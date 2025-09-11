xs
ฟิวส์ขาด! หนุ่มไต้หวันอัดน่วม 'จนท.จัดงานศพ' หลังนำ 'ศพอาม่า' ไปเผาผิดงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัทรับจัดงานศพในไต้หวันเผาศพผิดร่าง จนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทใหญ่โตกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

ความผิดพลาดของบริษัทรับจัดงานศพในเมืองซินจู๋ (Hsinchu) ของไต้หวันนำไปสู่การเผาศพผิดร่าง และทำให้ญาติพี่น้องเสียใจอย่างหนักจนเกิดการทะเลาะวิวาทกับเจ้าหน้าที่

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว (4 ก.ย.) โดยศพของหญิงชราแซ่หลัว (Luo) มีกำหนดจัดพิธีเผาในช่วงบ่าย

อย่างไรก็ตาม ศพของเธอกลับถูกนำไปเผาอย่างผิดพลาดตั้งแต่ตอนเช้า หลังถูกเข้าใจว่าเป็นศพของหญิงอีกคนหนึ่งที่จัดงานในช่วงเช้าของวันเดียวกัน

ครอบครัวในพิธีตอนเช้าก็ไม่ทราบถึงความผิดพลาดนี้ จึงทำพิธีอำลาและเผาศพต่อไป

เมื่อครอบครัวของนาง หลัว มาถึงในเวลาต่อมาเพื่อประกอบพิธีตามกำหนดการ พวกเขาก็พบว่าผู้หญิงที่อยู่ในโลงศพไม่ใช่เธอ

“นี่ไม่ใช่อาม่าของผม” หลานชายของเธอร้องออกมาในระหว่างการสวดอภิธรรมครั้งสุดท้าย

จากนั้นครอบครัวได้รับแจ้งว่า ร่างของนาง หลัว ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วต้งแต่เช้า ทำให้พวกเขาพลาดโอกาสสุดท้ายที่จะกล่าวคำอำลา

ความจริงดังกล่าวทำให้ญาติมิตรผู้ตายทั้งโศกเศร้าและโกรธแค้น โดยหนุ่มแซ่ หลิน วัย 28 ปีที่เป็นหลานชายของนาง หลัว ถึงกับโผเข้าทำร้ายร่างกายเจ้าของบริษัทจัดงานศพวัย 58 ปี รวมถึงพนักงานหญิงวัย 25 ปีอีกคนหนึ่ง

ภาพจากที่เกิดเหตุยังแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่จัดงานศพพยายามเข้าห้ามปราม ขณะที่สถานการณ์เริ่มวุ่นวายมากขึ้น

พนักงานหญิงได้รับบาดเจ็บบริเวณซี่โครงและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และมีการโทรแจ้งตำรวจเพื่อยุติการเผชิญหน้า



แม้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจะตัดสินใจไม่แจ้งความ แต่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุยังคงถูกควบคุมตัวในข้อหาทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายการรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคม

บริษัทจัดงานศพยอมรับในภายหลังว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิต

บริษัทยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงกับครอบครัวของนาง หลัว เรื่องค่าชดเชย และรับปากว่าจะเพิ่มมาตรการฝึกอบรมพนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดลักษณะนี้อีก

บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่า ความผิดพลาดครั้งนี้อาจเกิดจากสายรัดข้อมือที่มีรหัส QR ซึ่งใช้ยืนยันตัวตนของศพที่เข้าและออกจากร้าน ถูกถอดออกเร็วเกินไป

กรมกิจการพลเรือนเมืองซินจู๋ยืนยันว่า ผู้ประกอบการงานศพที่ทำสัญญาจ้างได้ให้บริการ 2 งานในวันเดียวกัน แต่ไม่ได้ตรวจสอบตัวตนของศพอย่างถูกต้องก่อนดำเนินการ

ทางกรมฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด และลงโทษผู้รับจ้าง

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สถานประกอบการจัดงานศพแห่งนี้ถูกตรวจสอบ

เมื่อปี 2023 เจ้าหน้าที่บริษัทนี้ได้นำศพออกจากห้องเย็นไปละลายน้ำแข็งผิดศพ จนเกือบนำไปสู่การชันสูตรพลิกศพผิดร่าง

ตอนนั้นทางการตั้งใจจะตรวจสอบศพของคนงานชาวเวียดนามวัย 29 ปี แต่บริษัทกลับนำศพคนงานชาวอินโดนีเซียวัย 39 ปี ไปวางบนโต๊ะชันสูตรแทน

เคราะห์ดีที่ความผิดพลาดนี้ถูกตรวจพบได้ทัน แต่ผู้อำนวยการร้านก็ได้ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ที่มา: must share news
