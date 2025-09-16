ยามฝั่งจีน ‘สกัด’ เรือฟิลิปปินส์ใกล้สันดอนสการ์โบโรห์ หลังปักกิ่งประกาศเป็น ‘พื้นที่สงวนแห่งชาติ’

หน่วยยามฝั่งจีนประกาศใช้ “มาตรการควบคุม” ต่อเรือฟิลิปปินส์หลายลำที่เข้าไปในบริเวณสันดอนสการ์โบโรห์ (Scarborough Shoal) ในทะเลจีนใต้วันนี้ (16 ก.ย.) ซึ่งสะท้อนความพยายามของปักกิ่งที่จะยืนยันในอธิปไตยและสิทธิทางทะเลเหนือน่านน้ำพิพาทดังกล่าว
ฟิลิปปินส์และจีนมีเหตุเผชิญหน้ากันมานานในน่านน้ำทะเลจีนใต้ ซึ่งรวมถึงเหตุปะทะระหว่างเรือยามฝั่งและการเปิดซ้อมรบ
สัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลจีนอนุมัติแผนที่จะเปลี่ยนสันดอนสการ์โบโรห์หรือเกาะหวงเหยียน (Huangyan Island) และทางฟิลิปปินส์เรียกว่า Patatag Shoal ให้กลายเป็นพื้นที่สงวนแห่งชาติ (national reserve) โดยไม่ได้ประกาศขอบเขตที่ชัดเจน
นักวิเคราะห์มองว่า รัฐบาลจีนทำเช่นนี้ก็เพื่อสร้างเหตุผลอันชอบธรรมที่จะอ้างสิทธิ์เหนือสันดอนสการ์โบโรห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่พิพาทเกี่ยวกับอธิปไตยและสิทธิในการทำประมงในทะเลจีนใต้อันเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีสินค้าขนส่งผ่านปีละมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงปักกิ่งยังไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของจีน
“ในวันที่ 16 ก.ย. หน่วยยามฝั่งจีนได้ใช้มาตรการควบคุมตามกฎหมายต่อเรือของทางการฟิลิปปินส์หลายลำ ซึ่งปฏิบัติการอย่างผิดกฎหมายในทะเลอาณาเขตของสันดอนสการ์โบโรห์” ยามฝั่งจีนระบุในถ้อยแถลงผ่านบัญชี WeChat
จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ ซึ่งไปทับซ้อนกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และข้อพิพาทที่ไม่ได้รับการแก้ไขเหล่านี้ก็นำไปสู่การแย่งชิงสิทธิเหนือเกาะแก่งหลายแห่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา
เมื่อปี 2016 ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกได้พิพากษาว่าจีนไม่มีพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศที่จะอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้อย่างครอบคลุมเช่นนี้ ทว่าปักกิ่งปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนและไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลด้วย
ที่มา: รอยเตอร์