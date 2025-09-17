ทนดูไม่ไหว!สเปนยกเลิกสัญญาซื้ออาวุธอิสราเอล หลังรายงานUNสรุปชัดยิวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซา

สเปนทำการฉีกสัญญาด้านกลาโหมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านยูโร ที่ทำกับบริษัทต่างๆของอิสราเอล ในความเคลื่อนไหวแถลงมาตรการจัดการกับรัฐยิว ที่หนักแน่นที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นในวันอังคาร(16ก.ค.)
มาตรการนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซานเชซ ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย ห้ามขายหรือซื้ออาวุธจากอิสราเอล ตอบโต้กรณีรุกรานฉนวนกาซา
รายงานข่าวระบุว่ากระทรวงกลาโหมสเปน ยกเลิกข้อตกลงมูลค่า 700 ล้านยูโร สำหรับซื้อเครื่องยิงจรวด SILAM จำนวน 12 เครื่อง และสัญญามูลค่า 287.5 ล้านยุโร สำหรับขีปนาวุธต่อต้านรถถัง Spike L.R. จำนวน 168 ลูก ทั้งนี้ระบบ SILAM มีพื้นฐานจากแพลตฟอร์ม Elbit PULS ของอิสราเอล ถูกกำหนดไว้ว่าจะสร้างโดยกิจการค้าร่วมหนึ่งของสเปน
คาดหมายว่าการยกเลิกสัญญาต่างๆนานาเหล่านี้จะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้า และมีรายงานว่าสเปนเตรียมตัดขาดทางทหารและเทคโนโลยีจากอิสราเอล และจะหันไปหาซัพพลายเออร์เจ้าอื่นๆแทน
การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีใส่กาซา ซิตี โดยมีเป้าหมายยึดครองสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าป้อมปราการหลักสุดท้ายของพวกฮามาส ขณะที่คณะรัฐมนตรีอิสราเอลเห็นชอบแผนการหนึ่งในเดือนที่แล้ว สำหรับหาทางดึงเมืองแห่งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล ให้มาอยู่ภายใต้การยึดครองโดยสมบูรณ์
ซานเชซ เป็นหนึ่งในผู้นำยุโรปที่ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลหนักหน่วงที่สุด และกล่าวหารัฐยิวก่อการ "โหดร้ายป่าเถื่อนและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ในกาซา เขาเคยเปิดตัว 9 มาตรการ ในการยุติการเข้าไปยุ่งเกี่ยวของสเปน ในนั้นรวมถึงปิดล้อมทางอาวุธอย่างถาวร แบนบรรดารัฐมนตรีหัวรุนแรงของอิสราเอล ระงับความร่วมมือทางทหาร จำกัดการเข้ามาตั้งรกราก และยกระดับความช่วยหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์
หลายประเทศในยุโรปและในทวีปอื่นๆ ก็เคลื่อนไหวระงับและจำกัดการส่งออกอาวุธไปยังอิสราเอลเช่นกัน โดยอิตาลี, เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์, ญี่ปุ่น และสโลวาเกีย กำหนดมาตรการแบนทั้งเต็มรูปแบบและบางส่วน ขณะที่เยอรมนีบอกว่าจะไม่อนุมัติการส่งออกที่อาจถูกนำไปใช้ในกาซาอีกต่อไป
ความเคลื่อนไหวของสเปน มีขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับที่ คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างอิสระ (ซีโอไอ) ของสหประชาชาติในวันอังคาร(16ก.ย.) ระบุว่ายุทธการของอิสราเอลเทียบเท่ากับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อ้างถึงเจตนาทำลายล้างชาวปาเลสไตน์ ผ่านการกระทำต่างๆที่อยู่ภายใต้คำนิยามของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปี 1948 นอกจากนี้แล้ว อิสราเอล ยังเผชิญคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีกคดีแยกกันในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
สงครามกาซาเริ่มขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2023 เมื่อพวกนักรบฮามาสบุกจู่โจมเล่นงานทางใต้ของอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบ สังหารผู้คนไปราวๆ 1,200 ราย และจับตัวประกันไปประมาณ 250 คน นับตั้งแต่อิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการรุกรานแก้แค้น ปลิดชีพชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 65,000 ราย
