PLANET #3 ปรินซ์แฮร์รีทรงทุกข์ตรมและมีออร่าว่าเจ็บพระอุรา หลังได้เข้าเฝ้าคิงชาร์ลส์ตามที่ทรงลุ้นรอ แต่เรื่องใหญ่ที่ขอไป คงไม่ได้ดั่งพระทัย

เจ้าชายแฮร์รี พระราชโอรสพระองค์เล็กของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงได้เข้าเฝ้าพระราชบิดาดั่งที่สื่อมวลชนทั้งสองฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกได้รับข้อมูลไม่ยืนยันและทำการชงข่าวไว้อย่างครึกโครม ตั้งแต่ก่อนที่เจ้าชายจะทรงออกเดินทางจากรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในการนี้สื่อค่ายใหญ่ยักษ์ในอังกฤษระบุว่า พระองค์ทรงลุ้นและหวังอย่างเหลือเกินว่าจะได้พบพระราชบิดา
เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าสนทนาและการดื่มน้ำชาเป็นเวลาทั้งสิ้น 55 นาที รถยนต์ที่พาเจ้าชายแฮร์รีเข้าไปในพระตำหนักแคลร์เรนซ์เฮาส์ และพากลับออกมา ถูกบรรดาช่างภาพดักถ่ายรูป แล้วเดลิเมลออนไลน์นำเสนอข่าวโดยวางพระรูปทั้งขาเข้ากับขากลับ มาเปรียบเทียบกัน
มีความแตกต่างกันอย่างมากมายในสีพระพักตร์ของเจ้าชายแฮร์รีในพระรูปทั้งสอง โดยเห็นได้จากภาพดังกล่าวว่าในตอนเสด็จเข้าสู่พระตำหนักแคลร์เรนซ์เฮาส์ ปรินซ์ทรงดูว่าจะสบายพระทัย แต่ในตอนเสด็จออกมา กลับเป็นภาพที่ทุกข์ตรมระคนขุ่นเคือง
ปรินซ์แฮร์รี พระราชโอรสผู้ทรงร่วมกับพระชายาเมแกน มาร์เคิล โจมตีป้ายสี กล่าวร้ายเล่นงานสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ และสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษอย่างจาบจ้วงรุนแรง ทรงตกเป็นข่าวเกรียวกราวว่าจะเสด็จเข้าประเทศอังกฤษในช่วงวันที่ 8-11 กันยายน 2025 และคาดว่าจะได้เข้าเฝ้าสนทนาพระราชบิดาเป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน
โดยสื่อมวลชนค่ายใหญ่น้อยพากันนำเสนอว่า อาจจะนำไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์อันร้าวฉานนานห้าปี ซึ่งฝ่ายต่างๆ ทราบดีว่าเงื่อนไขสำคัญอย่างยิ่งที่จะแก้ไขความร้าวฉานได้นั้น ปรินซ์แฮร์รีทรงจะต้องสำนึกผิดที่ได้สร้างความเสียหายมากมายแก่พระราชตระกูล
ในท่ามกลางกระแสข่าวปั่นอันครึกโครม ปั่นกันหลายวันต่อเนื่อง สำนักพระราชวังบัคกิงแฮมมิได้แถลงสิ่งใดทั้งสิ้น จวบจนกระทั่งปรินซ์แฮร์รีทรงเสด็จเข้าสู่ประเทศอังกฤษได้ 2-3 วัน (8-10 กันยายน) กระแสปั่นข่าวเริ่มโรยรา
กว่าที่ปรินซ์แฮร์รีจะทรงสมปรารถนา ก็ล่วงเข้าช่วงเย็นวันที่ 3 ของพระทริป กล่าวคือ วันพุธที่ 10 กันยายน เป็นวันที่คิงชาร์ลส์ทรงเสด็จออกจากพระตำหนักบัลมอรัล ประเทศสกอตแลนด์ (ซึ่งพระองค์จะทรงแปรพระราชฐานไปพักผ่อนเป็นประจำทุกปี) เพื่อกลับเข้ากรุงลอนดอนและพบแพทย์หลวงผู้ถวายการรักษาพระโรคมะเร็ง
ในการนี้ ในเวลาประมาณสี่-ห้าโมงเย็น ปรินซ์แฮร์รีทรงรีบเร่งผละจากกิจกรรมการกุศลเกี่ยวกับโครงการ Invictus Games โดยแจ้งต่อผู้คนที่ศูนย์ศึกษาวิจัยเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด ณ วิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ว่าต้องรีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชบิดา ณ พระตำหนักแคลร์เรนซ์เฮาส์
เดลิเมลออนไลน์รานงานว่าปรินซ์แฮร์รีทรงเสด็จเข้าสู่พระตำหนักแคลร์เรนซ์เฮาส์ในเวลาประมาณ 17.20 น. และได้พบปะสนทนาและดื่มน้ำชากับคิงชาร์ลส์แบบองค์เป็นๆ นาน 55 นาที ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือนที่พระองค์เข้าถึงพระราชบิดานับจากที่ได้เข้าเฝ้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2024 เนื่องจากคิงชาร์ลส์ทรงโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวแก่ปรินซ์ว่าพระองค์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคมะเร็ง และจึงทรงพระราชทานโอกาสให้พระราชโอรสได้เข้าเฝ้า
พอถึงเวลา 18.15 น. ปรินซ์ทรงเดินทางกลับออกจากพระตำหนักของพระราชบิดา และตรงไปยังพระภารกิจรอบค่ำ คือ งานเลี้ยงสรุปกิจกรรม Invictus Games สำหรับทหารผ่านศึกและทหารประจำการที่ได้รับบาดเจ็บและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
เมื่อปรินซ์แฮร์รีเสด็จถึงหน้างาน นักข่าวถามถึงสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ ปรินซ์ทรงตอบสั้นๆ ว่า “คิงชาร์ลส์ทรงพระเกษมสำราญดีเยี่ยม ขอบคุณครับ”
หลังจากที่ปรินซ์แฮร์รีทรงปรากฏในพระรูปว่าทุกข์พระทัย และขุ่นเคือง เมื่อพระองค์อยู่ในงานเลี้ยงของ Invictus Games ทรงแจ่มใส ยิ้มแย้ม สนทนากับบรรดาบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุน Invictus Games ตลอดจนพวกรัฐมนตรีที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ก่อนจะขึ้นเวทีกล่าวถึงแผน 10 ปีสำหรับ Invictus Games
ด้านเดอะซันสื่อค่ายใหญ่ยักษ์ของอังกฤษตั้งข้อสังเกตว่า ปมสำคัญที่สุดที่ปรินซ์แฮร์รีทรงถือว่าการได้เข้าเฝ้าพระราชบิดาเป็นความสำเร็จสูงสุดของพระทริป 4 วัน 3 คืน อยู่ในส่วนที่ว่า พระองค์ได้รับเชิญจากกษัตริย์อังกฤษ ซึ่งหมายถึงว่าพระองค์ยังทรงมีความสำคัญ ทรงยังไม่หลุดจากแวดวงพระราชวงศ์อังกฤษ ดังนั้น พระองค์จึงยังเป็นสินค้าที่ได้รับความสนบน
แต่ในปมที่สื่อทั้งหลายจับตาว่า ปรินซ์แฮร์รีจะทรงได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากพระราชบิดา เพื่อกอบกู้สถานการณ์ของพระครอบครัวได้สำเร็จหรือไม่นั้น ยังต้องจับตาต่อไป แม้วี่แววจะส่อในทางไม่สู้ดีเมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขที่พระราชบิดากำหนดไว้ 2 ประการก่อนจะสามารถไปสู่การปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่
1.ปรินซ์แฮร์รีตระหนักถึงความเจ็บปวดที่พระราชตระกูลได้รับ
2.ปรินซ์แฮร์รีจะไม่เรียกร้องสิทธิพิเศษใดๆ เมื่อพระองค์มาเข้าเฝ้าพระราชบิดา
ทั้งสองประการนี้เป็นเงื่อนไขที่ปรินซ์ทรงยากจะทำได้
คอลัมน์ PLANET No.3
โดย รัศมี มีเรื่องเล่า
(ที่มา: เดลิเมลออนไลน์ ดิเอ็กซ์เพรส เดอะซัน)