'เนทันยาฮู' ลงนามไฟเขียวขยายนิคมชาวยิวในเวสต์แบงก์ ลั่นต่อไปนี้อย่าหวังมี 'รัฐปาเลสไตน์'

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอลลงนามในข้อตกลงเมื่อวันพฤหัสบดี (11 ก.ย.) เพื่อผลักดันแผนการขยายนิคมชาวยิว ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์ต้องการสถาปนาเป็นรัฐในอนาคต
“จะไม่มีวันมีรัฐปาเลสไตน์ ที่นี่เป็นของเรา” เนทันยาฮู กล่าวระหว่างไปเยือนนิคม มาอาเล อาดูมิม (Maale Adumim) ในเขตเวสต์แบงก์ ซึ่งจะมีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ขึ้นอีกหลายพันยูนิต
“เราจะปกป้องมรดก ผืนดิน และความมั่นคงของเรา” เขากล่าว
เดือนที่แล้ว โครงการ E1 ซึ่งจะแบ่งเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองออกเป็น 2 ส่วน และตัดขาดจากเยรูซาเล็มตะวันออก ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการวางแผนของกระทรวงกลาโหมอิสราเอล
การเยือนนิคมชาวยิวของ เนทันยาฮู ยังมีพวกผู้ติดตามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สายชาตินิยมสุดโต่งในรัฐบาลผสมของเขา รวมถึง เบซาเลล สโมทริช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวขวาจัด ซึ่งเมื่อเดือน ส.ค. เคยกล่าวไว้ว่า รัฐปาเลสไตน์ “กำลังถูกลบออกจากโต๊ะเจรจา ไม่ใช่ด้วยคำขวัญ แต่ด้วยการกระทำ”
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียง 2 วันหลังจากที่อิสราเอลพยายามลอบสังหารผู้นำฮามาสในกาตาร์จนถูกนานาชาติถประณามอย่างรุนแรง และอาจยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วกับพันธมิตรหลายประเทศยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
การขยายนิคมชาวยิวเพิ่มเติมคาดว่าจะทำให้อิสราเอลยิ่งถูกโดดเดี่ยวมากขึ้น หลังจากที่พันธมิตรตะวันตกบางประเทศแสดงท่าทีผิดหวังกับแผนของอิสราเอลที่จะเดินหน้ายกระดับสงครามในกาซา และประกาศว่าพวกเขาอาจรับรองรัฐปาเลสไตน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติช่วงปลายเดือนนี้
โครงการ E1 ตั้งอยู่ติดกับนิคม มาอาเล อาดูมิม และเคยถูกระงับไปเมื่อปี 2012 และ 2020 ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากรัฐบาลสหรัฐฯ และยุโรป
มูลค่าการลงทุนรวมในโครงการนี้ซึ่งรวมถึงการสร้างถนนและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานหลักๆ คาดว่าจะอยู่ที่เกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กลุ่มทุนและกลุ่มรณรงค์ของตะวันตกคัดค้านโครงการตั้งถิ่นฐานนี้ เนื่องจากกังวลว่ามันอาจส่งผลกระทบต่อข้อตกลงสันติภาพในอนาคตกับปาเลสไตน์
ทางออกแบบ 2 รัฐ (two-state solution) สำหรับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ดำเนินมาหลายทศวรรษก็คือการเสนอให้มีการตั้งรัฐปาเลสไตน์ในเยรูซาเลมตะวันออก เวสต์แบงก์ และกาซา อยู่เคียงข้างกับรัฐอิสราเอลอย่างสันติ
ประชาคมโลกส่วนใหญ่มองว่า การตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลในเวสต์แบงก์นั้นขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มา: รอยเตอร์