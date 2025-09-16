อยากออกโรงเต็มแก่!UKส่งฝูงบินขับไล่ร่วมภารกิจนาโตในโปแลนด์ หลังถูกโดรนรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้า

สหราชอาณาจักรจะส่งฝูงบินขับไล่เข้าร่วมปฏิบัติการหนึ่งของนาโตเหนือโปแลนด์ เพื่อปกป้องปักตะวันออกของพันธมิตร หลังโดรนรัสเซียล่วงล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของโปแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมในวันจันทร์(15ก.ค.)
"ฝูงบินขับไล่ของสหราชอาณาจักรจะบินประกอบภารกิจป้องกันภัยทางอากาศเหนือโปแลนด์ เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามทางอากาศจากรัสเซีย ในนั้นรวมถึงโดรน" กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรระบุในถ้อยแถลง พร้อมบอกว่าภารกิจโดยเครื่องบินไทฟูนของกองทัพอากาศจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
มาร์ค รุตต์ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ(นาโต) กล่าวเมื่อวันศุกร์(12ก.ย.) ว่าพันธมิตรจะเสริมการป้องกันตนเองทางปีกตะวันออก ตามหลังโดรนรัสเซียลำหนึ่งล่วงล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของโปแลนด์
สัปดาห์ที่แล้ว โปแลนด์และพันธมิตรนาโต ต้องรุดส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสอยร่วงโดรนหลายลำของรัสเซียเหนือน่านฟ้าของพันธมิตร ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022
ในวันเสาร์(13ก.ย.) โรมาเนีย กลายเป็นรัฐสมาชิกนาโตรายล่าสุดที่รายงานเหตุโดรนล่วงล้ำน่านฟ้า ในขณะที่โปแลนด์ก็ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสู่ท้องฟ้า ตอบสนองต่อปฏิบัติการของรัสเซียที่ส่งโดรนโจมตีดินแดนยูเครน
"การกระทำที่ขาดความยั้งคิดของรัสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงกับความมั่นคงของยุโรป และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ" เคียร์ สตาร์มอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรกล่าวในถ้อยแถลง "ฝูงบินไม่ได้แค่เป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็ง แต่มันยังมีความสำคัญในการสกัดการรุกราน เช่นเดียวกับรับประกันน่านฟ้านาโต้และปกป้องความมั่นคงแห่งชาติสหาชอาณาจักร"
บรรดาพันธมิตรในนั้นรวมถึงฝรั่งเศสและเยอรมนี เคยพูดเช่นกันว่าพวกเขาจะส่งเครื่องบินขับไล่เพิ่มเติมไปยังโปแลนด์ ขณะที่ รุตต์ บอกว่าเดนมาร์ก ก็พร้อมเข้าร่วมปฏิบัติการเช่นกัน
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เตือนว่ารัสเซียมีความตั้งใจขยายปฏิบัติการโดรนของตนเอง
ในวันจันทร์(15ก.ย.) สหราชอาณาจักรเรียกเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำลอนดอนเข้าพบเพื่อประท้วง โดยทางกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า "การละเมิดน่านฟ้าโปแลนด์และนาโต้อย่างร้ายแรงและไม่เคยมีมาก่อนโดยโดรนของรัสเซีย เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง"
(ที่มา:เอเอฟพี)