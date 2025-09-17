“คิงชาร์ลส์” เปิดวังวินด์เซอร์ต้อนรับ “ทรัมป์” รอบ 2 ยิ่งใหญ่ UKระดมกำลังรักษาความปลอดภัยเข้มหวั่นซ้ำ “ชาร์ลี เคิร์ก” โดนลอบสังหาร

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ - พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษวันพุธ(17 ก.ย)ทรงเปิดวังวินด์เซอร์ด้วยการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและพระราชรถเทียมม้าแก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และสุภาพสตรีหมายเลข 1 เมลาเนีย ทรัมป์ อย่างสมเกียรติในการเยือนอังกฤษครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ท่ามกลางการประท้วงและการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เอเอฟพีรายงานวันนี้(17 ก.ย)ว่า พิธีในพระราชวังวินด์เซอร์วันพุธ(17)เพื่อต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และสุภาพสตรีหมายเลข 1 เมลาเนีย ทรัมป์ มีการใช้ม้า 120 ตัวและทหารอังกฤษ 1,300 นายเข้าร่วมที่มีบางส่วนอยู่ในชุดเครื่องแบบสีแดงและหมวกแข็งสีทอง ของการเดินทางมาเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 ภายในปีเดียว
โดยตามกำหนดการพบว่าผู้นำสหรัฐฯจะอยู่ในอังกฤษเป็นเวลา 2 วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพุธ(17) และยังถือเป็นการต้อนรับการเยือนอังกฤษอย่างทางการของประมุขต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ในพิธีพบว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯและสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯจะนั่งพระราชรถเทียมม้าร่วมกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาในพระราชวังวินด์เซอร์
อ้างอิงจากการรายงานจาก CBS News ของสหรัฐฯพบว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เพราะนอกจากประธานาธิบดีทรัมป์และศรีภรรยาจะร่วมพระราชรถทรงม้ากับพระองค์และพระราชินีคามิลลาในพระราชรถทรงม้าตัวที่ 1 และตัวที่ 2 เป็นที่น่าประหลาดใจว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ และรัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์( Scott Bessent) ผู้แทนพิเศษสหรัฐฯ สตีฟ วิตค็อฟฟ์ (Steve Witkoff) และผู้ช่วยประธานาธิบดีสหรัฐฯและหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาว ซูซี ไวล์ส(Susie Wiles) จะนั่งในคันที่ 3
และรถม้าคันที่ 4 จะเป็นเจ้าหน้าที่อเมริกันคนอื่นๆของทีมประธานาธิบดีสหรัฐฯและของทีมสุภาพสตรีหมายเลข 1 สหรัฐฯ ไปตามทางในพระราชวังวินด์เซอร์ที่มีทหารอังกฤษยืนเรียงประจำเป็นแถวแนวตลอดทั้ง 2 ข้างทาง
การเดินทางมาเยือนอังกฤษครั้งนี้ท่ามกลางความอื้อฉาวมากมายเกิดขึ้นในอเมริกาที่ส่งผลมาถึงแดนผู้ดีตั้งแต่การลอบสังหาร ชาร์ลี เคิร์ก ผู้นำการเคลื่อนไหวคนรุ่นใหม่ขวาจัด MAGA ของทรัมป์ส่งผลสะเทือนมาถึงการประท้วงวันเสาร์(13)ที่ผ่านมานำโดย ทอมมี โรบินสัน (Tommy Robinson)ที่มีคนเข้าร่วมกว่า 100,000 คนเป้าหมายต่อต้านผู้อพยพ
มาจนถึงอดีตมหาเศรษฐีอเมริกันกินเด็ก เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่ปลิดชีพตัวเองในคุกนิวยอร์กแต่ทว่าการเปิดเผยหนังสืออวยพรวันเกิดครบ 50 ปีจากคณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐฯโยงไปถึงผู้นำสหรัฐฯทั้งโน้ตภาพวาดผู้หญิงเปลือยอวยพรวันเกิดและเช็กสั่งจ่ายโดย DJ Trump และยังทำให้นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ กริ้วถึงกับสั่งปลดเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯ ปีเตอร์ แมนเดลสัน (Peter Mandelson) หลังพบมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเอปสตีน
เอเอฟพีรายงานว่า การเยือนอังกฤษของทรัมป์เกิดขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดจับกุม 4 คนที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงรับทรัมป์ด้วยการฉายโปรเจกเตอร์ภาพทรัมป์และอดีตมหาเศรษฐีอเมริกันผู้อื้อฉาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่ตัวปราสาทวินด์เซอร์เมื่อค่ำวันอังคาร(16) มีการคาดจะมีคนเข้าร่วมการประท้วงหลายพันคนที่กรุงลอนดอนวันพุธ(17)
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ จะรับรองประธานาธิบดีสหรัฐฯในวันที่ 2 ของการเยือนหรือวันพรุ่งนี้(18)ที่บ้านพักประจำตำแหน่ง The Chequers
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษชี้ว่า การเยือนวันแรกเกิดขึ้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์มารีน วัน(Marine One helicopter) ของสหรัฐฯนำผู้นำอเมริกามาถึงเขตพระราชฐานและทั้งสองคนเดินลงมาและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ และพระชายาเจ้าหญิงแคทเธอรีน เจ้าหญิงแห่งเวลส์ ก่อนที่จะเสด็จนำประธานาธิบดีทรัมป์และเมลาเนียไปเข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลา ที่ด้านนอกตำหนักวิคตอเรีย(Victoria House) อันเป็นจุดเริ่มต้นของพิธีการ
แต่ทว่าห่างออกไปแค่ 20 ไมล์กลับมีประชาชนจำนวนมากได้ออกมาประท้วงการเยือนอังกฤษรอบ 2 ของทรัมป์ที่มีองค์กร Stop Trump Coalition เป็นแม่งานจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า
พร้อมอธิบายว่า เป็นการประท้วงต่อการเยือนเป็นทางการที่ไม่สมควรให้เกิดและต้องการให้ทั่วโลกรับรู้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากประชาชนอังกฤษ
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานว่า การรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั่วพระราชวังวินด์เซอร์และในเมืองเพื่อการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 ของทรัมป์ที่ทำผู้คนต่างรู้สึกเป็น “อเมริกันชน” ไปในทันที
มีกำลังเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากรวมตัวอยู่ในเมืองและมีการปิดน่านฟ้ารวมไปถึงส่งโดรนตำรวจตรวจการและใช้กำลังตรวจการทางน้ำรวมไปถึงตำรวจม้า
ตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดเตรียมพร้อมสำหรับปฎิบัติการครั้งสำคัญที่จะมีมากถึง 50 กลุ่มเปิดฉากการประท้วงเดินขบวนในใจกลางกรุงลอนดอนวันพุธ(17)
และจะมีการส่งกำลังตำรวจกว่า 1,600 นายออกไปในวันนี้(17)รวมอีก 500 นายจากหน่วยอื่นๆ อ้างอิงแถลงการณ์จากสกอตแลนด์ยาร์ด
ดิอินดีเพนเดนท์แสดงความคิดเห็นว่า ไม่มีการประหยัดงบสำหรับปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยให้ทรัมป์ที่ถือว่าเป็นปฎิบัติการความมั่นคงใหญ่ที่สุดของอังกฤษนับตั้งแต่พิธีวันขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
และในครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับทั้งราชวงศ์และประธานาธิบดีอเมริกัน ทำให้ปฎิบัติการตำรวจใหญ่โตและด้วยความสัจจริงหนังสือพิมพ์แดนผู้ดีเผยว่า การเห็นปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยใหญ่และแน่นหนาทำให้มีความรู้สึกไปว่าเป็น “อเมริกันชน”
การรักษาความปลอดภัยอยู่ภายใต้การนำของตำรวจท้องถิ่น เทมส์ แวลลีย์ ( Thames Valley Police) แต่ทว่ามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นๆทั่วอังกฤษเข้าร่วมปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยให้ผู้นำสหรัฐฯ
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้ทรัมป์ระหว่างการเยือนอังกฤษครั้งที่ 2 นั้นมาจากเหตุลอบสังหาร ชาร์ลี เคิร์ก (Charlie Kirk) วัย 31 ปีผู้นำ MAGA สำหรับฐานเสียงคนรุ่นใหม่ที่อาจทำให้มีความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้เกิดขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ได้วางแผนการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเยือนอังกฤษครั้งที่ 2 ของทรัมป์มานานหลายเดือน
น่านฟ้าของเมืองและพระราชวังวินด์เซอร์ปิดระหว่างการเยือนและตำรวจอังกฤษลาดตระเวนด้วยการส่งตำรวจโดรนและเฮลิคอปเตอร์บินวนเพื่อสังเกตการณ์