จะลองไหม! 'เมดเวเดฟ' ลั่นรัสเซียจะตามไล่ล่าชาติยุโรปที่ 'ขโมย' ทรัพย์สินไปช่วยยูเครน

รัสเซียเตือนเมื่อวันจันทร์ (15 ก.ย.) จะเดินหน้าไล่ล่าประเทศใดๆ ในยุโรปที่พยายามยึดทรัพย์สินของตน หลังจากมีรายงานว่าสหภาพยุโรป (อียู) กำลังมองหาวิธีใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้หลายแสนล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือยูเครน
สหรัฐฯ และพันธมิตรได้สั่งห้ามการทำธุรกรรมกับธนาคารกลางและกระทรวงการคลังของรัสเซีย หลังจากประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ส่งกองทัพบุกยูเครนในปี 2022 และได้อายัดสินทรัพย์ของรัสเซียเอาไว้มูลค่าราวๆ 300,000-350,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐบาลยุโรป สหรัฐฯ และอังกฤษ ที่ถืออยู่ในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของยุโรป
รอยเตอร์รายงานว่า อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ต้องการให้อียูหาวิธีใหม่ๆ ในการจัดหาเงินทุนเพื่อป้องกันยูเครนจากรัสเซีย โดยจะใช้เงินสดคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในยุโรป
เว็บไซต์ Politico รายงานว่า คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพิจารณาแนวคิดการใช้เงินฝากของรัสเซียที่ธนาคารกลางยุโรปจากพันธบัตรที่ครบกำหนดของรัสเซีย เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับ "เงินกู้ฟื้นฟู" (Reparations Loan) ให้แก่ยูเครน
"หากสิ่งนี้เกิดขึ้น รัสเซียจะตามล่าประเทศสมาชิกอียู รวมถึงชาวยุโรปที่ชั่วช้าเลวทรามจากบรัสเซลส์และยุโรปแต่ละประเทศที่พยายามยึดทรัพย์สินของเราไปจนกว่าจะสิ้นศตวรรษ" อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ดมิตรี เมดเวเดฟ ของรัสเซีย เขียนบนเทเลแกรม
เมดเวเดฟ ซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซีย ย้ำว่า รัสเซียจะไล่ล่าประเทศสมาชิกอียู "ทุกวิถีทางที่เป็นไปได้" ทั้งด้วยกลไก "ศาลระหว่างประเทศและศาลระดับชาติที่เป็นไปได้ทั้งหมด" รวมถึง "นอกศาล" ด้วย
รัสเซียระบุว่า การยึดทรัพย์สินใดๆ ของรัสเซียโดยตะวันตกถือเป็นการขโมย ซึ่งจะบั่นทอนความเชื่อมั่นในพันธบัตรและสกุลเงินของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
อย่างไรก็ตาม รัฐสมาชิกอียูมองว่า รัสเซียมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการทำลายล้างยูเครนในสงครามภาคพื้นดินที่นองเลือดที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และมอสโกจะต้องถูกบังคับให้จ่าย
อย่างไรก็ตาม นักการธนาคารบางคนก็ไม่อยากที่จะสร้างแบบอย่างของการยึดทรัพย์สินรัฐอธิปไตย ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลต่างชาติในการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตะวันตก
เมดเวเดฟ กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่า รัสเซียจะยึดดินแดนยูเครนเพิ่มเติม และโจมตีทรัพย์สินของอังกฤษทั่วโลก หลังจากที่ลอนดอนประกาศว่าได้นำเงินรายได้จากทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออาวุธให้กับยูเครน
สำนักข่าว RIA ของรัสเซียรายงานว่า ชาติตะวันตกได้เข้าไปลงทุนโดยตรงในเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นมูลค่ารวม 285,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากทรัพย์สินของรัสเซียถูกยึดไป
ที่มา: รอยเตอร์