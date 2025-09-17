อึ้ง! อดีตเสนาธิการทหารอิสราเอลสารภาพ กองทัพ IDF ก่อสงครามเกือบ 2 ปีทำ "กาซา" ลดประชากรไปไม่ต่ำกว่า 10% จากปาเลสไตน์ทั้งหมดเกิน 2 ล้าน

เอเจนซีส์ – อดีตเสนาธิการทหารกองทัพอิสราเอล พลโท เฮอร์ซี ฮาเลวี(Herzi Halevi) ยอมรับมีพลเมืองปาเลสไตน์เสียชีวิตหรือบาดเจ็บถึง 10% ของประชากรที่อาศัยในเขตฉนวนกาซานับตั้งแต่เริ่มสงครามตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค ปี 2023 หรือเมื่อเกือบ 2 ปีก่อนหน้ารับเทลอาวีฟก่อสงครามที่ก้าวร้าวกับปาเลสไตน์ คลิปเสียงฮาลาวีรั่วเปิดเผยตัวเองไม่เคยโดนสั่งห้ามใดๆ
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(15 ก.ย) เป็นการพูดที่ชุมชน Ein HaBesor ทางใต้ของอิสราเอลสัปดาห์ที่แล้ว อดีตเสนาธิการทหารกองทัพอิสราเอล พลโท เฮอร์ซี ฮาเลวี (Herzi Halevi) กล่าวว่า มากกว่า 1 ใน 10 ของพลเมืองปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซาถูกสังหารหรือบาดเจ็บนับตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นเมื่อเกือบ 2 ปีก่อน
“มีประชากรราว 2.2 ล้านคนในเขตฉนวนกาซา แต่ทว่ากาซาวันนี้มีมากกว่า 10% นั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมากกว่า 200,000 คน นี่ไม่ใช่สงครามที่อ่อนโยน”
สื่อสหรัฐฯชี้ว่าตัวเลขนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะมีความใกล้เคียงกับตัวเลขเสียชีวิตจากกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ที่ออกมายืนยันว่า กองกำลังทหารยิวได้สังหารชาวปาเลสไตน์ไปกว่า 65,000 คนและอีก 164,000 คนได้รับบาดเจ็บ
ระหว่างสงครามเจ้าหน้าที่อิสราเอลมักออกมาอ้างบ่อยครั้งต่อความไม่นาเชื่อถือตัวเลขที่เปิดเผยจากกระทรวงสาธารณสุขกาซา และยังกล่าวหาว่ากระทรวงพึ่งข้อมูลที่ออกมาจากกลุ่มฮามาส
ความเห็นของฮาเลวีเกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร(9)ก่อนหน้าแต่ทว่ายังไม่เผยแพร่เป็นวงกว้างจนกระทั่งมีการรายงานผ่านสื่ออิสราเอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่มีหลายสำนักเผยแพร่คลิปเสียงคำพูดแสดงความเห็น
พลโท เฮอร์ซี ฮาเลวี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อมีนาคมจากความล้มเหลวของกองกำลัง IDF ที่ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์โจมตีข้ามพรมแดนจากฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค ปี 2023 ได้ ยังได้เปิดเผยต่อว่าหัวหน้าทนายของกองทัพไม่เคยจำกัดการกระทำของเขาหรือคำสั่งของเขา