ช่วยได้เยอะเลย!เขมรแก้ปัญหาคนว่างงาน ขึ้นป้ายให้กำลังใจแรงงานกลับจากไทย

กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชาเมื่อวันอังคาร(16ก.ย.) ติดตั้งบิลบอร์ดต่างๆ ส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ "เขมรช่วยงานหางานและมอบงานให้เขมร" ตามสถานที่สำคัญๆทั่วกัมพูชา โดยความคิดริเริ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยชาวกัมพูชา โดยเฉพาะพวกแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย ในการหางานทำ
ป้ายขนาดใหญ่ถูกติดตั้งในพื้นที่สำคัญๆ ในนั้นรวมถึงทางหลวงหมายเลข 1, บริเวณด้านหน้าร้านอาหารหรูแห่งหนึ่ง, ทางหลวงหมายเลข 2, ทางหลวงหมายเลข 4, ทางหลวงหมายเลข 5,ทางหลวงหมายเลข 6, ด้านหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตLucky Chhouk Meas Supermarket และอื่นๆ
ซุน เมษา โฆษกกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชา ระบุว่าการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของรัฐบาล ผ่านกระทรวงแรงงานฯ ในการช่วยเหลือพลเมืองชาวกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแรงงานที่เดินทางกลับมาจากต่างแดน ให้เข้าถึงโอกาสทำงานและฝึกทักษะอาชีพง่ายกว่าเดิม
"การติดตั้งป้ายบิลบอร์ดนี้ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพลเมืองหางาน ขณะเดียวกันยังช่วยให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับชาวกัมพูชา สำหรับการลงทะเบียนหางานหรือฝึกอาชีพ โดยสามารถทำได้ง่ายๆผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากบนบอร์ด" เขาเน้นย้ำ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์(14ก.ย.) โฆษกกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชารายนี้ เรียกร้องอีกครั้งไปยังชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย ให้หางานภายในประเทศแทนที่จะลักลอบกลับไปอย่างผิดกฎหมาย พร้อมอ้างว่ากัมพูชามีตำแหน่งงานที่ให้เงินเดือนเหมาะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆนานามากมาย รองรับพลเมืองอีกเกือบ 100,000 อัตรา
ในวันเสาร์(13ก.ย.) ทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของกัมพูชา กล่าวอ้างว่า แรงงานเขมรที่เพิ่งเดินทางกลับจากไทย ได้งานทำในประเทศแล้วราว 220,000 คน จากการดำเนินการผ่านกลไกของกระทรวง รวมถึงการประสานงานกับภาคเอกชนและผู้นำสหภาพแรงงาน
อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงคือ มีชาวกัมพูชาเกือบ 1 ล้านคน ที่ทำงานในไทยได้เดินทางกลับกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. เนื่องจากความตึงเครียดบริเวณชายแดน และช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พบเห็นแรงงานเหล่านั้นพยายามลักลอบเดินทางเข้าไทยแบบผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง อ้างว่าทนอดอยากไม่ไหว เนื่องจากไม่มีงานทำภายในประเทศ
