ทรัมป์เซ็นเลื่อนแบนติ๊กต็อกถึงสิ้นปี สื่อปักกิ่งชี้กรอบข้อตกลงใหม่‘วิน-วิน’

ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารขยายเส้นตายแบนติ๊กต็อกออกไปอีกจนถึงปลายปี ขณะที่สื่อที่เป็นกระบอกเสียงพรรคคอมมิวนิสต์จีนชี้กรอบข้อตกลงใหม่ในการโอนอำนาจควบคุมติ๊กต็อกในสหรัฐฯให้บริษัทอเมริกัน อยู่บนหลักการการเคารพกันและกัน อีกทั้งเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคาร (16 ก.ย.) ก่อนออกเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรว่า ตกลงกับจีนได้แล้วเรื่องติ๊กต็อก และจะคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพื่อยืนยันรายละเอียดทั้งหมดในวันศุกร์ (19) ก่อนสำทับว่า บริษัทใหญ่หลายแห่งสนใจซื้อติ๊กต็อก
วันเดียวกันนั้น ทรัมป์ยังลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารขยายเส้นตายแบนติ๊กต็อกจนถึงวันที่ 16 ธ.ค. ซึ่งก็คือเลื่อนการใช้กฎหมายที่จะบังคับให้ ไบต์แดนซ์ บริษัทจีนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มติ๊กต็อก ต้องขายกิจการของติ๊กต็อกในอเมริกา ไปให้แก่บริษัทอเมริกัน ไม่เช่นนั้นก็จะถูกแบนไม่ให้ดำเนินกิจการในสหรัฐฯอีกต่อไป
การเลื่อนคราวนี้ถือเป็นรอบที่ 4 แล้ว โดย 3 ครั้งแรกคือเดือนมกราคม เมษายน และมิถุนายน ซึ่งระหว่างนั้นคณะบริหารของทรัมป์พยายามศึกษาแง่มุมต่างๆ ด้านกฎหมายและความมั่นคงแห่งชาติที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของติ๊กต็อกในอเมริกา ทั้งนี้ ก่อนการขยายเส้นตายรอบล่าสุดนี้ คณะบริหารทรัมป์มีเวลาถึงแค่วันพุธ (17) ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวที่ผ่านรัฐสภาสหรัฐฯเมื่อปี 2024 และลงนามอนุมัติโดยโจ ไบเดน ประธานาธิบดีในขณะนั้น
ติ๊กต็อกในอเมริกาแม้ได้รับความนิยมสูงโดยมีผู้ใช้ประมาณ 170 ล้านคน แต่ก็เผชิญการตรวจสอบเข้มงวดจากพวกเจ้าหน้าที่และนักการเมืองสหรัฐฯ ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการจัดการเนื้อหา โดยระบุว่าเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ ขณะที่ติ๊กต็อกยืนยันว่าไม่ได้มีการส่งข้อมูลผู้ใช้ของตนไปให้ทางการจีน และฟ้องร้องคัดค้านข้อจำกัดต่างๆ ในศาลสหรัฐฯ
ทางด้านจีนก็แถลงยืนยันเมื่อวันจันทร์ (15) ว่า ปักกิ่งและวอชิงตันบรรลุ “กรอบข้อตกลง”เกี่ยวกับติ๊กต็อก ซึ่งจะมีการดำเนินการขั้นสุดท้ายระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของผู้นำสองประเทศปลายสัปดาห์นี้
ต่อมาในวันพุธ (17) หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้า (พีเพิลส์ เดลี่) ปากเสียงอย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เผยแพร่บทความแสดงความคิดเห็นที่ระบุว่า จีนและอเมริกาบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับติ๊กต็อก เนื่องจากข้อตกลงอิงกับหลักการการเคารพกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และสำทับว่า จีนจะตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกเทคโนโลยีและการให้สิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของติ๊กต็อก
บทความชิ้นนี้ลงนามผู้ขียนที่ใช้นามปากกา Zhong Sheng หรือ “เสียงแห่งจีน” ซึ่งมักจะถูกใช้เพื่อแสดงมุมมองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ
ในอีกด้านหนึ่ง สื่อวอลล์สตรีท เจอร์นัล ของสหรัฐฯรายงานอ้างอิงข้อมูลจากบุคคลวงในว่า ภายใต้ข้อตกลงที่ทำกัน ธุรกิจในอเมริกาของติ๊กต็อกจะควบคุมโดยกลุ่มนักลงทุนสหรัฐฯ ซึ่งมีทั้ง ออราเคิล ยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์ และ แอนเดรสเซน โฮโรวิตซ์ ซึ่งเป็นบริษัทเวนเจอร์แคปิตอล รวมอยู่ด้วย โดยที่ไบต์แดนซ์จะถือหุ้นไม่เกิน 20%
ทั้งออราเคิลและแอนเดรสเซน โฮโรวิตซ์ ต่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทำเนียบขาว และออราเคิลยังมีบทบาทสำคัญในระบบโครงสร้างพื้นฐานของติ๊กต็อกในอเมริกา
นอกจากนั้น พวกบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในไบต์แดนซ์ อาทิ ซัสเควเฮนนา อินเตอร์เนชันแนล, เคเคอาร์ และเจเนอรัล แอตแลนติก จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักลงทุนอเมริกันที่ถือหุ้นในบริษัทใหม่ โดยรวมกันแล้วอยู่ราว 80%
อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามสำคัญคือ อนาคตของอัลกอริทึมทรงพลังที่เป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญทำให้ติ๊กต็อกกลายเป็นหนึ่งในแอปความบันเทิงออนไลน์ยอดนิยมที่สุดในโลก
ทั้งนี้ แหล่งข่าวสองคนเผยว่า มีแนวโน้มที่ติ๊กต็อกอเมริกาจะยังเข้าถึงอัลกอริทึมของไบต์แดนซ์ได้ต่อไป
ข้อตกลงเบื้องต้นนี้เกิดขึ้นระหว่างการเจรจานานสองวันเมื่อต้นสัปดาห์ที่มาดริดระหว่างสกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ และรองนายกรัฐมนตรีเหอ ลี่เฟิงของจีน
