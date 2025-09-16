ชาวบ้านจีนแตกตื่น! ลูกไฟระเบิดกลางท้องฟ้า 'ซานตง' ผู้เชี่ยวชาญเชื่ออาจเป็นการทดสอบ 'ขีปนาวุธสกัดกั้น'

ชาวบ้านในหลายพื้นที่ของมณฑลซานตงของจีนรายงานการพบเห็นวัตถุบินไม่ทราบชนิด (UFO) คล้ายลูกไฟบนท้องฟ้าเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา (12 ก.ย.)
คลิปวิดีโอหลายคลิปที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นลูกไฟทรงกลมสีส้มพุ่งผ่านอากาศอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็มีลูกบอลแสงอุ่นๆ ลอยขึ้นจากพื้นดินและพุ่งชนวัตถุลึกลับดังกล่าว จนก่อให้เกิดการระเบิดที่ทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างวาบชั่วขณะ
ตามรายงานของ Oriental Daily ชาวบ้านได้ยินเสียงดัง 2 ครั้ง ครั้งแรกเวลา 21.07 น. และอีกครั้งหลังจากนั้น 3 นาที
บางคนเปรียบเทียบเหตุการณ์ดังกล่าวกับเสียงลูกกระสุนปืนใหญ่ แต่หลายคนคิดว่าเป็นเสียงฟ้าร้อง เพราะขณะนั้นมีฝนตก
Mirror Weekly รายงานว่า ประชาชนในหลายพื้นที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยที่หน้าต่าง และได้กลิ่นควันในอากาศ
บางคนคาดเดาว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการทดสอบทางทหาร การสกัดกั้นขีปนาวุธ หรือการที่มีอุกกาบาตหรือเศษซากยานอวกาศกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
จากคำบอกเล่าของพยาน ผู้เชี่ยวชาญทางทหารยังเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการทดสอบยิงสกัดกั้นขีปนาวุธ
พวกเขาอธิบายว่า วัตถุบินแรกอาจเป็นขีปนาวุธจำลองเป้าหมาย ส่วนวัตถุบินที่สองอาจเป็นขีปนาวุธสกัดกั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อสื่อท้องถิ่นสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินเวยฟาง (Weifang) กลับได้รับคำตอบว่า พวกเขาไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ และถึงกับปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยซ้ำ ตามรายงานของ Oriental Daily
ขณะที่บทความถูกเผยแพร่นี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ที่มา: must share news