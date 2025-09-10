มาครงตั้งรมว.กลาโหม “เซบาสเตียน เลอกอร์นู” นั่งนายกฯฝรั่งเศสคนใหม่ท่ามกลางประท้วงต้านทั่วประเทศใช้กำลังตำรวจร่วม 80,000 รักษาความสงบ

รอยเตอร์/เอพี/เอเอฟพี - ประธานาธิบดี เอ็มมานุเอล มาครง วันพุธ(10)แต่งตั้งคนสนิทรัฐมนตรีกลาโหม เซบาสเตียน เลอกอร์นู (Sebastien Lecornu) ขึ้นเป็นนายกรัฐนตรีฝรั่งเศสคนใหม่กลายเป็นนายกฯคนที่ 5 ในรอบ 2 ปีของแดนน้ำหอมหลังคนเก่าโดนวันจันทร์(8)โหวตไม่ไว้วางใจออกจากตำแหน่งท่ามกลางการประท้วงต้าน“ปิดทุกสิ่ง” (Block Everything)ทั่วประเทศ ปารีสส่งกำลังตำรวจ 80,000 นายตรึงกำลัง
รอยเตอร์รายงานวันนี้(10 ก.ย)ว่า รัฐมนตรีกลาโหม เซบาสเตียน เลอกอร์นู (Sebastien Lecornu) สาบานตนในวันพุธ(10)รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่หลังคนเก่า ฟรองซัว บายรู ( Francois Bayrou) วันจันทร์(8)ถูกรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจเซ่นเหตุความพยายามจะลดงบประมาณขาดดุลมโหฬารที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโรโซน
เลอกอร์นูประกาศที่หาทางอย่างสร้างสรรค์เพื่อร่วมมือกับคู่แข่งในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฝรั่งเศสในความพยายามลดหนี้ของแดนน้ำหอมลงและส่งคำมั่นสัญญาที่จะมีทิศทางนโยบายใหม่เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับการประท้วงครั้งใหญ่ต่อต้านมาครง
รอยเตอร์รายงานว่า เลอกอร์นูซึ่งก่อนหน้านั่งอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศสและเป็นคนใกล้ชิดประธานาธิบดี เอ็มมานุเอล มาครง ต้องใช้ความท้าทายในการทำให้ร่างกฎหมายงบประมาณฝรั่งเศสปี 2026 ผ่านรัฐสภาไปให้ได้
ภายในรัฐสภาฝรั่งเศสมีเสียงแตกออกเป็น 3 กลุ่มซึ่งโดยทั่วไปพรรคการเมืองแดนน้ำหอมในวงกว้างเห็นด้วยว่ามีความจำเป็นต้องลดการขาดดุลงบประมาณฝรั่งเศสลงที่แตะ 5.8% ของจีดีพีในปี 2024 แต่ไม่เห็นด้วยในวิธีการ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องส่งร่างงบประมาณที่สมบูรณ์ใหม่ไปให้รัฐสภาฝรั่งเศสภายในวันที่ 7 ต.คเพื่อให้ยกมือรับรอง
แต่ทว่าพรรคการเมืองปีกซ้ายจัดฝรั่งเศสประกาศว่า จะพยายามหาทางโค่นเลอกอร์นูด้วยมติโหวตไม่ไว้วางใจทันที ขณะที่พรรคการเมืองปีกขวาฝรั่งเศส พรรค RN ของมารีน เลอ แปน ออกมาส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้นำคนใหม่ในเรื่องร่างกฎหมายงบประมาณปี 2026 ตราบเท่าที่เงื่อนไขข้อเรียกร้องของพรรคได้รับการสนอง
วันพุธ(10)ทั่วประเทศมีการเปิดฉากประท้วงเพื่อ “ปิดทุกสิ่ง” (Block Everything)โดยประชาชนฝรั่งเศสจำนวนมากเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อตัวประธานาธิบดีมาครง การตัดลดงบประมาณและชนชั้นการเมืองทั้งหมด
หนึ่งในผู้เข้าร่วมการประท้วงและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ดาเนียล บรีตงส์ (Daniel Bretones) ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ว่า
“ความโกรธสุมมาเป็นเวลานานนับเดือนและอาจถึงขั้นนานหลายปี”
และกล่าวต่อว่า “พวกเรากำลังอยู่กับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนที่ 5 ภายใต้สมัยที่ 2 ของประธานาธิบดีมาครงและมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้น”
ขณะที่โฟลรองต์ (Florent) ผู้ประท้วงในเมืองลิยงเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า การตัดสินใจของมาครงในการตั้งคนสนิทของตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่เป็นเหมือนการ "ตบหน้า" และเสริมต่อว่า "พวกเราต้องการการเปลี่ยนแปลง"
ด้านเอพีรายงานว่า รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสประกาศว่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงแรกสามารถจับกุมผู้ประท้วงทั่วประเทศไปแล้วเกือบ 200 คน
มีการส่งกำลังตำรวจฝรั่งเศสจำนวน 80,000 คนเข้ารักษาความสงบ
รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศส บรูโน เรอเตลโญ ( Bruno Retailleau) แถลงว่ารถบัสถูกจุดไฟเผาในเมือง Rennes ทางตะวันตกและมีการสร้างความเสียหายต่อสายไฟและขวางรถไฟเส้นทางตะวันตกเฉียงใต้
เรอเตลโญ ชี้ว่าดูเหมือนบรรดาผู้ประท้วงพยายามที่จะสร้างบรรยากาศการกบฎจลาจลขึ้นมา