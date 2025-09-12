น้ำท่วมบาหลีพุ่ง 19 สูญหาย 5 กู้ภัยอิเหนาค้นหาไม่เลิกใช้เทคโนโลยีสุดล้ำ “โดรนจับความร้อน” ตามหาคนรอดชีวิต

เอเอฟพี - ตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ำท่วมบาหลีวันพฤหัสบดี(12 ก.ย)เพิ่มเป็น 19 คน ยังคงมีสูญหายอีก 5 คนหลังฝนตกหนักมาตั้งแต่วันอังคาร(9 ก.ย)ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
เอเอฟพีรายงานวันพฤหัสบดี(11 ก.ย)ว่า อินโดนีเซียเกิดฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่วันอังคาร(9 ก.ย)ส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มตามมามร 7 เขตทั่วเกาะบาหลี โฆษกบรรเทาพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย อับดุล มูฮารี(Abdul Muhari) กล่าวผ่านแถลงการณ์
ตัวเลขผู้เสียชีวิตในบาหลีเพิ่มเป็น 14 คนจากก่อนหน้าเมื่อคืนดึกวันพุธ(10) 9 คนและผู้สูญหาย 2 คน
เอเอฟพีรายงานว่า ประชาชนอินโดนีเซียมีไม่ต่ำกว่า 500 คนต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ดัดแปลงมาจากโรงเรียน หอประชุมหมู่บ้าน และมัสยิด
“เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าต่อความพยายามการรับมือฉุกเฉินเช่น การค้นหาเหยื่อและจัดการน้ำท่วมและดินถล่มที่กระทบต่อสาธารณะ” โฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงต่อ
เอเอฟพีชี้ว่า การกู้ภัยที่เกาะบาหลีนี้ทีมกู้ภัยอินโดนีเซียใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยพบว่ามีการส่งโดรนตรวจจับความร้อน(thermal drone)ที่มีคุณสมบัติตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่ร่างกายมนุษย์แผ่ออกมาได้ ทำให้สามารถพบผู้สูญหาย แม้ในความมืดหรือภายใต้สิ่งปกคลุม เช่น พุ่มไม้ ใบไม้ หรือเศษซากสิ่งปลูกสร้างระหว่างการค้นหาผู้สูญหาย 3 คนในเขต Nagekeo
สภาพอากาศในเมืองเดนปาซาร์(Denpasar) เมืองเอกของเกาะบาหลีมีความแจ่มใส อ้างอิงจากนักข่าวเอเอฟพีรายงานวันพฤหัสบดี(11ป
อย่างไรก็ตามสำนักงานสำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ และธรณีฟิสิกส์แห่งอินโดนีเซีย BMKG (Indonesia's Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency)กล่าวผ่านแถลงการณ์สัปดาห์นี้ว่า ฝนตกปานกลางจะกลับมาในหลายจังหวัดรวมเกาะบาหลีระหว่างวันศุกร์(12)ไปจนถึงวันจันทร์(15)