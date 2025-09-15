เจาะยางปูติน! “ทหารอเมริกัน” เซอร์ไพรซ์บุกเยือน “เบลารุส” ถึงที่ชม WAR GAMES ระหว่าง “รัสเซีย-เบลารุส” กองทัพมอสโกโชว์มิสไซล์ไฮเปอร์โซนิก Zircon - เครื่องบินทิ้งระเบิดซุปเปอร์ไฮเปอร์โซนิก Sukoi Su-34

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ทหารสหรัฐฯบุกเยือนเบลารุสถึงฐานฝึกในวันจันทร์(15 ก.ย)เพื่อสังเกตการซ้อมรบระหว่างรัสเซีย-เบลารุสภายใต้ปฎิบัติการ Zapad-2025 ตอบโต้ปฎิบัติการ Eastern Sentry ของพันธมิตรนาโตภายใต้การนำของอเมริกาเกิดหลังโดรนรัสเซียล้ำเส้นบุกน่านฟ้าโปแลนด์ชุดใหญ่วันอังคาร(9 ก.ย)ต่อด้วยโรมาเนียวันเสาร์(13 ก.ย)
รอยเตอร์รายงานวันจันทร์(15 ก.ย)ว่า เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯในเครื่องแบบกำลังเฝ้าสังเกตการซ้อมรบร่วมในดินแดนเบลารุสระหว่างรัสเซีย-เบลารุส ภายใต้ชื่อปฎิบัติการ "Zapad-2025" ซึ่ง Zapad มีความหมายว่า “ตะวันตก” เกิดขึ้นวันจันทร์(15)และได้รับการบอกจากรัฐมนตรีกลาโหมเบลารุส วิคเตอร์ คเรนิน (Viktor Khrenin)ว่า พวกเขาสามารถชมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรที่พวกคุณสนใจ
รัสเซียและเบลารุสเริ่มต้นซ้อมที่ฐานฝึกของทั้ง 2 ประเทศมาตั้งแต่วันศุกร์(12) เกิดขึ้นในช่วงเวลาความตรึงเครียดพุ่งสูงกับนาโต 2 วันหลังโปแลนด์โดนมอสโกส่งฝูงโดรนชุดใหญ่ล้ำน่านฟ้าเข้ามา และอีกครั้งในวันเสาร์(13) อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯพบว่า โรมาเนียถูกโดรนรัสเซียล้ำน่านฟ้าและต้องส่งเครื่องบินรบขับไล่ 2 ลำขึ้นไปสกัดเป็นการด่วน
รอยเตอร์รายงานว่า การปรากฏตัวของทหารอเมริกัน 2 นายที่ฐานฝึกในเบรารุสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน
กระทรวงกลาโหมเบลารุสกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “ใครจะไปคิดว่าในเช้าอีกวันของปฎิบัติการ Zapad-2025 จะเริ่มขึ้นอย่างไร?”
และแถลงการณ์กล่าวต่อว่า การปรากฎตัวของทหารอเมริกันนี้รวมอยู่ในตัวแทนจากทั้งหมด 23 ชาติรวมจาก 2 ชาติสมาชิกนาโตได้แก่ ตุรกี และ ฮังการี
นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมเบลารุกยังเผยแพร่คลิปแสดงหลักฐานให้มีทหารอเมริกันในเครื่องแบบจำนวน 2 นายกำลังแสดงความขอบคุณต่อรัฐมนตรีกลาโหมเบลารุส คเรนิน สำหรับคำเชิญและการจับมือร่วมกับเขา
“พวกเราจะแสดงอะไรก็ตามที่จะเป็นที่สนใจของพวกคุณ อะไรก็ตามที่พวกคุณต้องการ คุณสามารถไปที่นั่นและเฝ้ามอง พูดคุยกับผู้คนได้”รัฐมนตรีเบลารุสกล่าวต่อทหารอเมริกันที่ปฎิเสธจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
รอยเตอร์รายงานว่า การปรากฎตัวของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯถือเป็นสัญญาณล่าสุดของความสัมพันธ์ที่มีความอบอุ่นมากขึ้นระหว่างวอชิงตันและเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของรัสเซียที่ใช้ดินแดนเบลารุสในการส่งกำลังทหารรัสเซียหลายหมื่นนายรุกรานยูเครนเมื่อต้นปี 2022
จอห์น โคล (John Coale) ผู้แทนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ที่กรุงมินสค์สัปดาห์ที่แล้วในการหารือร่วมกับประธานาธิบดีเบลารุส อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ที่ยอมตกลงจะปล่อยนักโทษจากเรือนจำ 25 คนรวมนักข่าวและการเมืองฝ่ายค้าน
และในการแลกเปลี่ยนวอชิงตันได้ผ่อนคลายการคว่ำบาตรต่อสายการบินแห่งชาติเบลารุส Belavia และเปิดโอกาสให้สามารถให้บริการและซื้อส่วนประกอบสำหรับฝูงเครื่องบินของตัวเองที่รวมไปถึง เครื่องบินโบอิ้ง
รอยเตอร์ชี้ว่า ทรัมป์ต้องการเปิดสถานทูตสหรัฐฯในเบลารุสในอนาคตอันใกล้ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มาสู่ระดับปกติและฟื้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน ผู้แทนประธานาธิบดีสหรัฐฯแถลง
ทรัมป์กำลังสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูคาเชนโกที่มักมีการหารือบ่อยครั้งกับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ส่งจดหมายหาลูคาเชนโกพร้อมลายเซ็นอย่างฉันท์มิตรผ่านโคล
รอยเตอร์รายงานว่า ในสนามซ้อมรัสเซียออกแถลงการณ์วันอาทิตย์(14)ว่า ได้ฝึกยิงมิสไซล์ร่อนไฮเปอร์โซนิก Zircon ไปยังเป้าหมายในทะเลแบเร็นตส์ ( Barents Sea ) รวมถึงเครื่องบินรบขับไล่ทิ้งระเบิดซุปเปอร์โซนิกรัสเซีย Sukoi Su-34ร่วมการฝึกโจมตีเป้าหมายพื้นราบ
ปฎิบัติการ Zapad-2025 เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย เกิดขึ้นขณะที่ฝ่ายตะวันตกภายใต้การนำของสหรัฐฯได้ออกปฎิบัติการ Eastern Sentry หลังเกิดโดรนรัสเซียล้ำแดนโปแลนด์ระหว่างวันที่ 9 ก.ย - วันที่ 10 ก.ย
พร้อมกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่ภาพเรือฟริเกต Admiral Golovko จากกองเรือเหนือรัสเซียยิงมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกไปยังเป้าหมายในทะเล