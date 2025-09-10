ชาวเน็ตร้องห๊ะ! ผัวเมียจีนขึ้นศาล ‘ฟ้องหย่า’ หลังตกลงกันไม่ได้เรื่อง ‘ตั้งชื่อลูก’

สามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งตัดสินใจฟ้องหย่า หลังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไร
รายงานข่าวระบุว่า เด็กน้อยซึ่งเกิดที่นครเซี่ยงไฮ้ยังไม่สามารถออกสูติบัตรหรือนัดหมายเข้ารับวัคซีนได้ทั้งที่อายุ 1 ขวบแล้ว เนื่องจากพ่อแม่ยังตกลงเรื่องชื่อลูกไม่ได้
ศาลประชาชนเขตผู่ตงในนครเซี่ยงไฮ้ได้รับพิจารณาคดีของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี 2023 และให้กำเนิดทารกเพศชายสุขภาพแข็งแรงในปีถัดมา
อย่างไรก็ตาม ชีวิตคู่ของทั้งสองเริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆ โดยเริ่มจากการตกลงกันไม่ได้เรื่องชื่อลูก โดยแต่ละฝ่ายยืนกรานจะให้ลูกใช้ชื่อตามที่ตัวเองชอบ และเรียกร้องให้อีกฝ่ายยินยอมเรื่องเอกสาร ทว่าสุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้
จากหลักฐานที่ยื่นต่อศาลพบว่า ทั้งพ่อและแม่ต่างแยกกันไปที่โรงพยาบาลและพยายามขอจดทะเบียนลูกตามชื่อที่ตนเองต้องการ แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย
“เด็กอายุ 1 ขวบแล้ว แต่ไม่มีกระทั่งสูติบัตร เขาไม่สามารถเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้าน หรือแม้แต่จะเข้ารับวัคซีนก็ยังยาก” ผู้พิพากษาในคดีระบุ
ศาลเน้นย้ำว่า สูติบัติทางการแพทย์นั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทารกเกิดใหม่จะได้รับสถานะบุคคลตามกฎหมาย หากพ่อแม่ทำให้กระบวนการนี้ล่าช้าเพราะปัญหาส่วนตัวก็จะเข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้เยาว์ และมีความผิดตามกฎหมายด้วย
ศาลยังตักเตือนทั้งคู่ว่าไม่ควรเอาลูกมาเป็นเครื่องต่อรองทางอารมณ์ และอย่าแคร์แต่ปัญหาส่วนตัวจนละเลยความรับผิดชอบในฐานะผู้ปกครอง
เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ศาลได้ออกคำสั่งพิเศษว่าด้วยการดูแลผู้เยาว์ โดยกำหนดให้ทั้งพ่อและแม่ต้องร่วมมือกันเพื่อขอสูติบัตรให้ลูกภายในกรอบเวลาที่กำหนด ทว่าเมื่อถึงจุดนี้ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีกว่าใครควรจะได้สิทธิเป็นผู้ครอบครองเอกสาร
หลังเจรจาไกล่เกลี่ยอยู่นานสองนาน ในที่สุดก็มีการตัดสินว่าให้ศาลเป็นผู้เก็บรักษาสูติบัตรเป็นการชั่วคราวก่อนจะส่งมอบให้กับมารดาของเด็ก เพื่อให้เธอสามารถนำไปยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านได้
คดีฟ้องหย่านี้กลายเป็นข่าวไวรัลในโซเชียลมีเดียจีน และชาวเน็ตต่างงุนงงไปตามๆ กันว่าเรื่องยิบย่อยแค่นี้ทำให้ชีวิตคู่พังทลายลงได้อย่างไร
“คนแบบนี้ไม่ควรมีลูกเลยนะ” ชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์
“พวกเขาขี้เกียจมากกว่า ชื่อลูกจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่พวกเขากลับทำเรื่องลูกให้ล่าช้า ไม่ใช่พ่อแม่ที่น่านับถือ” อีกคนกล่าว
ที่มา: odditycentral