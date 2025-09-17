ยุโรปเริ่มไม่ทน! ไวรัลคลิปนักท่องเที่ยวยุโรปแห่ลงน้ำผลักเรือผู้อพยพแน่นลำจากแอฟริกาออกจาก "ชายหาดกรีซ" กลับลงทะเล

เอเจนซีส์ - คลิปไวรัลไปทั่วแชร์ภาพนักท่องเที่ยวยุโรปวันเสาร์(13 ก.ย) บนหาดซาราคินิโก(Sarakiniko) ทางใต้ของกรีซบุกลงน้ำเพื่อผลักเรือผู้อพยพที่มีคนอยู่เต็มลำจากลิเบียให้มุ่งหน้ากลับลงทะเลหลังพยายามขึ้นฝั่งที่นี่เพื่อขอลี้ภัย รัฐมนตรีการเข้าเมืองและลี้ภัยกรีซเสียงดังย้ำวันจันทร์(15 ก.ย) “ภายใน 3 วันทุกคนต้องออกไปให้หมด” ตามอย่างทรัมป์ผุดโปรเจกต์ “คุกอัลคาทราซ” กลางป่าใกล้เอเธนส์ เป้าหมายสำหรับผู้อพยพสูงสุด 5,000 คน
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(16 ก.ย)ว่า กรีซภายใต้นายกรัฐมนตรี คีรีอาคอส มิตโซตาคิส (Kyriakos Mitsotakis) ถูกกล่าวหาว่าใช้แท็คติกของทรัมป์กับผู้อพยพและรวมไปถึงการผุดโปรเจ็กต์ “คุกอัลคาทราซ” ที่อื้อฉาวตั้งกลางป่าลึกใน Lesbos ห่างจากกรุงเอเธนส์ไปแค่ 1 ชั่วโมงในการเดินทางด้วยเครื่องบิน ศูนย์ผู้อพยพ Vastria ตั้งเป้าจะรับผู้อพยพได้มากสุดถึง 5,000 คนพร้อมการควบคุมอย่างแน่นหนา
ตามรายงานระบุว่า ศูนย์ผู้อพยพนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แต่ทว่ายังคงปิดต่อไปจากการท้าทายทางศาล
เจ้าหน้าที่กรีกมองผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็นการรุกรานจากกลุ่มพวกเข้าเมืองผิดกฎหมายจากแอฟริกา เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
สื่ออังกฤษรายงาน คลิปที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วถูกถ่ายเมื่อวันเสาร์(13)เป็นภาพที่ไม่คาดฝันเมื่อพบว่านักท่องเที่ยวยุโรปผิวขาวที่อยู่บนหาดซาราคินิโก(Sarakiniko) บนเกาะกัฟโดส(Gavdos)ทางใต้ของกรีซเดินลงทะเลพยายามใช้มือผลักเรือผู้อพยพจากลิเบียที่มีคนแน่นเต็มลำไม่ให้ขึ้นหาดแต่หันกลับลงทะเลไป
นักท่องเที่ยวเหล่านั้นบอกผู้อพยพบนเรือไม่ให้ขึ้นฝั่งที่ชายหาดแต่ให้ไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแทน อ้างอิงการรายงานจากสื่อท้องถิ่นกรีก
ขณะเดียวกันรัฐมนตรีการเข้าเมืองและลี้ภัยกรีซ ธานอส เพลริส (Thanos Plevris) แถลงวันจันทร์(15)ว่า เจ้าหน้าที่กรีกกำลังทำงานเพื่อนำผู้อพยพเหล่านี้ออกไปจากเกาะ และเสริมว่า “ไม่เกิน 2 วัน – 3 วัน ทุกคนต้องออกไปให้หมด”
ทั้งนี้ก่อนหน้าเมื่อต้นเดือนนี้ รัฐสภากรีซได้ผ่านกฎหมายสำคัญลสำหรับบทลงโทษต่อผู้ขอลี้ภัยที่โดนปฎิเสธและการเร่งกระบวนการส่งตัวผู้อพยพเหล่านี้กลับประเทศบ้านเกิด
เหตุการณ์วันเสาร์(13)สะท้อนถึงสิ่งที่เคยเกิดก่อนหน้าเมื่อกรกฎาคมที่เห็นเรือเล็กของผู้อพยพขึ้นฝั่งพร้อมผู้ลี้ภัยลงมาจากเรือวิ่งขึ้นชายหาดดิสโคส( Diskos) บนเกาะครีต(Crete) ทางใต้ของกรีซ ต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวที่กำลังนอนอาบแบบอย่างสบายใจตื่นตะลึง