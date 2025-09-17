สื่อแดนมังกรเผย! จีนทำข้อตกลงแบบ ‘วิน-วิน’ กับสหรัฐฯ ในการขาย TikTok เตรียมพิจารณาส่งออกเทคโนโลยี-ถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญา

สื่อทางการจีนระบุวันนี้ (17 ก.ย.) ว่า กรอบข้อตกลงว่าด้วยการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของควบคุมแอปพลิเคชัน TikTok ให้กับสหรัฐฯ ซึ่งสองฝ่ายบรรลุร่วมกันที่กรุงมาดริดของสเปนถือเป็นข้อตกลงแบบ “วิน-วิน” ที่สองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมระบุว่าจีนจะพิจารณาเรื่องการส่งออกเทคโนโลยีและการออกใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญาของ TikTok
นักลงทุนจาก 2 ฟากฝั่งแปซิฟิกต่างเฝ้ารอคอยผลการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในวันศุกร์นี้ (19) ซึ่งคาดว่าจะมีการแถลงยืนยันข้อตกลงแบบเป็นทางการ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับ TikTok ซึ่งมีผู้ใช้งานในสหรัฐฯ ประมาณ 170 ล้านคนถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ง่ายดายยิ่งขึ้นตลอดช่วงหลายเดือนข้างหน้า ในขณะที่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งและสองของโลกพยายามแสวงหาข้อตกลงร่วมที่ครอบคลุมนอกเหนือไปจากการสงบศึกรีดภาษี
รอยเตอร์รายงานว่า ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะถ่ายโอนทรัพย์สิน TikTok ในสหรัฐฯ จากมือของไบต์แดนซ์ (ByteDance) ไปยังเจ้าของใหม่ที่เป็นชาวอเมริกันมีรายละเอียดใกล้เคียงกับข้อตกลงเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งถูกระงับไปหลังจากที่ ทรัมป์ ประกาศมาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจีนขนานใหญ่
“จีนบรรลุฉันทามติที่เกี่ยวข้องร่วมกับสหรัฐฯ ในประเด็น TikTok เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ตั้งอยู่บนหลักความเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความร่วมมือแบบวิน-วิน” บทความในหนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลีซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีน ระบุ
บทความแสดงความคิดเห็นดังกล่าวถูกเขียนภายใต้นามปากกา Zhong Sheng หรือ “เสียงแห่งจีน” ซึ่งมักจะถูกใช้เพื่อแสดงมุมมองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ
“จีนจะพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการส่งออกเทคโนโลยี และการออกใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญาของ TikTok โดยเป็นไปตามข้อกฎหมาย” บทความดังกล่าวระบุ
หลังจากที่พบกับคณะผู้เจรจาของจีนที่กรุงมาดริดเมื่อต้นสัปดาห์นี้ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า กำหนดเส้นตายขายกิจการ TikTok ภายในวันที่ 17 ก.ย. อาจถูกเลื่อนออกไปอีก 90 วัน เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีเวลาบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ โดยยังไม่ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม
