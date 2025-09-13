'สุชีลา คาร์กี' อดีตประธานศาลสูงสุด ขึ้นรักษาการ 'นายกฯ เนปาล' ตามหลังเหตุประท้วงใหญ่

สุชีลา คาร์กี (Sushila Karki) อดีตประธานศาลสูงสุดเนปาล เข้ารับตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีเนปาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (12 ก.ย.) นับเป็นสตรีคนแรกที่ก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำของประเทศแห่งนี้ ภายหลังเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านการทุจริตคอรัปชันนองเลือดที่บีบให้นายกรัฐมนตรี เค.พี. ชาร์มา โอลี ต้องลาออก
ประธานาธิบดี รามจันทรา พอเดล เป็นผู้ประกอบพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งให้กับ คาร์กี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงกาฐมาณฑุ โดยพิธีดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ
การแต่งตั้ง คาร์กี เป็นนายกฯ เกิดขึ้นภายหลังการพูดคุยระหว่างประธานาธิบดี พอเดล, ผู้บัญชาการทหารบก อโศก ราช ซิกเดล และแกนนำการประท้วงอันนำมาซึ่งความวุ่นวายทางการเมืองครั้งเลวร้ายที่สุดของเนปาลในรอบหลายปี
ทำเนียบประธานาธิบดีแถลงว่า คาร์กี ได้รับมอบหมายให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ภายในวันที่ 11 มี.ค. ปี 2026 และคาดว่าจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
การประท้วงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม "Gen Z" ซึ่งตั้งชื่อตามกลุ่มผู้สนับสนุนที่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว ทำให้มีผู้เสียชีวิต 51 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 1,300 รายในสัปดาห์นี้
มันจิตา มานันธาร์ หนึ่งในผู้ประท้วงกลุ่ม Gen Z กล่าวว่า เธอมี “ความรู้สึกที่หลากหลาย” ต่อการแต่งตั้ง คาร์กี ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากเสียชีวิตในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบ
“แต่เราทำสำเร็จแล้ว เพื่อพวกเขา! เพื่อเนปาลใหม่! การเดินทางเพิ่งเริ่มต้นขึ้น พวกเราชาวเนปาลทุกคนต้องเข้มแข็งและก้าวเดินต่อไปอย่างเต็มกำลัง เพื่อทำให้เนปาลเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น” เธอกล่าว
การชุมนุมประท้วงมีชนวนเหตุสำคัญมาจากมาตรการแบนโซเชียลมีเดียของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ได้ยกเลิกไปแล้ว และความรุนแรงเริ่มบรรเทาลงหลังจากที่ โอลี ยอมสละเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร (9)
คาร์กี เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลสูงสุด และถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ประท้วงที่ยกย่องชื่อเสียงของเธอในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและจุดยืนต่อต้านการคอรัปชัน
เธอดำรงตำแหน่งตุลาการสูงสุดเป็นเวลาประมาณ 1 ปีจนถึงช่วงกลางปี 2017
บิปิน อธิการี นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญเนปาล กล่าวว่า ความท้าทายแรกของ คาร์กี ก็คือการสืบสวนเหตุรุนแรงและการทำลายทรัพย์สินสาธารณะระหว่างการชุมนุมประท้วง และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
“เธอจะต้องสร้างธรรมาภิบาลที่ดี ควบคุมการทุจริต รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคง และทำให้การบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็ง” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นความท้าทายที่สำคัญทั้งสิ้น
เนปาลต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจนับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกล้มล้างในปี 2008 ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนตำแหน่งงานทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องออกไปหางานทำในต่างประเทศและส่งเงินกลับบ้าน
ประเทศซึ่งมีประชากร 30 ล้านคนเริ่มกลับสู่ภาวะปกติในวันศุกร์ (12) โดยร้านค้าต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง รถยนต์กลับมาวิ่งบนท้องถนนอีกครั้ง และตำรวจเปลี่ยนปืนที่ถืออยู่เมื่อต้นสัปดาห์เป็นกระบอง ขณะที่ครอบครัวก็ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตในการประท้วงกลับไปประกอบพิธีตามความเชื่อ
