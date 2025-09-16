สื่อเขมรได้ที!ยกคำชี้แจงบริษัทดัง บอกไทยส่งออกทองมหาศาลไปกัมพูชาไม่เกี่ยวทุนสีเทา

ขแมร์ไทม์ส สื่อมวลชนกัมพูชาเมื่อวันจันทร์(15ก.ค.) หยิบยกคำกล่าวอ้างของกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุก ตอบโต้คำครหาเกี่ยวกับทุนสีเทา อ้างคำชี้แจงของบริษัทแห่งนี้ ที่ออกมาปกป้องความถูกต้องทางกฎหมายกรณียอดส่งออกทองคำจากไทยไปกัมพูชาพุ่งสูงอย่างเป็นที่น่าสังเกต เน้นย้ำทุกการทำธุรกรรมมูลค่า 2,150 ล้านดอลลาร์(ราว 68,000 ล้านบาท) เป็นไปตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ส รายงานว่าคำชี้แจงดังกล่าวมาจากนายกฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุก หลังมีความกังวลจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ของไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว(11ก.ย.) ที่เตือนว่าการส่งออกทองคำเพิ่มขึ้น อาจเชื่อมโยงกับการแข็งค่าผิดปกติของสกุลเงินบาท
สำนักข่าวกัมพูชาแห่งนี้อ้างอิงรายงานข้อมุลจากสื่อมวลชนไทย ระบุว่ายอดส่งออกทองคำจากไทยไปกัมพูชา เพิ่มเป็นขึ้นราวๆ 68,000 ล้านบาทในช่วง 7 เดือนแรก ทำให้ กัมพูชา กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกทองคำรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของไทย รองจากสวิตเซอร์แลนด์
อย่างไรก็ตามขแมร์ไทม์ส ระบุว่าประธานของ MTS Gold ปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว เน้นย้ำว่าทุกการส่งออกทองคำดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดผิดกฎหมายหรือเทรดดิ้งตลาดสีเทา(การซื้อขายสินค้าหรือหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ) และไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อค่าเงินของไทย
สื่อมวลชนกัมพูชาอ้างว่านายกฤชรัตน์ ได้ชี้แจงใน 4 ปรเด็นสำคัญเกี่ยวกับการส่งออกทองคำไปยังกัมพูชา ลำดับแรกคือทาง MTS Gold Group ยืนยันว่าทุกการส่งออกปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าและศุลกากรระหว่างประเทศ ในกระบวนการผ่านช่องทางต่างๆที่ถูกต้อง และไม่เกี่ยวข้องกับเงินทุนสีเทา
ลำดับที่ 2 คือบริษัทกัมพูชาที่สามารถทำการซื้อขายทองกับประเทศไทยได้นั้น จะต้องเป็นบริษัทที่ได้ใบอนุญาตที่ถูกต้องผ่านทางธนาคาร ซึ่งมีเพียงประมาณ 3-4 บริษัท ดีลเลอร์เหล่านี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ถือเป็นการรับประกันว่าทุกการทำธุรกรรมนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจสีเทาตามที่กล่าวอ้าง
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุต่อว่าในลำดับที่ 3 ทุกการทำธุรกรรมด้านทองคำระหว่างไทยกับกัมพูชา ดำเนินการในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมันเป็นการรับประกันว่าการส่งออกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเงินบาทไทย สวนทางกับคำกล่าวอ้างที่ว่าการซื้อขายทองคำเป็นปัจจัยส่งเสริมการแข็งค่าของเงินบาท
ในลำดับที่ 4 ไทยได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทองคำของภูมิภาค ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังสวิตเซอร์แลนด์และบรรดาชาติเพื่อนบ้าน ได้เติบโตขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกไปยังกัมพูชาไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ และสะท้อนว่าไทยกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในด้านการค้าทองคำระหว่างประเทศ ขแมร์ไทม์สอ้างคำชี้แจงจากนายกฤชรัตน์
สำนักข่าวกัมพูชา รายงานว่าทางประธานของ MTS Gold ยังได้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำกล่าวอ้างของ JSCCIB ต่อกรณีแสดงความสงสัยโดยปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งอาจก่อความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของพวกผู้ค้าทองคำของไทยและธุรกิจทองคำในตลาด
นายกฤชรัตน์ เน้นย้ำว่าการแข็งค่าของเงินบาทมีแรงขับเคลื่อนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่ใช่เพราะราคาทองคำดีดตัวขึ้น และมันเป็นเรื่องปกติที่เงินบาทจะแข็งค่า ยามที่ดอลลาร์อ่อนตัวลง
ทางประธานของ MTS Gold เน้นว่ามีผู้ค้าทองคำไทยเพียง 3 ใน 4 ราย ที่ปัจจุบันส่งออกไปยังต่างแดน ในนั้นรวมถึงกัมพูชา ขณะที่ความสามารถของประเทศในการซื้อและขายต่อทองคำในปริมาณมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพตลาดที่แข็งแกร่ง
เขาเน้นว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ควรก่อความเข้าใจผิดและความกังวลที่ไม่มีมูลใดๆเกี่ยวกับการฟอกเงิน พร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงและกำกับดูแลตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสมแทนที่จะมาคาดเดาใดๆ ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส
ขแมร์ไทม์ส ระบุว่าในส่วนของกัมพูชานั้น การส่งออกทองคำที่เพิ่มขึ้นของไทยมายังกัมพูชา เน้นย้ำว่าประเทศมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะคู่ค้าระดับภูมิภาค เป็นตัวส่งเสริมบทบาทของประเทศในการค้าทองคำ การบริการด้านการเงินและการค้าข้ามชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าเนื่องจากกัมพูชามีเศรษฐกิจค่อนข้างเล็กและอุปสงค์สินค้าหรูภายในประเทศมีอย่างจำกัด การที่ไทยส่งออกทองคำมามากขึ้น บ่งชี้ว่าพนมเปญกำลังโผล่ขึ้นมาในฐานะศูนย์กลางสำคัญในด้านการค้าทองคำระหว่างประเทศ
สื่อมวลชนกัมพูชาแห่งนี้ บอกต่อว่ากระแสทองคำที่เพิ่มขึ้นเป็นการสร้างโอกาสแก่ธนาคาร พวกเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ควบคุมกฎระเบียบทั้งหลายในการยกระดับการกำกับดูแล เช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่จะแสวงหากำไรจากการค้าทองคำ ค้าปลีกและงานด้านบริการที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้แล้วการค้าทองคำยังอาจช่วยส่งเสริมทุนสำรองระหว่างประเทศของกัมพูชา เนื่องจากการทำธุรกรรมเหล่านั้นดำเนินการด้วยดอลลาร์สหรัฐฯเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่พึ่งพาดอลลาร์ของประเทศ อย่างไรก็ตามทางขแมร์ไทม์ส ปิดท้ายว่า การนำเข้าที่พุ่งขึ้นนั้น ได้ก่อคำถามเช่นกันว่า กัมพูชา มีศักยภาพควบคุมปริมาณทองคำมหาศาลดัวกล่าวได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)