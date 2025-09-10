แฉรอบใหม่! กรรมาธิการสหรัฐฯเปิดภาพ “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” ยืนือเช็กปลอมขนาดใหญ่ $22,500 ได้จาก “ดีเจ ทรัมป์” อำเป็นค่าซื้อตัวผู้หญิง

เอเจนซีส์ – หนังสือวันเกิดสุดอื้อฉาวฉลองครบรอบอายุ 50 ปีของอดีตมหาเศรษฐีอเมริกันเจฟฟรีย์ เอปสตีนเมื่อปี 2003 ที่มีคนดังมากมายเกี่ยวข้องในวันจันทร์(8 ก.ย)ยังแสดงภาพเอปสตีนยืนถือเช็กปลอมขนาดใหญ่ที่ระบุหน้าเช็ก $22,500 โดยลายเซ็นของ DJ Trump ที่เชื่อว่าเป็น “โดนัลด์ ทรัมป์” ปรากฎข้อความชี้ชวนเป็นการซื้อผู้หญิงที่เสื่อมราคาโดยสมบูรณ์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีมานานระหว่างกันและหญิงสาววัยราว 20 กว่าปีในยุค 90 ที่เป็นปริศนาสาเหตุการแข่งขันระหว่างเอปสตีนและทรัมป์
ดิอินดีเพนเดนท์องอังกฤษรายงานวันอังคาร(9 ก.ย)ว่า ภาพถ่ายที่ไม่ได้ระบุวันที่ถ่ายไว้จากหนังสือรวมเล่มจำนวน 238 หน้าหุ้มปกหนังฉลองวันเกิดอายุ 50 ปีของอดีตมหาเศรษฐีอเมริกันกินเด็ก เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่รวบรวมและจัดทำโดยอดีตแฟนสาว กีเลน แม็กซเวลล์ (Ghislaine Maxwell)เมื่อปี 2003 และปัจจุบันแม็กซเวลล์กำลังรับโทษในเรือนจำสหรัฐฯท่ามกลางข่าวก่อนหน้าถึงความคิดการขอนิรโทษกรรมความผิดจากประธานาธิบดีคนปัจจุบันสร้างความไม่พอใจไปทั่วสหรัฐฯ
ทั้งนี้เอปสตีนซึ่งเคยเป็นอดีตพระสหายของเจ้าชายแอนดรูว์แห่งราชวงศ์อังกฤษและเขาต้องจบชีวิตในเรือนจำด้วยการแขวนคอเสียชีวิตในปี 2019 ในคดีการล่อลวงผู้เยาว์ให้ค้ากามทางเพศแต่ไฟล์เอปสตีนสั่นสะเทือนการเมืองสหรัฐฯไปทั่วโดยเฉพาะต่อฐานเสียง MAGA ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเปิดเผยเอกสารทุกชิ้นในคดีของเอปสตีน
สมาชิกพรรคเดโมแครตที่นั่งในคณะกรรมาธิการกำกับและปฎิรูปประจำสภาล่างสหรัฐฯซึ่งมีพรรครีพับลิกันนั่งเป็นประธานในวันจันทร์(8)ได้โพสต์รูปภาพเช็กที่เชื่อว่าเป็นของ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้แก่เอปสตีนไม่กี่ชั่วโมงหลังโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดเอปสตีนจากทรัมป์ที่แสดงถึงภาพวาดรูปผู้หญิงเปลือยท่อนบนและมีข้อความอยู่ด้านในรวมไปถึงลายเซ็นของทรัมป์ที่คล้ายกอหญ้าอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อเป็นตำแหน่งอวัยวะเพศ
แต่ล่าสุดทรัมป์อ้างว่า ลายเซ็นที่คล้ายกอหญ้านี้ไม่ใช่ของเขา
โดยการแฉรูปเช็กปลอมขนาดมหึมาครั้งใหม่นี้เป็นภาพ เอปตีนกำลังถือเช็กปลอมขนาดมหึมาร่วมกับ โจเอล พาชคาว(Joel Pashcow) สมาชิกคลับ Mar-A-Lago ของทรัมป์และหญิงคนหนึ่งที่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ให้เห็นใบหน้าไว้
โดยภาพเช็กแสดงการจ่ายเป็นมูลค่า 22,500 ดอลลาร์ โดยมีการลงนาม “ดีเจ ทรัมป์” (DJ Trump) ซึ่งชื่อเต็มของทรัมป์คือ โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ พร้อมไปกับข้อความสลักที่ชี้ไปว่าเอปสตีนขายผู้หญิงให้เขาในราคา 22,500 ดอลลาร์
CBS News ของสหรัฐฯเคยรายงานว่า อดีตดาราหนังผู้ใหญ่ สตอร์มี แดเนียลส์ (Stormy Daniels) เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับหนึ่งที่สุดท้ายไม่ได้ตีพิมพ์เรื่องนี้ออกมาเนื่องมาจากอดีตทนายทรัมป์ข่มขู่จะฟ้องได้เปิดเผยว่า เธอได้รับเงิน 15,000 ดอลลาร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการมีความสัมพันธ์กับทรัมป์ซึ่งเป็นนักธุรกิจในเวลานั้น
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานต่อว่า ข้างใต้มีข้อความที่เขียนด้วยลายมือโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานว่า ดูเหมือนเป็นข้อความที่เขียนโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นิวยอร์ก โจเอล พาชคาว ชี้ไปว่าเอปสตีนนั้นมีความเฉลียวฉลาดทางการเงินและผู้หญิงตั้งแต่แรกเริ่ม
ก่อนที่เขาจะล้อต่อว่ารูปภาพแสดงถึงเอปสตีนกำลังขายหญิงที่เสื่อมราคาไปให้ “ทรัมป์”
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า ทีมทนายความมรดกของเจฟฟรีย์ เอปสตีนได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯว่า พวกเขาได้ลบชื่อและภาพต่างๆของผู้หญิงและผู้เยาว์ที่ปรากฎอยู่ด้านในหนังสือวันเกิดเอปสตีนที่อื้อฉาวออกเพื่อทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหยื่อรายใดถูกเปิดเผยข้อมูลออกมา
ซึ่งภาพผู้หญิงที่ปรากฏร่วมกับเช็กขนาดมโหฬารถูกเซ็นเซอร์
เดอะการ์เดียนของอังกฤษ รายงานโดยอ้างอิงจากวอลสตรีทเจอร์นัลว่า ผู้หญิงคนดังกล่าวมีชื่อต้นเป็นอักษร J และเป็นที่รู้จักมักคุ้นต่อทั้งเอปสตีนและทรัมป์
อย่างไรก็ตามทนายความของหญิงคนดังกล่าวให้ข้อมูลว่า เธอตัดความสัมพันธ์กับเอปสตีนมาตั้งแต่ปี 1997 และไม่มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับใครคนใดคนหนึ่งได้แก่เอปสตีนหรือทรัมป์ และไม่รู้จักพาชคาวและไม่รู้เรื่องจดหมายวันเกิดเอปสตีนที่เธอกล่าวว่า มันน่าขยะแขยงและมันเป็นสิ่งที่กุขึ้นอย่างร้ายแรง
อ้างอิงจากเดลีบีสต์ของสหรัฐฯ แหล่งข่าววงในปิดเผยกับวอลสตรีทเจอร์นัลว่า จดหมายดังกล่าวเป็นตลกร้ายเกี่ยวกับผู้หญิงที่ทรัมป์และเอปสตีนเกี่ยวข้องในยุค 90 ซึ่งตามรายงานระบุว่า J เป็นชาวยุโรปที่มั่งคั่งมีอายุราว 20 กว่าปีในเวลานั้น
แหล่งข่าวใกล้ชิดเอปสตีนเปิดเผยว่า หญิงสาวรายนี้ทำให้เพื่อนที่รู้ใจเช่นเอปสตีนและทรัมป์ขับเคี่ยวระหว่างกันเนื่องมาจากอดีตมหาเศรษฐีวอลสตรีทอเมริกันมั่นใจว่า J นั้นชอบเอบสตีนมากกว่าทรัมป์แต่กลับต้องรู้สึกผิดหวังที่หญิงสาวรายนี้หันไปเลือกทรัมป์แทน