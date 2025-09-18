ไม่ต้องง้อมะกัน!จีนสั่งบริษัทชั้นนำระงับซื้อชิปเอไอ'เอ็นวิเดีย' เลิกพึ่งพิงเทคโนโลยีสหรัฐฯ

ผู้ควบคุมกฎระเบียบอินเตอร์เน็ตของจีนออกคำสั่งให้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ ระงับจัดซื้อชิปปัญญาประดิษฐ์ของเอ็นวิเดียและยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งในการผลักดันอย่างครอบคลุมลดการพึ่งพาเทคโนโลยีอเมริกา ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทม์สในวันพุธ(17ก.ย.)
รัฐบาลสหรัฐฯหลายรัฐบาลที่ผ่านมา กำหนดข้อจำกัดจีนจากการเข้าถึงชิปล้ำสมัย กระตุ้นให้ปักกิ่งกดดันบรรดาบริษัทภายในประเทศให้บ่ายหนีเหล่าซัพพลายเออร์อเมริกา ส่งผลกระทบกับเหล่าผู้นำอุตสาหกรรมอย่างเอ็นวิเดีย
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจาก จีน กล่าวหาเอ็นวิเดีย ละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด นับเป็นความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นระลอกล่าสุดในสงครามการค้ากับวอชิงตัน
สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งจีน (Cyberspace Administration of China หรือ CAC) ออกคำสั่งให้บริษัทต่างๆ ในนั้รวมถึงไบต์แดนซ์และอาลีบาบา ในสัปดาห์นี้ ให้ยกเลิกการทดสอบและคำสั่งซื้อชิป RTX Pro 6000D รายงานข่าวระบุ อ้างอิงแหล่งข่าวที่รู้เรื่องในประเด็นนี้
คำสั่งแบนล่าสุดถือว่าเข้มข้นกว่าคำแนะนำก่อนหน้านี้ของผู้ควบคุมกฎระเบียบที่มุ่งเน้นไปที่ H20 ชิปเอไอที่ปรับแต่งเฉพาะจีนของเอ็นวิเดีย รายงานข่าวระบุ
เอ็นวิเดีย, อาลีบาบา และ ไบต์แดนซ์ ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กับรอยเตอร์
RTX Pro 6000D ของเอ็นวิเดีย คือชิปปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับแต่งสำหรับตลาดจีนใหม่ล่าสุดของบริษัท แต่มันได้รับเสียงตอบรับมีอุปสงค์ที่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ โดยที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่ง เลือกที่จะไม่สั่งซื้อ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน
อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่า หลายบริษัทบ่งชี้ว่าพวกเขาจะสั่งซื้อชิป RTX Pro 6000D ในจำนวนหลายหมื่น และได้เริ่มทดสอบและดำเนินการด้านการตรวจสอบกับบรรดาซัพพลายเออร์เซิร์ฟเวอร์ของเอ็นวิเดียไปแล้ว ก่อนแจ้งกับพวกเขาให้หยุดการดำเนินการดังกล่าว หลังได้รับคำสั่งของ CAC
(ที่มา:รอยเตอร์)