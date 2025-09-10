ครั้งแรกในสงคราม! ‘โปแลนด์’ ยิงสอย ‘โดรนรัสเซีย’ ละเมิดน่านฟ้าระหว่างโจมตีภาคตะวันตกยูเครน ด้านส.ส.มะกันตีปี๊บ 'รัสเซียโจมตีพันธมิตรนาโต'

กองทัพโปแลนด์ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งของตนเองและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ยิงทำลายฝูงโดรนรัสเซียในวันพุธ (10 ก.ย.) หลังจากที่มอสโกเปิดปฏิบัติการโจมตีในภาคตะวันตกของยูเครน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่วอร์ซอได้ใช้มาตรการยิงทำลายทรัพย์สินที่รุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตน่านฟ้าของตนเอง
กองบัญชาการกองทัพโปแลนด์แถลงว่า น่านฟ้าโปแลนด์ถูกละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดย “วัตถุประเภทโดรน” ในระหว่างที่รัสเซียโจมตีพื้นที่ชายแดนยูเครน
“เราอยู่ระหว่างปฏิบัติการเพื่อระบุที่มาที่ไป และทำให้วัตถุหรืออาวุธที่ถูกนำมาใช้เหล่านั้นหมดพิษสง และทหารของเรากำลังเร่งหาตำแหน่งของวัตถุที่ถูกยิงตก” คำแถลงจากกองทัพโปแลนด์ระบุ
กองทัพยังระบุด้วยว่า ปฏิบัติการทางทหารยังคงดำเนินอยู่ และขอให้ประชาชนเก็บตัวอยู่แต่ในที่พักอาศัย พร้อมระบุชื่อภูมิภาค Podlaskie, Mazowieckie และ Lublin ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด
“กองบัญชาการปฏิบัติการแห่งกองทัพโปแลนด์กำลังเฝ้าจับตาสถานการณ์ ขณะที่กองกำลังและหน่วยต่างๆ ในสังกัดก็อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองได้ทันที”
วลาดีสลาฟ โคซิเนียก-คามีซ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโปแลนด์ โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า เครื่องบินของโปแลนด์ “ใช้อาวุธจัดการกับวัตถุที่ไม่เป็นมิตร” และ “เรามีการติดต่อสื่อสารกับกองบัญชาการนาโตตลอดเวลา”
โปแลนด์ยังได้สั่งปิดสนามบิน 4 แห่ง รวมถึงท่าอากาศยานโชแปงในกรุงวอร์ซอ ตามข้อมูลจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ทว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของโปแลนด์ว่ามีการปิดสนามบินจริงหรือไม่
FAA ระบุว่า สนามบิน Rzeszow-Jasionka ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์ ซึ่งเป็นฮับสำหรับผู้โดยสารและการจัดส่งอาวุธเข้าไปยังยูเครน เป็นหนึ่งในสนามบินที่ถูกสั่งปิดชั่วคราว
กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังไม่ออกมาตอบคำขอสัมภาษณ์ของรอยเตอร์ในประเด็นนี้
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับโดรนรัสเซียที่รุกล้ำน่านฟ้าโปแลนด์แล้ว ตามรายงานของ เคตลิน คอลลินส์ ผู้สื่อข่าว CNN เมื่อวันอังคาร (9) ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆ
กองทัพอากาศยูเครนแถลงว่า เมื่อเวลา 3.15 GMT ทั่วทุกภูมิภาคในยูเครน รวมถึงพื้นที่ทางตะวันตกอย่าง Volyn และ Lviv ซึ่งติดกับโปแลนด์ อยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยการโจมตีทางอากาศเป็นเวลานานหลายชั่วโมง
ก่อนหน้านั้น กองทัพอากาศยูเครนยังได้โพสต์เทเลแกรมระบุว่า มีฝูงโดรนรัสเซียรุกล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของโปแลนด์ซึ่งเป็นรัฐสมาชิกนาโต และก่อภัยคุกคามต่อเมือง Zamosc ทว่าต่อมาโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบไป
ดิก เดอร์บิน วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต ชี้ว่าการที่รัสเซียกล้าส่งโดรนรุกล้ำน่านฟ้านาโตบ่อยครั้งแสดงให้เห็นว่า “วลาดิมีร์ ปูติน กำลังทดสอบความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องโปแลนด์และกลุ่มรัฐบอลติก”
“หลังจากที่ ปูติน ยังคงสังหารหมู่ในยูเครนอย่างต่อเนื่อง การรุกล้ำเช่นนี้จึงไม่สมควรถูกมองข้าม” เดอร์บิน โพสต์ข้อความบน X
ด้าน โจ วิลสิน ส.ส.รีพับลิกันซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ถึงขั้นประกาศผ่าน X ว่า รัสเซีย “กำลังโจมตีโปแลนด์ซึ่งเป็นชาติพันธมิตรนาโต” ด้วยฝูงโดรน ซึ่งถือว่าเป็น “การก่อสงคราม”
“เรารู้สึกขอบคุณบรรดาชาติพันธมิตรนาโตที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความก้าวร้าวอันปราศจากการยั่วยุของอาชญากรสงคราม ปูติน ที่กระทำต่อรัฐซึ่งมีเสรีภาพและเจริญรุ่งเรือง” เขากล่าว
วิลสัน ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรรัสเซียให้หนักยิ่งขึ้น “เพื่อทำให้เครื่องจักรกลสงครามของรัสเซียถังแตกเสียที”
โปแลนด์เริ่มมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับวัตถุที่อาจล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตน หลังเกิดกรณีที่ขีปนาวุธของยูเครนลูกหนึ่งลอยข้ามแดนไปตกที่หมู่บ้านทางตอนใต้เมื่อปี 2022 จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไป 2 ราย ทว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของโปแลนด์หรือนาโตยิงทำลายโดรนมาก่อน
