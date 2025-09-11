คว่ำบาตรท่าไหน! ยูเครนเผย 'ขีปนาวุธรัสเซีย' ที่ยิงโจมตีอาคารรัฐบาลใช้ชิ้นส่วนที่มาจาก 'สหรัฐฯ-ยุโรป'

เจ้าหน้าที่ยูเครนเผยเมื่อวันอังคาร (9 ก.ย.) ว่า ขีปนาวุธร่อนของรัสเซียที่พุ่งชนอาคารรัฐบาลกลางกรุงเคียฟเมื่อวันอาทิตย์ (7) ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในต่างประเทศหลายสิบชิ้น รวมถึงชิปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา
วลาดิสลาฟ วลาซิอุค กรรมาธิการฝ่ายคว่ำบาตรของทำเนียบประธานาธิบดียูเครน แถลงเมื่อวันอังคาร (9) ว่า ขีปนาวุธ Iskander 9M727 ที่พุ่งชนอาคารรัฐบาลไม่ได้เกิดการระเบิด ซึ่งน่าจะเป็นเพราะได้รับความเสียหายจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
วลาซิอุค ได้เผยแพร่ภาพถ่ายของขีปนาวุธที่เสียหาย รวมถึงรายการส่วนประกอบที่เคยพบในขีปนาวุธรุ่นเดียวกันนี้มาก่อน
รายชื่อนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วน 35 ชิ้นที่ผลิตโดยบริษัทอเมริกัน รวมถึง Texas Instruments, Analog Devices, Altera และอื่นๆ รวมถึงชิ้นส่วนที่ผลิตโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์
หมายเลขซีเรียลแสดงให้เห็นว่า ชิ้นส่วนบางชิ้นผลิตขึ้นเมื่อหลายปีก่อน แต่บางส่วนก็เพิ่งผลิตเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงหลังจากที่รัสเซียเริ่มเปิดศึกรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2022
บรรดาชาติตะวันตก รวมถึง 4 ประเทศที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีที่เผยแพร่โดย วลาซิอุค ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรและควบคุมการส่งออกชิ้นส่วนเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียนำไปใช้
กระนั้นก็ตาม ดูเหมือนว่ามอสโกจะค้นพบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการปิดกั้น
CNN ได้ติดต่อไปยังบริษัทที่ วลาซิอุค ระบุไว้เพื่อขอความคิดเห็น
Infineon Technologies บริษัทสัญชาติเยอรมัน ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ Cypress Semiconductor หนึ่งในผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในรายชื่อ ได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า บริษัทได้ดำเนิน “มาตรการที่เข้มงวด” เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะไม่ถูกส่งไปรัสเซีย
โฆษกบริษัทกล่าวว่า Infineon Technologies ได้ระงับการจัดส่งสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดไปยังรัสเซียแล้ว และบริษัทมีเครื่องมือที่พร้อมใช้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
“(หาก) เราได้รับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมว่า บริษัทที่เรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยกำลังทำการค้ากับรัสเซีย เราจะยุติการจัดส่ง และเรียกร้องให้บริษัทที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง” โฆษกกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทผลิตชิปประมาณ 30,000 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งโฆษกผู้นี้ย้ำว่าทำให้ "ยากที่จะควบคุมการขายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์"
บริษัทอื่นๆ ที่ วลาซิอุค อ้างถึงยังไม่ได้ตอบคำถามของ CNN
ก่อนหน้านี้ Texas Instruments เคยประกาศว่าได้หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังรัสเซียและเบลารุสตั้งแต่เดือน ก.พ. ปี 2022 และการจัดส่งชิปใดๆ ของบริษัทไปยังรัสเซียถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาต
วลาซิอุค กล่าวว่า แม้ขีปนาวุธรุ่นนี้จะยังคงมีชิ้นส่วนที่ผลิตในตะวันตกอยู่หลายสิบชิ้น แต่ก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับขีปนาวุธที่ถูกตรวจสอบในช่วงสงครามก่อนหน้านี้
“มีชิ้นส่วนจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาน้อยลง และส่วนใหญ่จะมาจากรัสเซียและเบลารุสมากกว่า”
ชิ้นส่วนต่างประเทศส่วนใหญ่ที่พบในขีปนาวุธเป็นองค์ประกอบที่ใช้งานได้สอง 2 ทาง (dual use components) หมายความว่าเดิมทีออกแบบมาเพื่อใช้งานด้านพลเรือน แต่ก็สามารถนำไปดัดแปลงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารได้เช่นกัน
ในจำนวนนี้รวมถึงชิปอเมริกันที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์อัจฉริยะ หรืออุปกรณ์เล่นเกม ซึ่งถูกนำไปใช้งานใหม่ในระเบิดนำวิถี ขีปนาวุธ และโดรนของรัสเซีย
แม้บริษัทสหรัฐฯ จะพยายามขัดขวางไม่ให้มอสโกใช้ผลิตภัณฑ์ของตน แต่การสอบสวนโดยคณะอนุกรรมการถาวรด้านการสืบสวนของวุฒิสภา (Senate Permanent Subcommittee on Investigations) พบเมื่อปีที่แล้วว่า ส่วนประกอบที่ผลิตในสหรัฐฯ “ยังคงถูกใช้นำทางและขับเคลื่อนอาวุธของรัสเซียที่สังหารชาวยูเครนทุกวัน”
คณะอนุกรรมการฯ ระบุว่า บริษัทที่มีฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ รวมถึงจีน คาซัคสถาน และอื่นๆ สามารถซื้อชิ้นส่วนเหล่านี้และขายมันต่อให้กับรัสเซียได้
ที่มา: CNN