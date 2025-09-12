ฝันทรัมป์ใกล้เป็นจริง! เพนตากอนเริ่มจัดหาบริษัทคู่สัญญาสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธ 'โกลเดนโดม'

สำนักงานป้องกันขีปนาวุธของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Missile Defense Agency) ได้เริ่มกระบวนการสรรหาบริษัทคู่สัญญาในการจัดสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธ Golden Dome อันโดดเด่นของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตามประกาศเชิญชวนที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (10 ก.ย.)
ความมุ่งหมายในการก่อสร้างระบบ Golden Dome นั้นสอดคล้องกับระบบ Iron Dome ของอิสราเอลซึ่งเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธในประเทศ ทว่า Golden Dome จะเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธแบบหลายชั้นที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่ามาก และจำเป็นต้องมีเครือข่ายดาวเทียมโคจรที่ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
สัญญา Multiple Award Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense (SHIELD) ระบุให้มีการจัดสร้างยานขนส่งแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี มูลค่า 151,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับใช้ขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อปกป้อง "ประเทศสหรัฐอเมริกา กองกำลังที่ประจำการ พันธมิตร และมิตรสหาย" จากภัยคุกคามจากขีปนาวุธวิถีโค้ง ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง และขีปนาวุธร่อน
ทางสำนักงานได้กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 10 ต.ค. ตามประกาศของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อบ่ายวันพุธ (10)
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมระบุว่า โครงสร้างสัญญานี้ช่วยให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงสามารถออกคำสั่งงานได้อย่างรวดเร็วภายใต้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างแบบเดียวที่ยืดหยุ่น แทนที่จะใช้กระบวนการแข่งขันแยกกันสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละอย่าง
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมระบุด้วยว่า บริษัทต่างๆ กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาแบบขยายนี้ ซึ่งหน่วยงานวางแผนที่จะมอบสัมปทานให้แก่ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย แทนที่จะคัดเลือกผู้รับเหมาจำนวนจำกัด
พื้นที่การทำงานครอบคลุม 19 ด้าน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาในระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการผลิต การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบอาวุธขั้นสูง
ผู้รับเหมา เช่น Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX และ Boeing ต่างก็มีระบบป้องกันขีปนาวุธที่หลากหลาย และคาดว่าจะได้เข้าร่วมในโครงการ Golden Dome
คาดว่า SpaceX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอราคาโครงการ Golden Dome ร่วมกับ Palantir ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และ Anduril ผู้ผลิตระบบป้องกัน คาดว่าจะมีส่วนในการนำเสนอแนวคิดต่างๆ ด้วย
ที่มา: รอยเตอร์