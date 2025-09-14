ช็อก!! อดีตสายลับอินเดียอ้าง CIA อยู่เบื้องหลังม็อบGenZ โค่น “รบ.เนปาล” เชื่อล้มทั่วโลกมาแล้วกว่า 60 ประเทศ รอยเตอร์แฉสอดไส้ปฎิบัติการลับในเม็กซิโก

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ - ลักกี บิชต์ (Lucky Bisht)อดีตสายลับอินเดียคนดังอ้างแบบไม่มีใบเสร็จว่า CIA ของสหรัฐฯอยู่เบื้องหลังการก่อจลาจลในเนปาลที่ออกหน้าโดยคนรุ่นใหม่ GenZ เพื่อเปลี่ยนรัฐบาลตั้งรักษาการนายกฯหัวอ่อนโปรวอชิงตัน ล่าสุดผู้นำเม็กซิโกโวยรอยเตอร์แฉ CIA ออกปฎิบัติการลับตามล่าราชายาเสพติดป้อนอาวุธพร้อมฝึกหน่วยคอมมานโดเม็กซิโกออกปฎิบัติภารกิจให้
ไทม์สนาวนิวส์(Times now News) สื่ออินเดียรายงานวันเสาร์(13 ก.ย)ว่า ลักกี บิชต์ (Lucky Bisht)อดีตสายลับอินเดียซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทม์สนาวนิวส์อ้างว่า สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ CIA นั้นประสบความสำเร็จโค่นล้มรัฐบาลทั่วโลกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ประเทศ
และเสริมว่า เพื่อนบ้านของเราพบว่าหน่วยข่าวกรองลับอเมริกันมีอิทธิพลในเหตุการณ์ที่ศรีลังกา และต่อมาบังกลาเทศ และล่าสุดนี้เนปาล ส่วนปากีสถานนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
ลักกี บิชต์ กล่าวว่าอ้างอิงจากแหล่งข่าวของเขาในเนปาลและการวิจัยภาคพื้นพบว่า พลเมืองเนเปาลต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ “อินเดีย” แต่ทว่านายกรัฐมนตรีเนปาลคนใหม่นั้นดูเหมือนมีความโน้มเอียงไปทางสหรัฐฯ เป็นเพราะ CIA อยู่เบื้องหลัง 100% ต่อความไม่สงบในเนปาล
ทั้งนี้ประธานศาลเนปาลคนแรกที่เป็นสตรี สุชิลา การ์กี (Sushila Karki) ถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการคนแรกเพื่อทำให้เนปาลกลับสู่ความเรียบร้อยและเป็นปกติสุข
ไทม์สนาวนิวส์รายงานต่อว่า อดีตสายลับอินเดียชื่อดังชี้ว่า CIA นั้นอยู่เบื้องหลังการประท้วงก่อหวอดของพวกวัยรุ่น Gen-Z และปฎิบัติการเปลี่ยนรัฐบาลในเนปาล และยังอ้างต่อว่า ***หากว่าจำเป็นเขาจะเปิดเผยหลักฐานที่ทำให้ดิ้นไม่หลุดออกมา***
การออกมาแสดงความสงสัยถึง CIA ของสหรัฐฯอยู่เบื้องหลังการล้มของรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีเนปาล เคพี ชาร์มา โอลี (KP Sharma Oli)นี้ สื่อแดนภารตะช่องอื่นเป็นต้นว่า Republic World ได้ออกมาแสดงความเห็นและมีการวิเคราะห์เช่นกัน โดยในการรายงาน "Is the Deep State Taking Over Nepal? Savio Rodrigues, BJP Leader & Founder of Goa Chronicle Opines" เผยแพร่ทางยูทูปเมื่อ 5 วันก่อนหน้า
ซาวิโอ โรดริเกซ (Savio Rodrigues) นักการเมืองพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์กล่าวว่า "สิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลนั้นเป็น 'play book ของดีพสเตทเพื่อนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลโอลี(อดีตนายกรัฐมนตรีเนปาล เคพี ชาร์มา โอลี) พวกเราได้เห็นในศรีลังกาเมื่อ 2 ปีมานี้ พวกเราได้เห็นในบังกลาเทศเมื่อเร็วๆนี้และพวกเราจะได้เห็นในเนปาลเช่นกัน"
นักวิเคราะห์ของ Republic World อ้างในรายการว่า "ในเวลานี้พวกเราได้รู้ว่าดีพสเตทรัฐบาลสหรัฐฯมีความปราถนาเป็นอย่างมากในการต้องการมีฐานทัพตั้งอยู่ในอนุทวีปอินเดีย(Indian subcontinent) เพื่อต้านจีน"
เขาอ้างอย่างน่าตกใจว่า "อดีตนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ชีค ฮาซินา ในข้อความสุดท้ายก่อนที่จะหลบหนีและลาออกจากตำแหน่งได้ออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่า 'ชายผิวขาวคนหนึ่งได้พูดกับเธอว่า ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคตอันใกล้พวกเขาจะสร้าง ประเทศใหม่ที่มาจากบางส่วนของบังกลาเทศ บางส่วนของเมียนมาร์ และบางส่วนของอินเดียและต้องการผลักดันให้เกาะเซนต์มาร์ติน (Saint Martin's Island) เป็นฐานทัพสหรัฐฯ"
ทั้งนี้มีรายงานจากสื่อฮินดูของอินเดียในวันศุกร์(12)ว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการก่อจลาจลในเนปาอยู่ที่ 51 คนล่าสุด
อ้างอิงจากวิกีพีเดีย ลักกี บิชต์ เป็นอดีตสายลับอินเดีย มือปืนสไนเปอร์ และหน่วยคอมมานโดนการ์ดความมั่นคงอินเดีย และเขายังเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวให้กับบรรดานักการเมืองแดนภารตะชื่อดังรวม นายกรัฐมนตรีอินเดียคนปัจจุบัน นเรนทรา โมดี
ทั้งนี้ในวันศุกร์(12) ประธานาธิบดีเม็กซิโก คลาเดีย ไชน์บัม ออกมาโต้ข่าวการรายงานของรอยเตอร์ โดยชี้ว่า “ไม่เป็นความจริง” ต่อการรายงานที่อ้างว่า CIA ของสหรัฐฯมีบทบาทในการทำสงครามยาเสพติดของเม็กซิโก
“มันไม่เป็นความจริงที่ว่ามีเอเจนต์ CIA ในปฎิบัติการกองทัพเม็กซิโก มันเป็นเรื่องเท็จทั้งหมด” ไชน์บัมกล่าว
รอยเตอร์รายงานว่า อย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้นำแดนจังโก้จะออกมาโต้แต่ทางรอยเตอร์ยังคงยืนกรานความถูกต้องของการรายงาน
เป็นเรื่องที่รอยเตอร์ตีพิมพ์เผยต่อสาธารณะในวันพุธ(10)ว่า CIA มีปฎิบัติการลับในเม็กซิโกเป็นเวลานานหลายปีเพื่อช่วยการไล่ล่าบรรดาราชายาเสพติดตัวเอ้ที่ต้องการมากที่สุด
CIA ทำงานร่วมกับหน่วยคอมมานโดภายในกองทัพบกเม็กซิโกและกองทัพเรือเม็กซิโกที่ได้รับทั้งการฝึกฝนจาก CIA อุปกรณ์ การสนับสนุนทางการสอดแรมและการให้เงินช่วยเหลือเป็นต้นว่า ปฎิบัติการที่ต้องมีการเดินทาง