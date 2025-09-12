xs
ยอดดับประท้วง ‘เนปาล’ พุ่ง 51 ศพ ‘นักโทษแหกคุก’ กว่า 12,000 คนยังหลบหนีลอยนวล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงต่อต้านการทุจริตคอรัปชันในเนปาลเพิ่มเป็นอย่างน้อย 51 รายในสัปดาห์นี้ ตามข้อมูลจากทางตำรวจ หลังสถานการณ์ได้ลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลเผาบ้านเผาเมืองและทำให้รัฐบาลถูกโค่นล้ม

การเจรจาระหว่างประธานาธิบดี กองทัพ ตัวแทนกลุ่มผู้ประท้วง และบุคคลสำคัญที่อาจได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้ารัฐบาลชุดเปลี่ยนผ่านยังคงดำเนินอยู่ หลังจากที่กองทัพเนปาลได้ประกาศเคอร์ฟิวและเข้าควบคุมความสงบเรียบร้อยบนท้องถนน

ผู้ประท้วงอย่างน้อย 21 รายอยู่ในกลุ่มผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการปราบปรามของตำรวจในวันจันทร์ (8 ก.ย.) ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งออกมาแสดงพลังต่อต้านมาตรการแบนโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมทุจริตคอรัปชันของพวกนักการเมือง และการบริหารประเทศที่ย่ำแย่

ในวันอังคาร (9) กลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเข้าไปเผาอาคารรัฐสภา และนายกรัฐมนตรี เคพี ชาร์มา ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง ก่อนที่กองทัพจะเข้าควบคุมสถานการณ์

กองทัพเนปาลระบุวันนี้ (12) ว่า ได้ยึดอาวุธปืนกว่า 100 กระบอกที่ถูกปล้นสะดมระหว่างการจลาจล ซึ่งจะเห็นว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงที่ถือปืนไรเฟิลอัตโนมัติด้วย

บินอด กิมิเร โฆษกตำรวจ บอกกับเอเอฟพีว่า "มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วง 51 รายในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงผู้ประท้วงอย่างน้อย 21 รายและตำรวจ 3 นาย"

กิมิเร เสริมว่า นักโทษกว่า 12,500 คนที่หลบหนีจากเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศในช่วงที่เกิดความวุ่นวายยังคงหลบหนีอยู่

"มีนักโทษหลบหนีประมาณ 13,500 คน ซึ่งบางคนถูกจับตัวได้แล้ว และอีก 12,533 คนยังคงหลบหนีอยู่" กิมิเรกล่าว

ผู้เสียชีวิตยังรวมถึงนักโทษที่ถูกสังหารระหว่างหรือหลังการหลบหนีจากการปะทะกับกองกำลังความมั่นคงของเนปาล

ผู้หลบหนีบางคนพยายามข้ามพรมแดนเข้าไปยังอินเดีย ซึ่งกองกำลังชายแดนของอินเดียได้จับกุมผู้ต้องสงสัยไว้เป็นจำนวนมาก

ที่มา: เอเอฟพี








