ไต้หวันออก 'คู่มือป้องกันพลเรือน' ฉบับใหม่ แนะประชาชนเตรียมพร้อมหาก 'จีน' รุกรานเต็มขั้น

กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดตัวคู่มือการป้องกันพลเรือนฉบับปรับปรุงใหม่เมื่อวันอังคาร (16 ก.ย.) โดยระบุว่าเป้าหมายไม่ใช่การสร้างความตื่นตระหนก แต่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ เช่น การบุกโจมตีโดยจีนซึ่งมองว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตนเอง
ไต้หวันซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยได้เพิ่มความยืดหยุ่นและเตรียมการป้องกันตนเอง หลังจากที่จีนได้ยกระดับกิจกรรมทางทหารรอบเกาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และอีกทั้งไทเปยังได้ศึกษาบทเรียนจากยูเครนที่ต่อสู้ป้องกันประเทศจากการบุกของรัสเซียด้วย
คู่มือฉบับใหม่ของไต้หวันระบุถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่ไต้หวันอาจเผชิญ ตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างสึนามิไปจนถึงการถูกรุกรานเต็มรูปแบบ และถือเป็นฉบับที่ 3 หลังจากเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2022
เสิ่น เวยจื้อ (沈威志) ผู้อำนวยการสำนักงานระดมพลป้องกันประเทศ (All-out Defence Mobilisation Agency) ของกองทัพไต้หวัน ระบุในการแถลงข่าวที่กระทรวงกลาโหมว่า เบื้องต้นจะมีการจัดพิมพ์คู่มือจำนวน 5,000 ฉบับเพื่อแจกจ่าย โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้เช่นกัน และมีฉบับภาษาอังกฤษด้วย
“ทำไมเราถึงออกคู่มือเล่มนี้ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบ? มันไม่ใช่การสร้างความตื่นตระหนก แต่เพื่อบอกผู้คนว่า คุณต้องเตรียมพร้อมในขณะที่ยังมีสันติภาพ เพื่อที่เมื่อเกิดวิกฤตคุณจะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไร” เขากล่าว
“ยิ่งคุณเตรียมตัวเร็วเท่าไหร่ ยิ่งศึกษา (คู่มือเล่มนี้) เร็วเท่าไหร่ คุณก็จะปลอดภัยเร็วเท่านั้น”
เสิ่น กล่าวด้วยว่า รัฐบาลต้องการให้ประชาชนนำคู่มือเล่มนี้ใส่ในถุงซิปล็อกที่บรรจุอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการฟังวิทยุในกรณีที่อินเทอร์เน็ตล่ม การใช้โทรศัพท์บ้านสำหรับสายด่วนของรัฐบาล และคำแนะนำในการไปที่สถานีตำรวจหรือสำนักงานรัฐบาลในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน หากไม่สามารถรับฟังการออกอากาศทางวิทยุได้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบิดเบือนที่อาจเกิดขึ้น คู่มือเตือนว่า "ฝ่ายตรงข้ามอาจปลอมตัวเป็นกองกำลังฝ่ายเดียวกับเรา" โดยแสดงภาพการ์ตูนทหารถือธงชาติจีนและผู้คนกำลังวิ่งหนี
รัฐบาลไต้หวันคัดค้านอย่างหนักต่อการอ้างอธิปไตยของจีน โดยระบุว่ามีเพียงประชาชนของไต้หวันเท่านั้นที่สามารถกำหนดอนาคตของพวกเขาได้ จีนปฏิเสธข้อเสนอการเจรจาหลายครั้งจากประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวัน โดยระบุว่า ไล่ เป็น "ผู้แบ่งแยกดินแดน"
กองทัพจีนได้เผยแพร่มิวสิควิดีโอใหม่เมื่อวันเสาร์ (13) ที่ผ่านมา โดยมุ่งเป้าไปที่ไต้หวันในชื่อ "ปักธงแห่งชัยชนะบนฟอร์โมซา" ซึ่งแสดงภาพการยิงขีปนาวุธ นาวิกโยธินบุกชายหาด และภาพของอาคารไทเป 101 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก และปัจจุบันก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเกาะไต้หวัน
“พวกเราคือแนวหน้าในการรวบรวมชาติ” เนื้อเพลงท่อนหนึ่งระบุ
ที่มา: รอยเตอร์