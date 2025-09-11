เป้าสังหารแกนนำฮามาส แอบหารือลับ “ต่างประเทศอิหร่าน” ในร.รอเมริกันหรู 5 ดาว Ritz Carlton ที่กาตาร์ไม่กี่วันก่อน “เทลอาวีฟ” ส่งเจ็ตขับไล่ล่องหน 10 ลำบินไกลกว่า 2พันก.ม หลบเรดาร์โจมตีพิกัดเดียวกลางโดฮา

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – เครื่องบินรบขับไล่ล่องหนอิสราเอลจำนวน 10 ลำมีการเติมน้ำมันกลางอากาศเดินทางไกลกว่า 2,000 กิโลเมตรเปิดฉากโจมตีพิกัดเป้าหมายจุดเดียวกลางกรุงโดฮา วันอังคาร(9) สร้างความตกตะลึงให้กับกาตาร์และบรรดาประเทศเศรษฐีน้ำมันรอบข้างขณะที่ภาพปริศนาโผล่ว่อนทั่วโซเชียลมีเดีย ผู้แทนการทูตฮามาสซึ่งเป็นเป้าสังหารของเทลอาวีฟ คาลิล อัล-เฮย์ยา กำลังหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในโรงแรมอเมริกัน 5 ดาวชื่อดัง Ritz Carlton กลางกรุงโดฮา
เดอะมิเรอร์ของอังกฤษรายงานวันพุธ(10 ก.ย)ว่า ภาพปริศนาเปิดเผยไปทั่วโลกโซเชียลหลังอิสราเอลโจมตีแกนนำฮามาสกลางกรุงโดฮา กาตาร์ ในวันอังคาร(9) ระบุว่าโรงแรมชื่อดัง Ritz Carlton ในกรุงโดฮากลายเป็นสถานที่พบลับระหว่างแกนนำระดับสูงของฮามาสและรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก่อนที่การโจมตีกรุงโดฮาโดยฝีมืออิสราเอลจะเปิดฉากขึ้นในวันอังคาร(9) ภาพปริศนานี้สร้างความวิตกให้ฝ่ายตะวันตกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างฮามาสและอิหร่าน
แหล่งข่าวกรองจาก United Against Nuclear Iran ยืนยันว่าภาพปริศนาดังกล่าวเป็นภาพของผู้นำฮามาสเป้าสังหารของเทลอาวีฟ คาลิล อัล-เฮย์ยา (Khalil al-Hayya) มีการเจรจาโดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี และผู้แทนอิหร่าน นั่งหารือภายในห้องประชุมธุรกิจในโรงแรม Ritz Carlton อ้างชื่อโรงแรมจากการเปิดเผยของเดลีเมลของอังกฤษ
กลุ่มฮามาสและอิหร่านผู้สนับสนุนกำลังวางแผนการขั้นถัดไปต่อข้อเสนอหยุดยิงกาซาของสหรัฐฯระหว่างกำลังมีความสุขกับน้ำที่อยู่ในแก้วคริสตัลและแวดล้อมไปด้วยความหรูหราและสดวกสบาย
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า มีการยืนยันว่า หัวหน้าการเจรจาสันติภาพฮามาสคือ คาลิล อัล-เฮย์ยา เป็นหนึ่งในเป้าหมายการลอบสังหารแต่ทว่าเขาสามารถรอดชีวิตไปได้แต่ทว่าลูกชายของเขาเสียชีวิตจากการโจมตีวันอังคาร(9)และเจ้าหน้าที่ฮามาส 5 คนและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกาตาร์อีก 1 คน
เดอะมิเรอร์ชี้ต่อว่า การโจมตีกรุงโดฮาวันอังคาร(9)ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีเป้าหมายไปที่โรงแรม Ritz Carlton แต่ทว่ากลับเป็นที่พักสำนักงานใหญ่ของแกนนำฮามาสฝ่ายการเมืองแทน รวมถึงทีมเจรจาฮามาส
สื่อสหรัฐฯเผยว่า ปฎิบัติการลอบสังหารนี้มีการวางแผนมานานหลายเดือนด้วยการใช้เครื่องบินล่องหนไม่ต่ำกว่า 10 ลำยิงกระสุนแม่นยำอีกกว่า 10 ลูกไปที่พิกัดเดียวในกรุงโดฮา แหล่งข่าวอิสราเอลเปิดเผยกับ CNN ในขณะที่นายกรัฐมนตรีกาตาร์ยอมรับว่า อิสราเอลใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่หลบระบบเรดาร์ของแดนเศรษฐีน้ำมันไปได้
ทั้งนี้ในปฎิบัติการเครื่องบินล่องหนอิสราเอลเหล่านี้ต้องเติมน้ำมันกลางอากาศสำหรับการโจมตีระยะไกล โดย Gulf News ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่า ในการที่จะเดินทางจากฐานนีวาทิม (Nevatim ) ฝูงบินรบเครื่องบินเจ็ตล่องหนของอิสราเอลต้องเดินทางไกล 2,250 ก.มเพื่อจะเดินทางถึงเมืองหลวงกาตาร์
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(10)ว่า การโจมตีจากอิสราเอลดังกล่าวส่งผลต่อทางการทูตระหว่างบรรดาประเทศอ่าวอาหรับ
เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด อัล นาห์ยัน เดินทางมาที่กาตาร์เพื่อแสดงความหนึ่งเดียวในวันพุธ(10) ขณะที่มกุฎราชกุมารแห่งจอร์แดน เจ้าชายฮุสเซน (Crown Prince Hussein) คาดจะเสด็จกรุงโดฮาวันพุธ(10) ส่วนมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน (Crown Prince Mohammed bin Salman) คาดจะเสด็จกรุงโดฮาในวันพฤหัสบดี(11)