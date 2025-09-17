เกรงใจลูกพี่! ญี่ปุ่นออกตัวยังไม่พร้อมรับรอง 'รัฐปาเลสไตน์' หวั่นกระทบสัมพันธ์ 'สหรัฐฯ-อิสราเอล'

รัฐบาลญี่ปุ่นจะยังไม่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในขณะนี้ ซึ่งน่าจะเป็นการตัดสินใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา และหลีกเลี่ยงการสร้างความโกรธเกรี้ยวต่ออิสราเอล ตามรายงานของหนังสือพิมพ์อาซาฮีวันนี้ (17 ก.ย.)
รัฐบาลหลายประเทศ รวมถึงอังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา และออสเตรเลีย ได้ประกาศว่าพวกเขาจะรับรองรัฐปาเลสไตน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางการทูตต่ออิสราเอลจากการทำสงครามในดินแดนกาซา
สหรัฐฯ กดดันให้ญี่ปุ่นล้มเลิกแผนการรับรองรัฐปาเลสไตน์ผ่านช่องทางการทูตหลายช่องทาง ในขณะที่ ฌอง-โนเอล บาร์โรต์ รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส พยายามเร่งเร้าให้รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นให้การรับรอง ตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการ "ประเมินอย่างครอบคลุม รวมถึงกำหนดเวลาและวิธีการที่เหมาะสมในประเด็นการรับรองสถานะรัฐของปาเลสไตน์" ทาเคชิ อิวายะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร (16)
โยชิมาสะ ฮายาชิ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งเป็นหัวหน้าโฆษกรัฐบาล ได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวซ้ำอีกครั้งในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธ (17) เมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายงานของอาซาฮี
อย่างไรก็ดี ฮายาชิ ได้แสดงความเป็นห่วง "วิกฤตการณ์ที่ร้ายแรง" จากการที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีกาซาซิตี และเตือนว่า "รากฐานของทางออกแบบ 2 รัฐควบคู่ (two-state solution) อาจกำลังพังทลาย"
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้อิสราเอล "มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติวิกฤตด้านมนุษยธรรมร้ายแรง รวมถึงความอดอยาก ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"
ในการประชุมสมัชชาใหญ่ยูเอ็นเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (12) ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งใน 142 ประเทศที่โหวตสนับสนุนปฏิญญาซึ่งกำหนด "ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม มีกรอบเวลาชัดเจน และเพิกถอนกลับไม่ได้" เพื่อนำไปสู่ทางออกแบบ 2 รัฐระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์
อย่างไรก็ดี อาซาฮีรายงานว่า นายกรัฐมนตรี ชิเงรุ อิชิบะ แห่งญี่ปุ่นจะไม่ไปร่วมการประชุมยูเอ็นที่นิวยอร์กในวันที่ 22 ก.ย. ซึ่งที่ประชุมจะมีการหารือในประเด็นดังกล่าว
ภายในกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 เจ้าหน้าที่เยอรมนีและอิตาลีเตือนว่าการประกาศรับรองสถานะรัฐปาเลสไตน์ในทันทีนั้น "ไม่ส่งผลดี" (counterproductive)
ที่มา: รอยเตอร์