บรรยากาศมาคุ!ปูตินส่งทหารรัสเซีย1แสนนาย ซ้อมรบร่วมเบลารุสประชิดชายแดนนาโต

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เปิดเผยในวันอังคาร(16ก.ย.) ทหาร 100,000 นาย เข้าร่วมในการซ้อมร่วม "ซาปัด(ตะวันตก)" กับเบลารุส ระหว่างสร้างเซอร์ไพรส์ร่วมชมการซ้อมรบดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นใกล้ชายแดนของนาโต
การซ้อมรบซาปัด แบ่งการซ้อมรบเป็น 2 ระยะในดินแดนของ 2 ประเทศ ก่อนหน้านี้ มินสก์ บอกว่ามีทหารเพียง 7,000 นาย ที่เข้าร่วมในระยะที่จัดขึ้นในเบลารุสและมันอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ของสหรัฐฯ ตามคำเชิญของพวกเขา
"วันนี้ เรากำลังทำการซ้อมรบทางยุทธศาสตร์ ซาปัด2025 ในระยะสุดท้าย" ปูตินกล่าว พร้อมระบุ "มีกำลังพลเข้าร่วม 100,000 นาย"
ปูติน บอกเพิ่มเติมว่าการซ้อมรบนี้มีเป้าหมายคือการฝึกฝน "ป้องปรามความเป็นไปได้ที่จะถูกรุกรานจากสหรัฐฯ"
สื่อมวลชนรัสเซียหลายสำนัก อ้างข้อมูลจากวังเครมลิน ระบุมีทหารจากอินเดีย, อิหร่าน, บังกลาเทศ, บูร์กินาฟาโซ, คองโก และ มาลี เข้าร่วมซ้อมรบด้วย
การซ้อมรบซาปัด ทำให้บรรดาสมาชิกทางปีกตะวันออกของนาโต ต้องระแวดระวังเป็นอย่างสูง ตามหลังโดรนรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าของโปแลนด์และถูกสอยร่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกระตุ้นให้วอร์ซอปิดชายแดนติดกับเบลารุส
โดนัลด์ ทัสก์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ส่งเสียงโวยวายว่าการซ้อมรบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองเข้ายึดครองช่องเขาซูวาลกี พื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ในโปแลนด์ ในขณะที่วอร์ซอบอกว่าพวกเขาจะประจำการทหารราวๆ 40,000 นายใกล้ชายแดนของเบลารุส ตลอดการซ้อมรบร่วมระหว่างรัสเซียกับเบลารุส
รัสเซีย เปิดเผยว่าพวกเขาได้ทำการซ้อมยิงขีปนาวุธโซเปอร์โซนิก "เซอร์คอน" ตัวใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือ โดยเป็นการยิงจากเรือฟริเกตลำหนึ่งในทะเลแบเรนตส์เมื่อวันอาทิตย์(14ก.ย.) นอกจากนี้แล้วยังมีแผนฝึกซ้อมประจำการอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างการซ้อมรบซาปัดในครั้งนี้ด้วย ตามการเปิดเผยของกองทัพเบลารุส
การซ้อมรบครั้งนี้เป็นที่จับตาอย่างมาก เนื่องจากการซ้อมรบซาปัดเมื่อปี 2021 ซึ่งมีทหารเข้าร่วมราวๆ 200,000 นาย ถูกจัดขึ้นไม่กี่เดือนก่อนหน้ารัสเซียส่งกองกำลังรุกรานเข้าไปยังยูเครน
(ที่มา:เอเอฟพี)