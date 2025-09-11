ระทึก! รถบรรทุกก๊าซพลิกคว่ำระเบิดไฟลุกท่วมใน ‘เม็กซิโก’ ย่างสด 3 ศพ-บาดเจ็บ 70 คน

เกิดเหตุรถบรรทุกก๊าซพลิกคว่ำและระเบิดไฟลุกท่วมบนทางหลวงสายหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโกเมื่อวันพุธ (10 ก.ย.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และบาดเจ็บอีก 70 คน
แรงระเบิดและเปลวเพลิงที่รุนแรงยังส่งผลให้ยานพาหนะอีกหลายคันได้รับความเสียหาย โดยภาพถ่ายจากโดรนเผยให้เห็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเม็กซิโกกำลังเร่งดับไฟ และลดอุณหภูมิของซากรถบรรทุกก๊าซ รวมถึงรถยนต์คันอื่นๆ ที่ถูกไฟไหม้
คลารา บรูกาดา นายกเทศมนตรีกรุงเม็กซิโกซิตี โพสต์ X ระบุว่า มีผู้บาดเจ็บรวม 70 คน และเสียชีวิต 3 คนจากเหตุการณ์นี้ และได้เผยแพร่รายชื่อผู้บาดเจ็บที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลในเบื้องต้น พร้อมยืนยันว่าจะอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบต่อไป
“เราจะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่เหยื่อทุกคนในเหตุการณ์นี้” เธอกล่าว
หน่วยกู้ภัยได้รุดไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งมีผู้บาดเจ็บจากการถูกไฟลวกเป็นจำนวนมาก ขณะที่สำนักงานดับเพลิงกรุงเม็กซิโกซิตีระบุว่า รถบรรทุกที่ขนก๊าซ LPG คันนี้เกิดการพลิกคว่ำ แต่เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟลงได้ทั้งหมดแล้ว
ที่มา: รอยเตอร์