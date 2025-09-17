ตามง้อ! “ทรัมป์” ต่อสายโทรศัพท์หา “โมดี” อวยพรวันเกิดครบรอบ 75 ปีเป็นนัยเล็งฟื้นความสัมพันธ์สหรัฐฯ-อินเดีย

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันอังคาร(16 ก.ย) ต่อสายโทรศัพท์หาผู้นำอินเดียพรรค BJPเพื่ออวยพรวันเกิดครบ 75 ปีส่งสัญญาณต้องการฟื้นความสัมพันธ์อันดีทั้ง 2 ชาติขิ้นมาใหม่หลังทรัมป์ขึ้นภาษีอินเดีย 50% ลงดาบซื้อน้ำมันรัสเซียอ้างเป็นต้นตอทำสงครามยูเครนไม่เลิกรบ
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(17 ก.ย)ว่า การโทรศัพท์ระหว่างเกิดขึ้นในวันอังคาร(16)อ้างอิงวันที่จากรอยเตอร์ หรือ 1 วันก่อนที่นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี จะมีอายุครบ 75 ปีในวันพุธ(17) นั้นถูกมองจากหลายฝ่ายว่าเป็นสัญญาณที่อบอุ่นมากขึ้นหลังการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสหรัฐฯและอินเดียเรียกว่า “แง่บวก”
ซึ่งในเวลาต่อมาประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนแพลตฟอร์ม X มีข้อความว่า “โมดีกำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่และขอบคุณเขาสำหรับการสนับสนุนในการยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน”
สื่ออังกฤษชี้ว่า ในขณะที่โมดีเรียกผู้นำสหรัฐฯว่า “เพื่อน” พร้อมกล่าวว่า ทั้งสองมีพันธะในการทำให้ความเป็นพันธมิตรของพวกเขาไปสู่ระดับใหม่
ทั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการโทรศัพท์หาระหว่างกันนับตั้งแต่วอชิงตันได้ลงโทษแดนภารตะเดือนที่แล้วด้วยการขึ้นภาษีจากการซื้อน้ำมันรัสเซีย
รอยเตอร์รายงานว่าเป็นครั้งแรกของการโทรศัพท์พูดคุยระหว่างกันที่ปรากฎต่อสาธารณะครั้งแรกในรอบ 3 เดือน
นายกฯอินเดียโพสต์บนแพลตฟอร์ม X แสดงความขอบคุณไปยังผู้นำสหรัฐฯสำหรับคำอวยพรเนื่องในวันครบรอบคล้ายวันเกิด 75 ปีของเขา
และเสริมว่า “เหมือนเช่นท่าน ผมเช่นกันมีพันธะโดยสมบูรณ์ที่จะนำความเป็นพันธมิตรอย่างครอบคลุมและระดับโลกระหว่างอินเดีย-สหรัฐฯไปสู่ระดับใหม่ พวกเราสนับสนุนการริเริ่มของท่านมุ่งไปสู่ทางออกสันติภาพของความขัดแย้งยูเครน”
และประธานาธิบดีสหรัฐฯได้โพสต์แถลงการณ์ในเรื่องนี้บนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาว่า “ได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ยอดเยี่ยมกับเพื่อนของผม “นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี” ผมหวังว่าเขาจะมีความสุขวันเกิดมากๆ! เขากำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่”
และกล่าวต่อว่า “นเรนทรา: ขอขอบคุณต่อการสนับสนุนของท่านในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน”
บีบีซีรายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯได้เคยกล่าวว่า ครึ่งหนึ่งของภาษีอัตรา 50% เป็นการลงโทษนิวเดลีต่อการซื้อน้ำมันและอาวุธจากรัสเซีย
แต่ทว่านิวเดลีออกมาตอบโต้โดยอ้างไปที่ความต้องการพลังงานภายในประเทศและเรียกมาตรการภาษีทรัมป์ว่า “ไม่ยุติธรรม”
การปะทะคารมระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายส่งผลทำให้ข้อตกลงการค้าระดับทวิภาคีนั้นไม่สามารถเดินหน้าต่อ
รอยเตอร์รายงานว่า ในวันอังคาร(16)ทีมเจรจาสหรัฐฯภายใต้การนำของ เบรนแดน ลินช์ (Lynch held) ผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯด้านเอเชียใต้และเอเชียกลาง เข้าหารือในกรุงนิวเดลี อินเดีย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์อินเดียที่นำโดยหัวหน้าทีมเจรจาการค้าอินเดีย ราเจช อะกราวัล (Rajesh Agrawal)
การส่งออกอินเดียไปอเมริกาเมื่อสิงหาคมตกลงมาที่ 6.86พันล้านดอลลาร์จากแต่เดิม 8.01 พันล้านดอลลาร์ในกรกฎาคม อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์อินเดีย
ซึ่งบรรดาผู้ส่งออกต่างได้ออกมาเตือนถึงผลกระทบอย่างเต็มที่จากอัตราภาษีสหรัฐฯที่สูงขึ้นจะเกิดในกันยายนหลังจากอัตราภาษีใหม่ได้มีการบังคับใช้แล้ว
และเวลานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านิวเดลีจะยอมทำตามข้อเรียกร้องจากทรัมป์ในการยกเลิกการซื้อน้ำมันรัสเซียหรือเปิดภาคเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์นมของแดนภารตะให้บริษัทอเมริกันซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหลักจากฝ่ายสหรัฐฯในการเจรจาการค้า