ได้คำตอบแล้ว!สื่อกัมพูชาเฉลยเอง ประเทศไหนร้องขอไทย-เขมรเปิดด่านชายแดน

เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เปิดเผยในวันพุธ(10ก.ย.) กัมพูชาและไทยเห็นพ้องกันถึงความจำเป็นในการถอนอาวุธและยุทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่ชายแดน ส่วนหนึ่งเป็นการคำนึงถึงคำร้องจากบรรดานักลงทุนญี่ปุ่น ที่ขอให้เปิดจุดผ่านแดนบางส่วน ตามรายงานของแคมโบเดียเนสส์ สื่อมวลชนเขมรภาคภาษาอังกฤษ
แคมโบเดียเนสส์รายงานว่าคำแถลงของเซยฮาเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆในความพยายามจัดการกับเหตุเผชิญหน้าตามแนวชายแดน มีขึ้นตามหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee หรือ GBC) ในเกาะกง เมื่อวันพุธ(10ก.ย.) ซึ่งเขาเป็นประธานร่วมกับพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมของไทย
"ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการลดความตึงเครียดผ่านการถอนอาวุธหนักและอาวุธทำลายล้าง กลับสู่ที่ตั้งทางทหารตามปกติตามลำดับ" เซยฮาระบุ
ในคำแถลง เซยฮา บอกต่อว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนในการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดน ด้วยการปรับอาวุธและยุทโธปรกรณ์ทางทหาร ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะพบปะประชุมกันในอีก 3 สัปดาห์ เพื่อทำงานในแผนปฏิบัติการหนึ่งๆที่จะอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์และตรวจสอบโดยคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ซึ่งจะมีการจัดตั้งเร็วๆนี้ หลังจากได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลทั้ง 2 ชาติ
เซยฮา กล่าวว่ายิ่งไปกว่าน้้น เพื่อจิตวิญญาณแห่งการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจ เช่นเดียวกับพันธสัญญาของการกลับคืนสู่ความสัมพันธ์อันปกติ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องดำเนินการต่างๆเพื่อรับประกันการปล่อยตัวและส่งตัวเชลยศึกที่ถูกควบคุมตัวกลับประเทศ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม บนพื้นฐานของเหตผลด้านมนุษยธรรม และตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 และตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
เขาบอกเพิ่มเติมว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะคำนึงถึงคำร้องขอจากพวกนักลงทุนญี่ปุ่น ในการปิดจุดผ่านแดนบางส่วนระหว่าง 2 ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การขนส่งที่มีความจำเป็น ส่วนหนึ่งในความพยายามป้องกันความปั่นป่วนของห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากนี้แล้วทั้ง 2 ฝ่ายยังเห็นพ้องจัดตั้งคณะทำงานประสานงานเก็บกู้กับระเบิด 1 สัปดาห์หลังการประชุม GBC บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม ภายใต้การมีส่วนร่วมจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย เพื่อระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ที่จำเป็นต้องเก็บกู้กับระเบิดอย่างเร่งด่วน
ขณะเดียวกันทั้ง 2 ฝ่ายยังรับปากร่วมมือกันจัดการกับอาชญากรรมข้ามชายแดน ในนั้นรวมถึงการค้ามนุษย์และประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์
