ยังไม่จบ! ชายวัย 71 ปีตะโกนเสียงดังอ้างตัวเป็น “มือปืน” หลัง “ชาร์ลี เคิร์ก” เสียชีวิตเพื่อหันเหความสนใจให้มือสไนเปอร์ตัวจริงหลบหนี “โอบามา” เตือนสังคมอเมริกันระวังวิกฤตทางการเมืองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

เอเจนซีส์ – จอร์จ ซินน์(George Zinn )วัย 71 ปีเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ถูกตำรวจสหรัฐฯควบคุมตัวหลังการลอบสังหารแกนนำ MAGA สายคนรุ่นใหม่ ชาร์ลี เคิร์ก วัย 31 ปีเมื่อวันพุธ(10 ก.ย) โดนข้อหาขัดขวางกระบวนการทางยุติธรรมหลังเขารับสารภาพเป็นคนตะโกนเสียงดังลั่นกุเรื่องอ้างตัวเองเป็นมือปืนลั่นไกสังหารเคิร์กเพื่อหันเหความสนใจเพื่อเปิดทางให้มือสไนเปอร์ตัวจริงหนี ด้านอดีตประธานาธิบดีผิวสี บารัค โอบามา วันอังคาร(16) ออกโรงเตือนสังคมอเมริกันระวังวิกฤตทางการเมืองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน อัดทรัมป์หน้าที่ประธานาธิบดีในช่วงเวลาวิกฤตต้องทำให้ประชาชนหันหน้าเข้าหากัน
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันพุธ(17 ก.ย)ว่า ไมเคิล สมิท (Michael Smith)นายอำเภอยูทาห์เคาน์ตี (Utah County) กล่าวว่า จอร์จ ซินน์(George Zinn )สารภาพกับตำรวจว่าเขาได้ตะโกนขึ้นมาว่าเขาเป็นมือปืนเพื่อเปิดทางให้มือปืนตัวจริงหนีไป
ทั้งนี้ผู้ต้องสงสัยหลักในคดีลอบสังหาร แกนนำ MAGA สายคนรุ่นใหม่ ชาร์ลี เคิร์ก วัย 31 ปีที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย Utah Valley University เมื่อวันพุธ(10)คือ ไทเลอร์ โรบินสัน (Tyler Robinson)วัย 22 ปีที่ดูเหมือนจะรับรู้การจับกุมในตอนแรงของซินน์หลังการลอบสังหารได้ส่งข้อความแชตไปหาเพื่อนรูมเมทสาวทรานที่กำลังออกเดทด้วยว่า “ตำรวจจับคนแก่ที่บ้าคนหนึ่ง”
ทั้งนี้ซินน์ถูกตั้งข้อหาการขัดขวางกระบวนการทางยุติธรรม และนอกจากนี้ยังพบว่าชายวัย 71 ปียังโดนข้อหาการครอบครองสิ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศเด็ก
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า จอร์จ ซินน์กลายเป็น 1 ใน 2 ของผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจได้รวบตัวเพื่อสอบปากคำหลังการเสียชีวิตของเคิร์ก แต่ทว่าในภายหลังได้ประเมินว่าคนทั้งสองนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารแต่อย่างใด
“ซินน์ตั้งใจตะโกนออกมาว่าเขาเป็นคนยิงและในการทำเช่นนั้นถือเป็นการขัดขวางกระบวนการทางยุติธรรมจากการมีเป้าหมายไปที่มือปืนที่แท้จริง” นายอำเภอกล่าวผ่านแถลงการณ์
อ้างอิงจากเอกสารศาลที่ยื่นโดยตำรวจประจำมหาวิทยาลัยได้เปิดเผยว่า ซินน์เริ่มต้นตะโกนว่า “ผมยิงเขา ในเวลานี้ยิงผมสิ”
แต่เมื่อโดนเจ้าหน้าที่ถามว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุอยู่ที่ใด เขากลับปฎิเสธด้วยการกล่าวว่า “ผมจะไม่บอกคุณหรอก”
นายอำเภอแถลงว่า ในเวลานี้ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าซินน์นั้นสมคบคิดกับมือปืนสไนเปอร์
อย่างไรก็ตาม นายอำเภอสมิทแถลงเพิ่มเติมว่า ซินน์นั้นนอกจากนี้ยังโดนควบคุมตัวต่อข้อหาการหาประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์โดยเอเจนต์ค้นพบภาพไม่ต่ำกว่า 20 ภานในสภาพที่ต่างกันไปทั้งไม่สวมเสื้อผ้าหรือโพสต์ท่าแสดงทางเพศอย่างโจ่งครึ่ม
ในวันจันทร์(15) ผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯสั่งให้ซินน์ต้องอยู่ในเรือนจำต่อโดยที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวโดยเรียกเขาว่า “เป็นตัวอันตรายอย่างใหญ่หลวง” ต่อชุมชน
ทั้งนี้ซินน์เป็นที่รู้จักดีในบรรดาออร์แกไนเซอร์ผู้จัดงานสาธารณะในเมืองเซาท์เลคซิตี รัฐยูทาห์ อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส “เขามักปรากฏตัวบ่อยครั้งในงานฟอรัมสาธารณะด้วยเป้าประสงค์ต้องการทำให้อีเวนต์มีความติดขัดวุ่นวายหรือตั้งคำถามกับนักพูดที่มีชื่อเสียง”
สื่ออังกฤษรายงานว่า อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯผิวสีคนแรก บารัค โอบามา วันอังคาร(16)ได้ออกมาเตือนสังคมอเมริกันถึงวิกฤตการเมืองที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนหลัง
การเสียชีวิตของชาร์ลี เคิร์ก
ในการขึ้นพูดที่รัฐเพนซิลเวเนียวันอังคาร(16) โอบามากล่าวว่า เขาไม่รู้จักชาร์ลี เคิร์ก และไม่เห็นด้วยมุมมองมากมายของเขาแต่การลอบสังหารเคิร์กนั้น “ช่างเลวร้ายและเป็นโศกนาฎกรรม”
เขาชี้ว่า “ผมคิดว่าในช่วงเวลาเช่นนี้เมื่อความตรึงเครียดพุ่งสูง เช่นนั้นแล้วส่วนหนึ่งของงานของประธานาธิบดีคือต้องทำให้ประชาชนหันหน้าเข้าหากัน” พร้อมเรียกร้องให้อเมริกันชนยอมรับสิทธิผู้อื่นในการพูดในสิ่งที่คนเหล่านั้นไม่เห็นด้วยโดยสิ้นเชิง
อดีตประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า เขาไม่เคยใช้การกราดยิงสังหารหมู่ปี 2015 โดยมือปืนผิวขาวไวท์ซูพรีมาซิสต์ที่โจมตีโบสถ์คริสต์ผิวดำในรัฐเซาท์แคโรไลนาในการไล่ล่าศัตรูทางการเมืองของเขา พร้อมกันยังได้ชี้ไปถึงเหตุการณ์ 11 ก.ย ปี 2001 ที่สหรัฐฯโดนก่อการร้ายตึกเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จอร์จ ดับเบิลยู บุช ออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่า “พวกเราไม่ได้ทำสงครามต่อต้านศาสนาอิสลาม”
และบนเวทีวันอังคาร(16)โอบามากล่าวว่า “และดังนั้นแล้วเมื่อผมไม่ได้ยินออกจากประธานาธิบดีคนปัจจุบันของพวกเราแต่มาจากบรรดาผู้ช่วยของเขาที่มีประวัติในการเรียกศัตรูการเมืองว่าเป็นศัตรูตัวร้ายที่จำเป็นต้องตกเป็นเป้า ซึ่งนั่นแสดงให้ต่อปัญหากว้างขวางที่พวกเรามีอยู่ในเวลานี้และเป็นบางสิ่งที่พวกเรากำลังต้องต่อสู้..พวกเราทั้งหมด” อ้างอิงจากรายงาน