดึงดูดผู้เข้าร่วมชุมนุมหลายพันคนในสัปดาห์นี้ ในกรุงดิลี และเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจ 2 วันติด
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานว่าแม้พวกส.ส.กลับลำนาทีสุดท้าย แต่ก็ไม่อาจบรรเทาอารมณ์ขุ่นเคืองของประชาชน มีผู้ประท้วงราวๆ 2,000 คนรวมตัวกันใกล้อาคารรัฐสภาในเมืองหลวงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันในวันพุธ(17ก.ย.)
"มีข่าวลือว่ารถยนต์ที่สั่งซื้ออยู่ระหว่างทางแล้ว" ทรินิโต ไกโอ ผู้ประท้วงวัย 42 ปี กล่าวกับเอเอฟพี "นี่คือเหตุผลว่าทำไมบรรดานักศึกษาและตัวผมเองถึงมาอยู่ที่นี่ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินภาษีของผมจะไม่ถูกใช้ผิดทิศผิดทาง"
ประเด็นถกเถียงนี้มีต้นจากการใช้งบประมาณ 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 133 ล้านบาท) ที่ผ่านความเห็นชอบเมื่อปีที่แล้ว จัดซื้อรถเอสยูวี โตโยต้า ปราโด ให้แก่สมาชิกรัฐสภาของประเทศ ทุกรายทั้ง 65 คน และเอกสารอย่างเป็นทางการของรัฐสภา พบว่าขั้นตอนของการเสนอราคาจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน
แผนดังกล่าวโหมกระพือความขุ่นเคืองในติมอร์เลสเต ประเทศที่ราว 40% ของประชากรอยู่ในภาวะยากจนขัดสน อ้างอิงข้อมูลจากเวิลด์แบงก์
หลังจากเจอประท้วงหนักขึ้นเรื่อยๆ รัฐสภาทำการกลับลำอย่างรุนแรงในวันอังคาร(16ก.ย.) ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ "ยกเลิกกระบวนการจัดซื้อรถยนต์ใหม่ที่ลงรายการอยู่ในงบประมาณปี 2025"
ถ้อยแถลงระบุต่อว่าเวลานี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำเป็นต้องใช้มาตรการด้านการบริหารและการเงินต่างๆนานา ที่มีเป้าหมายซ่อมบำรุงและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ "รถยนต์ที่พวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรใช้งานอยู่ในปัจจุบัน"
ในการประท้วงเมื่อวันจันทร์(15ก.ย.) และวันอังคาร(16ก.ย.) พบเห็นพวกผู้ประท้วงขวางปาก้อนหินเข้าใส่ตำรวจ กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตา ขณะที่ประธานาธิบดีโฮเซ รามอส-ฮอร์ตา บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันอังคาร(16ก.ย.) ว่า "จะไม่อดทนกับความรุนแรงใดๆระหว่างการชุมนุม"
เหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีซานานา กุสเมา กำลังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนลอนดอน เพื่อประชุมเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและทางทะเล และคาดหมายว่าเขาจะเดินทางกลับประเทศในวันที่ 22 กันยายน
ติมอร์เลสเต ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในปี 2002 หลังถูกยึดครองมานานกว่า 2 ทศวรรษ แต่เวลานี้พวกเขาต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมและคนง่างงานในระดับสูง ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศยังคงต้องพึ่งพาแหล่งสำรองทรัพยากรน้ำมันอย่างมาก
ในส่วนของอินโดนีเซีย เพิ่งเกิดจลาจลนองเลือดเมื่อเดือนที่แล้ว หลังปรากฎคลิปรถยนต์ตำรวจแล่นทับรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง ระหว่างการประท้วงของประชาชนที่แสดงความโกรธกริ้วต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การจ่ายผลตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงที่อยู่อาศัยอันเลยเถิดแก่บรรดาสมาชิกรัฐสภา" รวมถึงค่าจ้างในระดับต่ำและปัญหาคนว่างงาน
(ที่มา:เอเอฟพี)