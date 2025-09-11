ผู้นำโสมขาวชี้ภาคธุรกิจ 'ผวา-ไม่กล้าลงทุน' หลังสหรัฐฯ บุกจับแรงงานฮุนได ล่าสุด 'ทรัมป์' ไฟเขียวให้อยู่ต่อ แต่แรงงานเกาหลีส่วนใหญ่ขอ 'กลับประเทศ'

ประธานาธิบดี อี แจมยอง แห่งเกาหลีใต้ ระบุวันนี้ (11 ก.ย.) ว่าการที่สหรัฐฯ มีนโยบายปราบปรามแรงงานต่างด้าวจนนำไปสู่การจับกุมแรงงานหลายร้อยคนในโรงงานของ ฮุนได มอเตอร์ ในรัฐจอร์เจีย อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทเกาหลีใต้ในการตัดสินใจเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในอเมริกา
อี ระบุในงานแถลงข่าวที่กรุงโซลว่า ปฏิบัติการจับกุมแรงงานครั้งนี้เป็นไปอย่างอลหม่านและสร้างความสับสนอย่างยิ่ง และอาจจะทำให้ภาคธุรกิจเกาหลีใต้ “เกิดความลังเล” ว่าจะลงทุนในสหรัฐฯ ดีหรือไม่
การบุกจับแรงงานต่างด้าวที่โรงงาน ฮุนได มอเตอร์ ในรัฐจอร์เจียซึ่งส่งผลให้มีคนงานชาวเกาหลีใต้ถูกจับประมาณ 300 คนได้ก่อแรงกระเพื่อมไปทั่วแดนโสมขาว และทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
อี ระบุว่า รัฐบาลของเขายังไม่ได้ดำเนินการทบทวนว่าควรจะใช้แนวทางใหม่ในความร่วมมือทางธุรกิจกับสหรัฐฯ หรือไม่อย่างไร
“แต่ภาคธุรกิจของเราที่เข้าไปดำเนินกิจการในสหรัฐฯ แล้วน่าจะมีความสับสนงุนงงอย่างยิ่ง” เขากล่าว
ผู้นำโสมขาวเผยว่า แรงงานเกาหลีใต้ 316 คนซึ่งเวลานี้อยู่ในศูนย์กักกันจะถูกส่งตัวออกจากศูนย์ดังกล่าวในเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้วันนี้ (11) เพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำกลับประเทศ
โช ฮยุน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ได้บินไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อแก้ปัญหาที่เสี่ยงลุกลามจนกลายเป็นข้อพิพาทการทูต หลังเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐฯ (ICE) ได้บุกจับแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 475 คนภายในโรงงานของฮุนไดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ระหว่างเข้าพบ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โช ย้ำว่า ชาวเกาหลี “รู้สึกช็อกและเจ็บปวด” กับสิ่งที่สหรัฐฯ กระทำต่อแรงงาน “ซึ่งเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อถ่ายเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ อันจะมีส่วนช่วยสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตในสหรัฐฯ”
บริษัทเกาหลีใต้เคยร้องเรียนมานานแล้วเกี่ยวกับข้อจำกัดอันเข้มงวดเรื่องวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติทักษะสูงในสหรัฐฯ โดยพวกเขาชี้ว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ยิ่งทำให้การควบคุมการก่อสร้างโรงงานหรือฝึกฝนแรงงานในท้องถิ่นเป็นเรื่องยากลำบาก
อี กล่าวว่า สหรัฐฯ และเกาหลีใต้กำลังหารือแนวทางปรับปรุงกระบวนการออกวีซ่าให้กับแรงงานชาวเกาหลี และวอชิงตันน่าจะหาทางออกที่สมเหตุสมผลได้
“ทว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ภาคธุรกิจของเราที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐฯ คงจะเกิดความลังเลอย่างไม่ต้องสงสัย” เขาเอ่ยเสริม
ล่าสุด มีรายงานว่า รัฐบาล ทรัมป์ ได้ระงับการเนรเทศแรงงานหลายร้อยคนที่ถูกจับจากโรงงานแบตเตอรี ฮุนได-แอลจี และยื่นข้อเสนอให้พวกเขาอยู่ทำงานต่อเพื่อช่วยฝึกฝนชาวอเมริกัน
เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เผยว่า ทรัมป์ เสนอที่จะอนุญาตให้แรงงานเกาหลีใต้หลายร้อยคนที่ถูกจับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในสหรัฐฯ ต่อไปเพื่อช่วยฝึกคนงานอเมริกัน ทว่าจนถึงตอนนี้มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่เลือกจะอยู่ต่อ และส่วนใหญ่ขอเดินทางกลับเกาหลีใต้
ที่มา: รอยเตอร์