ฮือฮา! เจ้าชายแฮร์รีเสด็จเยือน “ยูเครน” แบบปิดลับหลังบินออกจาก UK ระหว่างรัสเซียส่งโดรนล้ำน่านฟ้า “โปแลนด์-โรมาเนีย”

เอเจนซีส์ - เจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ เสด็จเข้ายูเครนตามลำพังวันศุกร์(12 ก.ย) ในฐานะองค์กรการกุศลทหารบาดเจ็บ Invictus Games ที่พระองค์ทรงก่อตั้งเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือทหารยูเครนที่บาดเจ็บจากสงครามรบรัสเซีย ท่ามกลางความตรึงเครียดพรมแดนตะวันออกของนาโตที่โปแลนด์วันเสาร์(13 ก.ย)ส่งเครื่องบินรบลาดตระเวนหลังโดนโดรนรัสเซียรุกล้ำน่านฟ้ามีรายงานโผล่ที่โรมาเนีย
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันศุกร์(12 ก.ย)ว่า เป็นการเดินทางแบบปิดลับและการเปิดเผยต่อสาธารณะก็ต่อเมื่อเสด็จออกไปนอกประเทศแล้วเท่านั้นจากสาเหตุความปลอดภัยส่วนพระองค์เป็นหลัก เจ้าชายแฮร์รี ดยุแห่งซัสเซกซ์ทรงเสด็จไปยูเครนตามลำพังหลังจากทรงเข้าเฝ้าพระราชบิดา พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ 19 เดือนและเป็นการประทับอยู่ในบ้านเกิดพระองค์นาน 4 วันที่มีข่าวว่าเจ้าชายแฮร์รี 'ทรงคิดถึงอังกฤษ' หลังทรงย้ายไปประทับในสหรัฐฯพร้อมกับพระชายา เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ นานหลายปี
การเสด็จเข้ายูเครนนี้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายคนโดยทรงเสด็จผ่านจากทางโปแลนด์เข้าไปยังกรุงเคียฟทางรถไฟที่บรรดาผู้นำชาติต่างๆ เป็นการเสด็จเข้ายูเครนในฐานะองค์กรการกุศลเพื่อทหารบาดเจ็บ Invictus Games เพื่อให้การสนับสนุนทหารยูเครนที่บาดเจ็บจากการสู้รบเป็นจำนวนมาก
เดลีเมลรายงานว่า ดยุกทรงเดินทางด้วยเครื่องบินมายังโปแลนด์ก่อนที่จะเสด็จด้วยรถไฟและเดินทางเข้าถึงกรุงเคียฟเช้าวันศุกร์(12)
เป็นการเดินทางครั้งแรกของพระองค์มายังยูเครนที่เพิ่งโดนจรวดมิสไซล์รัสเซียโจมตีเมื่อ 2 วันก่อนในคืนเดียวกันกับที่มีโดรนรัสเซียจำนวนมากรุกล้ำน่านฟ้าโปแลนด์และนำมาสู่วอร์ซอประกาศเริ่มใช้มาตรา 4 ตามสนธิสัญญา NATO
สถานการณ์บริเวณพรมแดนตะวันออกของนาโตยังคงอึมครึมเพราะดิอินดีเพนเดนท์รายงานวันอาทิตย์(14)ว่า เครื่องบินรบขับไล่โปแลนด์และชาติพันธมิตรลอยลำเหนือน่านฟ้าโปแลนด์วันเสาร์(13) พร้อมกับระบบป้องกันอากาศแบบภาคพื้นสู่อากาศและระบบสอดแนมอยู่ในขั้นความพร้อมสูงสุด
ขณะที่โรมาเนียมีรายงานส่งเครื่องบินรบขับไล่ F-16 ออกไปหลังพบโดรนล้ำน่านฟ้าเกิดขึ้นระหว่างมอสโกโจมตีสิ่งปลูกสร้างยูเครน
เดลีเมลรายงานว่า ในการเดินทางมาเยือนยูเครนครั้งนี้เจ้าชายแฮร์รีทรงยอมรับว่า พระองค์ต้องขออนุญาตรัฐบาลอังกฤษก่อนล่วงหน้าว่าจะเสด็จมาได้หรือไม่ และอีกทั้งทรงต้องติดต่อพระชายา เมแกนเพื่อแจ้งเรื่องการเสด็จเข้าสู่พื้นที่สงครามครั้งนี้
พระองค์ตรัสให้สัมภาษณ์ไปถึงงานการกุศลเกี่ยวกับยูเครนว่า “พวกเราไม่สามารถยุติสงครามได้แต่พวกเราสามารถทำทุกสิ่งที่จะทำได้เพื่อช่วยกระบวนการฟื้นฟู”
ขณะที่เดอะมิร์เรอร์ของอังกฤษชี้ว่า มีรายงานว่าการเสด็จไปเยือนยูเครนอย่างไม่คาดฝันของเจ้าชายแฮร์รีสร้างความไม่พอพระทัยให้แก่พระเชษฐา เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์
เดอะมิเรอร์ให้เหตุผลว่า เกิดขึ้นจากการที่เจ้าชายวิลเลียมทรงเป็นรัชทยาทที่จะเตรียมขึ้นสู่ราชบัลลังก์พระองค์ถัดไปทำให้พระองค์ทรงถูกขวางไม่ให้เสด็จมาเยือนยูเครนด้วยพระองค์เองด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นหลักถึงแม้เจ้าชายจะทรงเสด็จไปเยือนทหารอังกฤษทั้งที่โปแลนด์และเอสโตเนียที่เป็นพรมแดนทางตะวันออกของนาโตก็ตาม
ระหว่างที่ดยุกแห่งซัสเซกซ์ทรงประทับในรถไฟเสด็จเข้ากรุงเคียฟ พระองค์เปิดเผยอย่างตื่นเต้นว่า พระองค์ทรงได้รับการถวายคำเชิญจากผู้อำนวยการศูนย์ฉุกเฉินซุปเปอร์ฮิวแมนส์ (Superhumans Trauma Centre) ในเมืองลวิฟ (Lviv) ทางตะวันตกของยูเครนระหว่างที่ทั้งคู่เกิดพบกันไม่คาดฝันที่เมืองนิวยอร์ก
เจ้าชายแฮร์รีทรงเคยรับราชการทหารในกองทัพอังกฤษนานร่วม 10 ปีและทรงเคยถูกส่งไปปฎิบัติหน้าที่ที่อัฟกานิสถานอยู่ในเฟรมภาพถ่ายร่วมกับทหารยูเครนที่บาดเจ็บโดยที่พระองค์ทรงแย้มพระสรวลอย่างมีความสุขที่ได้พบฮีโร่เหล่านั้น
ลวิฟซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของยูเครนตกเป็นเป้ามิสไซล์รัสเซียบ่อยครั้ง
การเสด็จมาถึงกรุงเคียฟในวันศุกร์(12)พบว่าพระองค์ทรงได้รับการถวายต้อนรับจากบรรดาผู้สนับสนุนที่สถานีรถไฟยูเครนหลังเสด็จประทับในรถไฟตลอดข้ามคืนจากโปแลนด์
เป็นการเสด็จมาพร้อมทีมฉุกเฉินของมูลนิธิ Invictus Games Foundation รวมถึงอดีตทหารผ่านศึก 4 นายที่ได้รับประสบการณ์ผ่านการบำบัดรักษาจากการบาดเจ็บในสนามรบ
การเดินทางของพระองค์สิ้นสุดที่จตุรัสแห่งเอกราชยูเครนหรือจตุรัสไมดานที่ซึ่งดยุกทรงวางพวงมาลาสำหรับทหารยูเครนที่พลีชีพเพื่อชาติ
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(14)ว่า การเสด็จมาเยือนยูเครนของเจ้าชายแฮร์รีเกิดขึ้นช่วงเวลาที่ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แถลงกดดันให้ทั้งสหรัฐฯและยุโรปต้องลงโทษรัสเซียด้วยการสั่งคว่ำบาตร
ขณะที่มีรายงานว่าสหภาพยุโปกำลังพิจารณาแผนอนุมัติเงินกู้ก้อนใหญ่ให้ยูเครนจำนวน 210 พันล้านยูโร( 245.85 พันล้านดอลลาร์) ที่ได้มาจากทรัพย์สินรัสเซียที่ตะวันตกสั่งแช่แข็งมาตั้งแต่มอสโกเริ่มเปิดศึกยูเครนเมื่อต้นปี 2022