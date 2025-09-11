ใกล้ WW3! “นายกฯโปแลนด์” เดือดสั่งใช้มาตรา 4 ของ NATO ทันทีหลัง “โดรนรัสเซีย” ไม่ต่ำกว่า 19 ลำบินล้ำน่านฟ้า ภาพดาวเทียมเปิดสุดขนลุก! มอสโกขยายโรงงานผลิตโดรนสังหาร Shahed-136 คาดเตรียมเร่งสปีดการผลิตเต็มที่

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ โดนัลด์ ทัสก์ วันพุธ(10 ก.ย) ไม่พอใจอย่างหนักสั่งเริ่มใช้มาตรา 4 ของสนธิสัญญานาโตเพื่อเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือชาติพันธมิตรไม่กี่ชั่วโมงหลังกองทัพโปแลนด์ยิงโดรนรัสเซียไม่ต่ำกว่า 19 ลำรุกล้ำน่านฟ้าเป็นครั้งแรกตั้งแต่มอสโกเปิดฉากส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปลายกุมภาพันธ์ปี 2022 เกิดขึ้นขณะที่ภาพดาวเทียมล่าสุดเมื่อปลายสิงหาคมล่าสุดเปิดเผยว่า มอสโกขยายโรงงานผลิตโดรนเยลาบูกา (Yelabuga) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งอยู่ในสาธารณรัฐตาตาร์สตาน
ยูโรนิวส์รายงานวันพุธ(10 ก.ย)ว่า ผู้นำโปแลนด์ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานสภายุโรป โดนัลด์ ทัสก์ แถลงวานนี้(10)ว่า เขาสั่งให้เริ่มต้นใช้มาตรา 4 ของสนธิสัญญานาโต (Article 4 of the North Atlantic Treaty) ตามหลังโดรนรัสเซียรุกรานน่านฟ้า
“การยิงตกฝูงโดรนที่คุกคามความมั่นคงของพวกเราประสบความสำเร็จสำหรับชาวโปแลนด์และกองกำลังนาโตที่ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีต่อสถานการณ์ทางการเมือง”
และเสริมต่อว่า “จากสิ่งนี้จะทำให้มีการส่งคำร้องขอเป็นทางการต่อการปรึกษาหารือพันธมิตรของการเริ่มต้นใช้มาตรา 4 ของสนธิสัญญาองค์การแอตแลนติเหนือ(NATO)” พร้อมชี้ว่า การตัดสินใจของเขาเกิดขึ้นหลังมีการหารือร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์สายอนุรักษ์ชอบทรัมป์ คาโรล นาฟร็อกกี (Karol Nawrocki)แล้ว
สื่อยุโรปชี้ว่า มาตรา 4 ตามสนธิสัญญานาโตเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการระหว่างสมาชิกพันธมิตรนาโตเมื่อใดก็ตามที่พรมแดน ดินแดน ความเป็นเอกราชทางการเมืองหรือความมั่นคงของชาติสมาชิกตกอยู่ในอันตราย
ปัจจุบันกองทัพโปแลนด์อยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมสูงสุด
การละเมิดน่านฟ้าโปแลนด์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นโปแลนด์ของคืนวันอังคาร(9) เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 19 ครั้งโดยครั้งล่าสุดเกิดเมื่อเวลา 06.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นโปแลนด์เช้าวันพุธ(10)
รอยเตอร์รายงานว่า โดรนรัสเซียละเมิดน่านฟ้า 19 ลำที่ล้ำมาจากทิศทางยูเครน กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงอ้างไม่ได้ตั้งใจล้ำน่านฟ้าและไม่มีเป้าหมายโจมตีใดๆในโปแลนด์แต่ตั้งเป้าโจมตีสิ่งปลูกสร้างทางการทหารในยูเครนตะวันตกเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีโปแลนด์แถลงต่อรัฐสภาวอซอ Sejm ว่า เป็นครั้งแรกที่โปแลนด์โดนล้ำน่านฟ้าโดยฝีมือรัสเซียนับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเมื่อต้นปี 2022 และเขาย้ำว่า การล้ำน่านฟ้าตลอดคืนวันอังคาร(9)เข้าสู่เช้าวันพุธ(10)นี้ไม่ใช่ความผิดพลาดหรือการยั่วยุเล็กน้อยของรัสเซียแต่ฝูงโดรนเหล่านั้นบินออกมาจากเบลารุส ยูโรนนิวส์ชี้ว่า
สนามบินวอร์ซอโชแปง(Chopin Airport)ยังคงเปิดแต่ไม่มีเที่ยวบินเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ขณะที่สนามบินของโปแลนด์สั่งหยุดการบินขึ้นลงชั่วคราว
เลขาธิการใหญ่นาโต มาร์ค รึตเตอ แถลงในช่วงต้นบ่ายวันพุธ(10)ว่า ในการปรึกษาหารือของพวกเขา “ชาติพันธมิตรแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับโปแลนด์และประณามพฤติกรรมที่ไม่ระมัดระวังของรัสเซีย”
พร้อมเสริมต่อว่า การประเมินอย่างรอบด้านต่อเหตุที่เกิดขึ้นกำลังดำเนินการอยู่และนาโตจะจับตาอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์พร้อมไปกับพรมแดนทางตะวันออกของพวกเรา ความพร้อมการป้องกันทางอากาศจะยังคงเดินหน้าต่อไป”
รุตเตอยังส่งข้อความไปถึงผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ว่า “ถึงปูติน ข้อความของผมนี้ชัดเจน หยุดสงครามในยูเครน หยุดการยกระดับสงครามที่ซึ่งมีผลต่อพลเรือนที่บริสุทธิ์และสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานทางพลเรือน หยุดละเมิดน่านฟ้าชาติพันธมิตรและขอให้รู้ด้วยว่าพวกเราพร้อมเสมอ พวกเราเฝ้าระวังและพวกเราจะปกป้องทุกตารางนิ้วของดินแดนนาโต”
นายกฯทัสก์ของโปแลนด์แถลงต่อรัฐสภาวันพุธ(10)ว่า เขาได้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้นำชาติพันธมิตรต่างๆได้แก่ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และชาติสมาชิกทะเลบอลติกและได้หารือร่วมกับรึตเตอ
ด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง แถลงว่า จะหารือร่วมกับเลขาธิการนาโตในเร็ววันพร้อมประณามการรุกรานน่านฟ้าโปแลนด์ว่า “เป็นสิ่งที่รับไม่ได้”
เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่บิสซิเนสอินไซเดอร์ของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(10)ว่า ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงภาพการขยายโรงงานโดรนที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
โรงงานเยลาบูกา (Yelabuga)เป็นโรงงานหลักในการผลิตโดรน Shahed-136 ของรัสเซียซึ่งที่นี่ซึ่งบริษัทดาวเทียมเอกชนสหรัฐฯ Maxar Technologies สามารถจับภาพความเปลี่ยนแปลงภายในที่ตั้งโรงงานเมื่อปลายสิงหาคมบ่งชี้ถึงการเพิ่มสนามเกมส์กีฬาเพนท์บอลที่มีพื้นที่เชื่อมกับโรงเรียนโปลีเทคนิกอลาบูกา รวมไปถึงอาคารสำหรับพนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐตาตาร์สตาน
สนามกีฬาเพนท์บอลนี้แสดงให้เห็นว่าไม่เพียงรัสเซียแต่ผลิตโดรนจำนวนมหาศาลที่โรงงานแห่งนี่แต่ยังฝึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นพนักงานของโรงงานเพื่อสนับสนุนการทำสงครามยูเครน
เรดิโอฟรียุโรปของสหรัฐฯเคยรายงานเมื่อวันที่ 10 ส.ค ล่าสุดว่าโรงเรียนโปลีเทคนิกอลาบูกา( Alabuga Polytechnic) เป็นสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสาธารณรัฐตาตาร์สตานเพื่อรับเยาวชนรัสเซียและจากต่างแดนเป็นต้นว่า คาซัคสถาน เพื่อผลิตโดรนให้กองทัพรัสเซีย สื่อสหรัฐฯรายงานว่า เยาวชนอายุราว 16 ปีที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่นี่จะต้องเดินทางเข้ารัสเซียตามลำพังโดยไม่มีพ่อแม่หรือตัวแทนจากรัฐบาลประเทศนั้นเดินทางมาด้วย
สถานีโทรทัศน์ Zvezda ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานเมื่อกฎกราคมที่ผ่านมาว่า มีการผลิตโดรนอิหร่าน Shahed-136 ภายใต้ชื่อ Geran กำลังเดินหน้าการผลิตจำนวนมากในเขตเศรษฐกิจพิเศษอลาบูกาพร้อมกับภาพเปิดเผยด้านในโรงงานที่มีการแสดงว่ามีเยาวชนเป็นพนักงานร่วมด้วย
อ้างอิงจากโรงเรียนโปลีเทคนิกอลาบูกาพบว่า กีฬาเพนท์บอลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความรักชาติด้านการทหารและถูกใช้เพื่อลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด
ภาพดาวเทียมพบว่ามีการก่อตั้งที่ตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศเริ่มมาตั้งแต่ปี 2024 และสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วในปีนี้โดยมีภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซีย Pantsir ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโรงงานโดรน
บิสซิเนสอินไซเดอร์รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ฝ่ายตะวันตกได้มีการประเมินว่า รัสเซียอาจบรรลุศักยภาพสามารถ 'ยิงโดรนจำนวน 2,000 ลำ' โจมตีแค่ภายในคืนเดียว และเป็นการตอบโต้ยูเครนเร่งการผลิตตัวสกัดโดรนที่เรียกว่า interceptor drone ในระดับต้นทุนต่ำเพื่อปกป้องน่านฟ้าจากโดรนรัสเซีย