หวั่นโดนไทยเย้ยหยัน!เถียงกันหนักในกัมพูชา ชาวบ้านแห่ปูเสื่อ-นั่งพื้นชมความงามสนามบินใหม่

ตามหลังพิธีสนามบินนานาชาติเตโชอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันนายน ผู้คนจำนวนมากในกัมพูชาแสดงความยินดีกับความสำเร็จใหม่ บางส่วนถึงขั้นเดินทางไปดูด้วยตาตนเองด้วยความตื่นเต้น อย่างไรก็ตามหลังปรากฏภาพชาวบ้านปูเสื่อนั่งในอาคารผู้โดยสาร ร่วมฉลองท่าอากาศยานแห่งใหม่ มันได้โหมกระพือประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าพฤติกรรมเช่นนนี้ มีความเหมาะสมหรือไม่ ท่ามกลางความกังวลว่ามันจะถูกคนไทย ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งกัน หยิบยกมาเย้ยหยันถากถาง
ท่ามกลางประเด็นถกเถียง Nim Vannak เศรษฐีนีชาวกัมพูชา เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความคิดเห็นว่าการนั่งบนพื้่นตามสนามบินต่างๆ สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปทั่วโลก "กรุณาเถิด พวกคุณไม่กี่คน อย่าดูถูกเหยียดหยามและหัวเราะเยาะคนเขมร การนั่งบนพื้นตามสนามบินต่างๆ พบเห็นไปเป็นปกติทั่วไปทั่วโลก เปิดใจให้กว้าง อย่ายกย่องคนๆนั้นเพียงเพราะเขาเป็นชาวต่างชาติ แล้วมาเหยียบย่ำคนเขมร"
ความเห็นของเธอกระตุ้นเสียงตอบโต้จาก Tith Thavarith เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปะ ที่เขียนบนเฟซบุ๊กว่า "ถ้าคุณมองในแง่บวก มันคงไม่เป็นไร แต่ถ้าคุณคิดในด้านลบ มันดูไม่เหมาะสม แต่สิ่งสำคัญในตอนนี้คือเราต้องปกป้องภาพลักษณ์จากการถูกโจมตี หัวเราะเย้ยหยันและโฆษณาชวนเชื่อขัดขวางไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมากัมพูชา"
"แต่ถ้าคิดเรื่องนี้จากแง่มุมอื่น กัมพูชาได้สร้างสนามบินสมัยใหม่ที่ผู้คนสามารถนั่งเล่น หรือเพื่อดึงดูดใจให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนกัมพูชามากขึ้น และมันจะมอบผลประโยชน์อื่นๆสำหรับการพัฒนาประเทศหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไร กรุณาร่วมกันคิด และหาทางป้องกันไม่ให้เสียม(คำที่เขมรใช้เรียกคนไทย ในความหมายแฝงในแง่ลบ) ดูถูกเหยียดหยามพวกเรา"
สนามบินนานาชาติเตโช ตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางใต้ราวๆ 20 กิโลเมตร อยู่บนพื้นที่ประมาณ 16,250 ไร่ ในเขตกันดาลสตุง จังหวัดกันดาล และบางส่วนของเขตบาตี จังหวัดตาแก้ว
โดยสนามบินแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในท่าอากาศยานนานาชาติเกรด 4F ซึ่งถือว่าเป็นขั้นสูงสุดสำหรับรับมือกับเครื่องบินขนาดใหญ่ ในนั้นรวมถึงแอร์บัส A380 และโบอิ้ง747 มันมีรันเวย์ยาว 4,000 เมตร 3 รันเวย์ และเบื้องต้นสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 13 ล้านคนต่อปี
ท่าอากาศยานเตโช แถลงเปิดปฏิบัติการเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา แต่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2025
