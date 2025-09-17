‘โดรนรัสเซีย’ถูก‘โปแลนด์’สอยร่วง คือฝีมือรบกวนสัญญาณสื่อสารของ‘นาโต้’ และพัวพันกับแผนจัดตั้ง‘เขตห้ามบิน’ขึ้นในยูเครน?

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2025/09/russian-drones-downed-by-poland-possibly-linked-to-nato-jamming/)
Russian drones downed by Poland possibly linked to NATO jamming
by Andrew Korybko
11/09/2025
มันไม่น่าจะใช่หรอกที่รัสเซียจะจัดฉากดำเนินการยั่วยุโปแลนด์อย่างจงใจ ทั้งๆ ที่เห็นกันอยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปช่วยปลุกกระแสให้ชาติตะวันตกหันมาเห็นดีเห็นงามกับการก่อตั้งเขตห้ามบินขึ้นในยูเครน
โปแลนด์แถลง [1] ว่าได้ยิงโดรนรัสเซียร่วงหลายลำเมื่อตอนเช้าวันพุธที่แล้ว (10 ก.ย.) โดยอากาศยานไร้คนขับเหล่านี้ล่วงล้ำข้ามเข้ามาในน่านฟ้าของพวกเขา ระหว่างที่ฝ่ายแดนหมีขาวเข้าถล่มโจมตีใส่ยูเครนครั้งใหญ่ระลอกล่าสุด
เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กำลังมีการซ้อมรบร่วมระหว่างโปแลนด์, ลิทัวเนีย, และชาตินาโต้อื่นๆ [2] ซึ่งทางโปแลนด์ส่งกองทหารเข้าร่วม 30,000 นาย อีกทั้งยังเกิดขึ้นไม่นานก่อนหน้าการซ้อมรบร่วมประจำปี “ซาปาด 2025” (Zapad 2025) ระหว่างรัสเซียกับเบลารุส [3]
ผู้สังเกตการณ์บางฝ่ายตั้งข้อสงสัยข้องใจว่าการละเมิดน่านฟ้าโปแลนด์ครั้งนี้ ถ้าหากไม่ใช่เกิดจากการยั่วยุอย่างจงใจของฝ่ายรัสเซีย ก็เป็นการปฏิบัติภารกิจสอดแนมอย่างสะเพร่าห่วยแตกของแดนหมีขาว—ถึงแม้ยังอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันเกิดขึ้นจากการรบกวนสัญญาณการสื่อสารของโดรนรัสเซียโดยฝีมือของนาโต้ [4]
ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้เอง ผู้เขียนก็เพิ่งเสนอเหตุผลโต้แย้งเอาไว้ว่า กรณีฝ่ายตะวันตกปล่อยข่าวหลอกลวงเรื่องเครื่องบินของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (President of European Commission ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป ก็คือองค์กรบริหารของอียู) อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน (Ursula von der Leyen) ถูกรัสเซียรบกวนสัญญาณจีพีเอส ขณะกำลังจะร่อนลงจอดในบัลแกเรียเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นเรื่องที่น่าจะมีเงื่อนงำซับซ้อนมากกว่าเพียงแค่นาโต้อยากจะทำคะแนนจากกลเม็ดง่ายๆ หยาบๆ ในทางสงครามข้อมูลข่าวสารเท่านั้น [5] ผู้เขียนเสนอข้อสรุปเช่นนี้ หลังจากที่ทางการบัลแกเรีย [6] และสื่อมวลชนตะวันตก [7] ต่างพากันออกมาแถลงยอมรับแล้วว่า ข่าวดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริง
ทฤษฎีทางเลือกทฤษฎีหนึ่งที่พยายามอธิบายว่าทำไมจึงมีการปล่อยข่าวโกหกเช่นนี้ เสนอแนะว่า มันเป็นการสร้างเรื่องเล่าที่เป็นเท็จขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อหาความชอบธรรมให้แก่การที่พวกชาติสมาชิกนาโต้จะดำเนินการรบกวนสัญญาณสื่อสารอย่างก้าวร้าวในดินแดนคาลินินกราด (Kaliningrad ดินแดนริมทะเลบอลติกของรัสเซียที่อยู่แยกขาดจากแผ่นดินใหญ่ของแดนหมีขาว และมีชายแดนติดต่อกับโปแลนด์และลิทัวเนีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกนาโต้ทั้งคู่) หรือความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้ยังอาจมีจุดมุ่งหมายที่จะเล่นงานเบลารุสด้วย ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดการซ้อมรบ ซาปาด 2025 ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น
การแทรกแซงด้วยการรบกวนสัญญาณติดต่อสื่อสารของโดรนรัสเซียโดยฝีมือของนาโต้ อาจเป็นสาเหตุทำให้อากาศยานไร้คนขับเหล่านี้หันเหออกนอกเส้นทางจนข้ามเข้าไปในโปแลนด์ ระหว่างที่รัสเซียดำเนินการโจมตีขนาดใหญ่ใส่ยูเครนระลอกล่าสุด การรบกวนสัญญาณอย่างก้าวร้าวเช่นนี้ยังสามารถที่จะกลายเป็นอารัมภบทนำหน้าความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการซึ่งเป็นข่าวกันมาระยะหนึ่งแล้ว ในเรื่องที่จะมีการบังคับกำหนดพื้นที่เขตห้ามบินขึ้นมาเหนือน่านฟ้าของยูเครน อย่างน้อยที่สุดก็บางส่วน โดยนี่จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งสำหรับการรับประกันความมั่นคงให้แก่ยูเครนตามแผนการซึ่งฝ่ายตะวันตกเสนอกันออกมา [8]
ถึงแม้การตรวจการณ์เหนือน่านฟ้ายูเครน และการมอบอำนาจให้กองกำลังระบบป้องกันขีปนาวุธ “แพทริออต” (Patriot) ซึ่งประจำอยู่ในชาติสมาชิกนาโต้ สามารถที่จะเข้าร่วมดำเนินการพิทักษ์คุ้มครองน่านฟ้าของยูเครน ย่อมไม่มีทางที่จะเป็นมาตรการป้องกันภัยอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ความเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้ถึงยังไงก็จะสร้างความเสี่ยงในการทำให้สถานการณ์วิกฤตบานปลายขยายตัว ต่ำกว่าการใช้วิธีการอื่นๆ
ยิ่งกว่านั้น ถ้านาโต้มีการคาดหมายเอาไว้ว่า การรบกวนสัญญาณแบบสุ่มเสี่ยงของตน –เป็นไปได้ว่ามีการทำเรื่องนี้กันเพิ่มมากขึ้นหลังจากเกิดกรณีปล่อยข่าวเท็จฟอนแดร์ไลเอิน-จีพีเอส-รัสเซีย โดยอาจจะกะจังหวะเวลาให้อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับการซ้อมรบ ซาปาด 2025 ที่กำลังจะเปิดขึ้นมา— อาจจะสามารถทำให้โดรนรัสเซียหันเหออกจากเส้นทางได้ หากเป็นเช่นนั้นแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเตรียมเอาไว้ก่อนเพื่อมุ่งทำให้สถานการณ์ยกระดับบานปลาย
วัตถุประสงค์อาจจะเป็นการระดมหาความสนับสนุนสำหรับข้อเสนอการจัดตั้งพื้นที่ห้ามบินขึ้นมา –หรือกระทั่งการเริ่มต้นนำเรื่องนี้มาค่อยๆ ปฏิบัติให้จริงจัง ด้วยข้ออ้างที่ว่า เพื่อเป็น “การป้องกันแบบเชิงรุก” (proactive defense) โดยยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
หลังจากใช้เวลากับ “การปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” [9] ในยูเครนนี้มาเป็นเวลากว่า 3 ปีครึ่ง ถึงตอนนี้ย่อมสันนิษฐานได้ว่ารัสเซียได้เคยขบคิดพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถกระทำได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง หลังจากเกิดฉากทัศน์ที่มีโดรนจำนวนมากขอฝ่ายตนข้ามเข้าไปในโปแลนด์ ด้วยเหตุนี้ พวกผู้วางนโยบายของแดนหมีขาวน่าที่จะตระหนักอยู่แล้วว่าเรื่องนี้อาจถูกฉกฉวยนำไปใช้ประโยชน์ในการผลักดันวาระจัดตั้งเขตห้ามบินขึ้นมา
แล้วเมื่อมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเช่นนี้ มันย่อมลดทอนโอกาสที่เหตุการณ์นี้จะเป็นการยั่วยุโดยจงใจ หรือเป็นการปฏิบัติภารกิจสอดแนมอย่างหยาบๆ ลวกๆ เพราะหากเป็นในกรณีที่กล่าวมานี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม มันก็น่าที่จะมีการปฏิบัติการอย่างเต็มไม้เต็มมือ เพื่อทำให้ได้ประโยชน์อะไรกลับคืนอย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเทลงไป
นี่เป็นการวิเคราะห์โดยเดินตามหลักเหตุผลแบบเดียวกับที่ผมใช้ในบทวิเคราะห์เรื่อง “บางทีรัสเซียอาจไม่ได้จงใจตั้งเป้าโจมตีอาคารคณะรัฐมนตรีในกรุงเคียฟ” (Russia Probably Didn’t Deliberately Target The Cabinet Of Ministers Building In Kiev) [10] ซึ่งก็คือ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้แก่แผนอุบายจัดตั้งเขตห้ามยิง
ขณะที่เหตุการณ์อาคารคณะรัฐมนตรียูเครนในเคียฟถูกโจมตี น่าจะมีสาเหตุมาจากเศษซาของโดรนที่ตกปลิวใส่ กรณีของโดรนรัสเซียรุกล้ำน่านฟ้าโปแลนด์ อาจจะเป็นเรื่องที่มีการวางแผนเตรียมการมากยิ่งกว่านั้นเยอะทีเดียว โดบเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากตัวการเบื้องหลังที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือการรบกวนสัญญาณติดต่อสื่อสารของนาโต้จริงๆ อย่างที่บางคนบางฝ่ายคาดเอาเอาไว้
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องคอยติดตามกันต่อไปว่า ใช่หรือไม่ที่ผลลัพธ์อย่างหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นติดตามมา ก็คือ การที่โปแลนด์จะเข้าร่วมในการจัดตั้งเขตห้ามบินใดๆ ที่จะปรากฏขึ้นเหนือน่านฟ้ายูเครน
อดีตประธานาธิบดี อันเดร ดูดา (Andrzej Duda) ของโปแลนด์ ได้เปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ [11] ว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน เคยพยายามที่จะหลอกล่อชักใยให้โปแลนด์เข้าสู่สงครามกับรัสเซีย จากเหตุการณ์ขีปนาวุธที่ยิงจากยูเครน ได้ตกลงที่หมู่บ้านเชวอโดว์ (Przewodow) ของโปแลนด์ ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน โดย ดูดา บอกว่าเขาปฏิเสธไม่ยอมตกลงไปในปลักโคลนนี้ และหลังจากนั้นก็มีการยืนยันว่า ขีปนาวุธดังกล่าวไม่ใช่เป็นของรัสเซีย แต่เป็นขีปนาวุธป้องกันซึ่งฝ่ายยูเครนยิงสกัดขีปนาวุธรัสเซีย แล้วผิดพลาดมาตกลงในโปแลนด์
ขณะเดียวกัน การอล นัฟรอตสกี (Karol Nawrocki) ผู้สืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีโปแลนด์ต่อจาก ดูดา ก็ได้ให้คำมั่นสัญญา [12] ก่อนเกิดเหตุการณ์ครั้งที่สองเมื่อวันพุธ (10 ก.ย.) ว่า จะไม่ส่งกองทหารเข้าไปยังยูเครน
ความต่อเนื่องในทางนโยบายเช่นนี้ ซึ่งดำเนินไปในแนวทางเดียวกันกับอารมณ์ความรู้สึกของชาวโปแลนด์ที่มีความหงุดหงิดผิดหวังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [13] กับพวกผู้อพยพชาวยูเครนซึ่งมาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขา รวมทั้งการที่การสู้รบขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นเพื่อนบ้านของโปแลนด์ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ [14] อาจกลายเป็นตัวทำลายแผนการของนาโต้ที่จะดึงเอาโปแลนด์เข้าสู่แผนการของตน ถึงแม้ว่าวอร์ซอยังอาจจะเห็นดีเห็นงามเฉพาะในเรื่องแผนการเพิ่มการรบกวนสัญญาณสื่อสารของโดรนรัสเซียก็ตามที
แอนดรูว์ โคริบโค เป็นนักวิเคราะห์การเมืองชาวอเมริกันที่ตั้งฐานอยู่ในกรุงมอสโก เขามีความชำนาญพิเศษในเรื่องการเปลี่ยนผ่านของระบบโลก ซึ่งเข้าสู่ระบบที่มีหลายขั้วอำนาจ
ข้อเขียนชิ้นนี้ปรากฏทีแรกสุดบนแพลตฟอร์ม Substack ของ Andrew Korybko
เชิงอรรถ
[1] https://www.rt.com/news/624399-poland-ukraine-russian-drones/
[2] https://www.rt.com/news/624346-poland-belarus-border-closure/#:~:text=Poland%20last%20week%20launched%20its%20Iron%20Defender%2D25%20exercise%20with%2030%2C000%20troops.%20Neighboring%20Lithuania%20began%20its%20Thunder%20Strike%20national%20defense%20drill%20on%20Tuesday.%20Both%20countries%20are%20also%20participating%20with%20eight%20other%20NATO%20allies%20in%20the%20military%20bloc%E2%80%99s%20Tarassis%2025%20exercise.
[3] https://korybko.substack.com/p/analyzing-zelenskys-fearmongering
[4] https://eng.belta.by/society/view/belarus-notifies-poland-lithuania-about-incoming-drones-this-night-171323-2025/
[5] https://korybko.substack.com/p/there-might-be-more-to-the-von-der
[6] https://www.rt.com/news/624127-bulgaria-debunks-eu-jet-claim/
[7] https://www.politico.eu/article/gps-jamming-ursula-von-der-leyen-bulgaria-bulgaria-europe/
[8] https://korybko.substack.com/p/heres-what-the-us-security-guarantees
[9] https://korybko.substack.com/p/20-constructive-critiques-about-russias
[10] https://korybko.substack.com/p/russia-probably-didnt-deliberately
[11] https://korybko.substack.com/p/duda-belatedly-confirmed-that-zelensky
[12] https://notesfrompoland.com/2025/05/22/polish-opposition-presidential-candidate-signs-far-right-leaders-list-of-demands/
[13] https://korybko.substack.com/p/the-latest-survey-shows-that-poles
[14] https://thealtworld.com/andrew_korybko/heres-what-i-learned-from-analyzing-the-new-cold-war-every-day-for-three-years-straight