เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้น!สื่อเขมรตีข่าวปชช.แห่ชมสนามบินใหม่ ทำรถติดยาวเหยียด

ประชาชนจากทั้งในและนอกกรุงพนมเปญ ยังคงไหลบ่ากันมาเที่ยวชมสนามบินนานาชาติเตโชกันเป็นจำนวนมาก รถยนต์และรถจักรยานต์ต่อแถวยาวเหยียด การจราจรติดขัดตามแยกต่างๆ ขณะเดียวกันก็ก่อบรรยากาศแห่งความอยากรู้อยากเห็นและสนุกสนาน ตามรายงานของแคมโบเดียเนสส์ สื่อมวลชนกัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์(14ก.ย.)
รายงานของแคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าการเดินทางมาเที่ยวชมสนามบิน ยังประจวบเหมาะกับช่วงเวลาของการเตรียมการเฉลิมฉลองเทศกาลประชุมแบน (Pchum Ben) ซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติในกัมพูชา โดยครอบครัวผู้คนตามเมืองต่างๆจะใช้โอกาสนี้เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติๆตามบ้านเกิดเมืองนอน
แคมโบเดียเนสส์ รายงานว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการเปิดใช้งานท่าอากาศยานนานาชาติเตโช หนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ของกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 กันยายน มันได้ดึงดูดผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย กลายเป็นเทรนด์ฮิตบนสื่อสังคมออนไลน์และความปรารถนาที่จะขึ้นเครื่องบิน
รัฐบาลกัมพูชาเผยว่าสนามบินแห่งใหม่มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์(ราว 47,600 ล้านบาท) จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ราวๆ 13 ถึง 15 ล้านคนต่อปี และสินค้า 175,000 ตัน ขณะเดียวกันคาดหมายว่าจะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้แตะระดับ 30 ล้านคนภายในปี 2030 และ 50 ล้านคนภายในปี 2050
อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา ยกย่องสนามบินแห่งใหม่บนเฟซบุ๊ก ว่าเป็นประตูสู่โลกใบใหม่ของกัมพูชา เขาบอกว่ามันจะมาแทนที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ และกลายมาเป็นศูนย์กลางการบินกลาง สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อย่างไรก็ตามช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้ปรากฏภาพชาวบ้านปูเสื่อนั่งในอาคารผู้โดยสาร ร่วมฉลองท่าอากาศยานแห่งใหม่ มันโหมกระพือประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าพฤติกรรมเช่นนนี้ มีความเหมาะสมหรือไม่ ท่ามกลางความกังวลว่ามันจะถูกคนไทย ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งกัน หยิบยกมาเย้ยหยันถากถาง
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์/mgronline)