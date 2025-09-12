นิวยอร์กรำลึกวันโจมตีตึกเวิลด์เทรด 911 ทั้งโลกจับตา “อเมริกา” กำลังชุลมุน ส.สสหรัฐฯขออารักขาด่วนหลัง FBI พบไรเฟิลอาวุธสังหารแกนนำ MAGA เพื่อนทรัมป์ “ชาร์ลี เคิร์ก” มือปืนยังลอยนวล

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ - เมืองนิวยอร์กซิตีจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ 11 ก.ย ปี 2001 ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถูกกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์จี้เครื่องบินพุ่งชนตึกแฝดสังหารไปกว่า 3,000 คนในทันที รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี.แวนซ์มีกำหนดจะเดินทางเข้าร่วมแต่ยกเลิกแวะรัฐยูทาห์เพื่อพบครอบครัวแกนนำแนวร่วมคนรุ่นใหม่MAGA ชาร์ลี เคิร์ก (Charlie Kirk) โดนลอบสังหาร ล่าสุด FBI พบอาวุธปืนไรเฟิลในป่าแต่มือปืนยังหลบหนี สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯอยู่ในความตระหนกขอการอารักขาเพิ่มด่วน
เอเอฟพีรายงานวันนี้(11 มิ.ย)ว่า พิธีรำลึก 11 ก.ย โจมตีตึกเวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์เกิดขึ้นที่กราวด์ซีโร่ (Ground Zero)สถานที่เกิดเหตุในเมืองแมนแฮตตันเมื่อครั้งเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะหจี้เครื่องบินโดยสาร 2 ลำก่อนบินพุ่งชนตึกแฝดเมื่อวันที่ 11 ก.ย ปี 2001 สมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จอร์จ ดับเบิลยู บุช ผู้ลูก และทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีไปเกือบ 3,000 คน
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางไปร่วมพิธีรำลึก 11 ก.ย ที่กระทรวงแห่งการสงครามสหรัฐฯหรือเพนตากอนซึ่งเป็นอีก 1 จุดที่เกิดเหตุ ขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์ จะเดินทางเข้าร่วมพิธีที่กราวด์ซีโร่ในเมืองนิวยอร์ก ซิตี แทน
การจัดพิธีรำลึก 11 กันยาในปีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางอเมริกันกำลังอยู่ในความชุลมุนทางการเมืองที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นหลังชาร์ลี เคิร์ก (Charlie Kirk) วัย 31 ปีผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวคนรุ่นใหม่ของ MAGA และเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Turning Point USA ถูกลอบสังหารในมหาวิทยาลัยยูทาห์แวลลีย์ (Utah Valley University)วันพุธ(10)
เกิดขึ้นหลังเคิร์กเพิ่งเดินทางกลับมาจากการทริปขึ้นพูดที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เตือนให้เห็นถึงอันตรายภัยคุกคามจาก “globalist menace”
และกลายเป็นที่จับจ้องไปทั่วโลกถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายในสหรัฐฯ
แวนซ์มีรายงานว่าจะเดินทางไปรัฐยูทาห์ระหว่างการเข้าร่วมพิธีรำลึกตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์แต่ทว่าอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์พบว่าได้ยกเลิกกำหนดการไปเข้าร่วมพิธีรำลึกที่นิวยอร์ก เขายกย่องเคิร์กที่เป็นกระบอกเสียงรณรงค์ตามมหาวิทยาลัยทั่วอเมริกาให้ทรัมป์จนชนะเลือกตั้งว่า “เป็นเพื่อนที่แท้จริง”
เอเอฟพีรายงานว่า สหรัฐฯกำลังเผชิญหน้าต่อความรุนแรงทางการเมืองในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ชาร์ลี เคิร์ก ตกเป็นเป้าสังหารตามหลังการเสียชีวิตของส.พรรคเดโมแครตในรัฐมินเนโซตาและการโจมตีด้วยระเบิดเพลิงบ้านพักของผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครต
เกิดขึ้นท่ามกลางบรรดานิวยอร์กเกอร์จะต้องเข้าคูหาเพื่อเลือกนายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์กคนใหม่ในวันที่ 4 พ.ย ที่มี โซราน แมมดานี (Zohran Mamdani) ตัวแทนพรรคเดโมแครตนับถือศาสนาอิสลามสาย AOC เผชิญหน้ากับอดีตผู้ว่าการรัฐ แอนดรูว์ โคโมและนายกเทศมนตรีนิวยอร์กคนปัจจุบัน เอริก อดัมส์
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานล่าสุดว่า FBI ค้นพบปืนไรเฟิลอานุภาพสูงถูกซุกไว้ในป่าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นอาวุธสังหารชาร์ลี เคิร์ก
พร้อมกันนี้มีการค้นพบกระสุนที่มีการสลักคำพูดแสดงการสนับสนุนกลุ่มเพศที่ 3 และกลุ่ม Antifa ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองปีกซ้ายของอเมริกาต่อต้านฟาสซิสต์เผด็จการและการเหยียดสีผิว
มือปืนที่มีการระบุว่ามีอายุอยู่ในวัยนักศึกษามหาวิทยาลัยซุ่มอยู่บบนหลังคาสูงราวตึก 3 ชั้นสามารถปลิดชีพผู้นำกลุ่มอเมริกันผิวขาวเยาวชนขวาจัด MAGA ชาร์ลี เคิร์ก วัย 31 ปีที่ห่างออกไปราว 200 หลาหรือราว 130 เมตรได้จากการยิงเพียง 1 นัดเท่านั้น
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า กระสุนเจาะเข้าที่ลำคอเป้าหมายและเชื่อว่าไม่น่าเป็นการสังหารจากมือสมัครเล่น และหลังจากลั่นกระสุนปิดชีพพบว่ามือปืนได้กระโดดลงจากตึกก่อนหลบหนีหายไป
สื่ออังกฤษรายงานต่อว่า การลอบสังหารแกนนำ MAGA สร้างความตื่นตระหนกให้กับสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯและวุฒิสภาสหรัฐฯ
ประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯพรรครีพับลิกัน ไมค์ จอห์นสัน (Mike Johnson) แสดงความเห็นว่า เหล่าสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯต่างรู้สึกหวาดกลัวหลังเกิดเหตุและส.สเหล่านี้ต้องการอารักขาเพิ่มเพื่อความปลอดภัย